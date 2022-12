Bonne nouvelle, Planeswalker ! Vos aventures sur Ixalan vous ont mené à l'ancienne cité perdue d'Orazca. D'incroyables richesses, une puissance infinie et un petit artefact surpuissant appelé le Soleil immortel sont à portée de main. Malheureusement, ce n'est pas parce que vous avez trouvé la cité que vous allez pouvoir la garder. C'est même pour ça que le combat débute. Les combattants d'Ixalan vous fournissent de nouveaux outils pour mettre en sécurité votre découverte. Commençons.

C'est l'heure de l'ascension

L'extension Les combattants d'Ixalan contient un nouveau mot-clé : l'ascension. L'ascension débloque divers bonus sur différentes cartes si vous avez l'agrément de la cité. C'est une description plutôt inhabituelle d'une capacité de Magic, mais il faut bien avouer que l'ascension est une capacité plutôt inhabituelle. Qu'est-ce que l'agrément de la cité ? Comment le gagner ? Prenons pour exemple le Batailleur du crépuscule.

L'agrément de la cité est une désignation que la capacité d'ascension peut vous donner. Ce n'est ni un permanent ni un emblème, et rien ne peut le détruire ni interagir avec. C'est simplement une caractéristique qui est vraie en ce qui vous concerne. Cela ne fait rien en soit, mais diverses cartes gagnent des bonus si vous l'avez. Par exemple, le Batailleur du crépuscule devient une 5/5 si vous avez l'agrément de la cité.

Quand l'ascension est sur un permanent, elle vérifie en permanence si vous contrôlez au moins dix permanents. Dès que c'est le cas, vous gagnez l'agrément de la cité. Cette action n'utilise pas la pile et personne ne peut y répondre. L'action a lieu, point final. Cependant, le permanent avec l'ascension doit être sous votre contrôle pour que la vérification se fasse. Si vous contrôlez dix permanents, n'en avez plus que huit par la suite et lancez ensuite le Batailleur du crépuscule qui devient votre neuvième permanent, vous ne gagnez pas encore l'agrément de la cité. L'ascension s'intéresse toujours à l'état actuel de la partie, pas à un état passé.

L'ascension apparaît aussi sur des éphémères et des rituels, tels que les Secrets de la cité d'or.

La capacité d'ascension sur un éphémère ou un rituel fonctionne de manière légèrement différente. Dans ce cas, elle ne vérifie si vous contrôlez au moins dix permanents qu'une seule fois, à la résolution du sort. Les sorts avec l'ascension font aussi d'autres choses. Ces instructions apparaissent après la capacité d'ascension, donc cela se produit après la vérification. Cela signifie que les Secrets de la cité d'or peuvent vous faire gagner l'agrément de la cité avant de déterminer si vous piochez deux ou trois cartes.

Lors de la vérification, comptez tous les permanents que vous contrôlez, y compris les terrains et les jetons. N'oubliez pas les auras et les équipements, et ce même s'ils sont attachés d'une manière ou d'une autre à des permanents que vous ne contrôlez pas. Cependant, ne comptez pas les marqueurs, ce ne sont pas des permanents.

Une fois que vous avez gagné l'agrément de la cité, vous le conservez pendant le reste de la partie. Rien ne peut vous le retirer. Si vous perdez tous vos permanents après avoir gagné l'agrément de la cité, c'est une mauvaise situation et vous allez sûrement perdre la partie, mais vous conservez l'agrément de la cité ! Par exemple, si vous contrôlez huit permanents mais que vous aviez précédemment gagné l'agrément de la cité, vous piochez trois cartes au moment où les Secrets de la cité d'or se résolvent.

Plusieurs joueurs peuvent avoir l'agrément de la cité en même temps. Avec toutes les factions en guerre sur Ixalan, le Soleil immortel passe de main en main, mais le fait de l'avoir gagné une fois vous change à tout jamais. Gagner l'agrément de la cité n'influe pas sur les agréments obtenus par d'autres joueurs.

Bien que l'agrément ne soit pas un permanent, un jeton ou un emblème, nous avons créé une carte imprimée à utiliser en tant que rappel. Bon, c'est surtout pour frimer auprès de vos adversaires, mais vous faites comme vous voulez.

Retour à l'aventure !

Les quatre factions d'Ixalan sont de retour dans cette extension, avec les mécaniques et capacités qui les ont rendues célèbres. Si vous avez besoin d'un petit rappel, le voici.

Rage

Les dinosaures dévastateurs de l'Empire du Soleil sont des montures et des compagnons de bataille sans pareils. Bon nombre d'entre eux ont des capacités de rage qui se déclenchent à chaque fois que le dinosaure subit des blessures.

Saccage et trésor

Les pirates de la Coalition des hardis s'adonnent encore à leurs activités préférées : le pillage et le saccage de tout ce qui leur tombe sous la main. Les capacités de saccage s'appliquent si vous avez attaqué avec au moins une créature plus tôt pendant le tour. Les jetons Trésor sont aussi de retour et ce sont toujours des jetons d'artefact que vous pouvez sacrifier pour obtenir un mana de la couleur de votre choix.

Explorer

La capacité d'exploration apparaît sur quelques cartes de l'extension Les combattants d'Ixalan. Quand une créature que vous contrôlez explore, vous révélez la carte du dessus de votre bibliothèque pour voir ce qu'elle a découvert. Si c'est une carte de terrain, mettez-la dans votre main. Sinon, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature et la carte peut aller dans votre cimetière ou retourner sur le dessus de votre bibliothèque.

Vous découvrirez aussi de nouvelles cartes recto-verso fantastiques qui se transforment en terrain avec un cadre inspiré des cartes au trésor. Youhou !

Retourner

Si vous avez besoin de plus d'information sur l'une des mécaniques d'Ixalan, je vous conseille de lire l'article consacré aux mécaniques d'Ixalan.

Incomparable

La fin du bloc Ixalan précipite l'issue de toutes les situations : les quêtes de pouvoir, les changements d'allégeance et le sort d'un ancien artefact dont la puissance peut influer sur le destins de plans entiers. Les événements Les combattants d'Ixalan ne manqueront pas de remettre à plat bien des choses, y compris vos decks favoris.

Accrochez-vous, ça va secouer ! Amusez-vous bien lors de l'Avant-première !