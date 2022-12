La Guerre Fratricide était un récit oublié, apparenté aux mythes et aux légendes ... jusqu'à aujourd'hui. Le 11 novembre, vous pourrez vous rendre dans votre magasin de jeux local ou sur Amazon pour avoir le fin mot de l'histoire. Voici ce que vous pourrez découvrir :

La Guerre Fratricide contient 101 courantes, 80 inhabituelles, 63 rares et 23 rares mythiques. Trois de ces cartes rares et trois de ces cartes rares mythiques sont des cartes recto-verso avec l'assimilation. La Guerre Fratricide contient également 10 terrains de base et 10 terrains de base mécaniques pleine illustration.

Artefacts rétro

La Guerre Fratricide s'est déroulée dans les temps antiques. Chaque booster contient un autre petit fragment de l'histoire de Magic : 63 artefacts du passé de Magic avec un cadre rétro. Certains apparaissent pour la toute première fois avec un cadre rétro, certains en ont déjà eu, mais ils sont tous prêts à intégrer votre deck préféré.

Il y a 63 artefacts rétro : 18 inhabituels, 30 rares et 15 rares mythiques. Chaque booster d'extension et de draft contient un artefact rétro. Les boosters collector contiennent eux aussi des artefacts rétro ; lisez la suite pour connaître tous les détails des produits.

Artefacts schéma

Les 63 artefacts rétro existent aussi en version schéma. Ces artefacts schéma disposent de nouvelles illustrations dévoilant une esquisse préliminaire de ce que l'illustration allait devenir ensuite. Les artefacts schéma ne se trouvent qu'avec un cadre rétro. Ils sont également disponibles dans les boosters d'extension, de draft et collector, où aussi bien les artefacts rétro et les artefacts schéma peuvent apparaître en versions Premium et non-Premium.

Chaque booster d'extension et de draft inclut soit un artefact rétro, soit un artefact schéma. C'est une carte inhabituelle dans environ 66 % des cas, une rare dans environ 27 % des cas, et une rare mythique dans environ 7 % des cas. Quelle que soit la rareté de votre artefact, ce sera un schéma dans 1 cas sur 6.

(Dans leurs emplacements Joker, environ 24 % des boosters d'extension La Guerre Fratricide contiennent aussi un artefact rétro ou schéma supplémentaire.)

Cartes sérialisées

Nous avons également conçu des cartes schéma qui constituent leurs propres pièces uniques de l'histoire de Magic. Chacune des 63 cartes schéma possède 500 versions sérialisées. Chaque carte de la série est numérotée de 1 à 500 et apparaît dans une version double arc-en-ciel de notre traitement Premium traditionnel :

Seuls les boosters collector contiennent des cartes sérialisées. Les cartes sérialisées seront toujours en anglais, mais pourront être trouvées dans les boosters collector de n'importe quelle langue. Elles sont mécaniquement identiques aux exemplaires non sérialisés.

TRANSFORMERS

Des tas de robots géants s'affrontent dans La Guerre Fratricide : c'est l'occasion idéale de faire appel à d'autres bots Transformers tirés des Univers infinis. Ces cartes ont leur propre code d'extension : BOT. Vous trouverez 15 cartes Transformers dans l'extension BOT. Elles sont toutes rares mythiques et disposent toutes d'une mécanique unique. Les cartes BOT se trouvent dans les boosters d'extension et collector en versions Premium et non-Premium.

Retourner Normal Retourner Normal

Vous pouvez trouver une carte Transformers dans 10 % des boosters d'extension. Chaque Bundle contient également une carte Transformers non-Premium, et chaque Gift Bundle contient une carte Transformers Premium.

Vous découvrirez également un univers qui fera voler en éclats tout ce que vous pensiez savoir à propos des robots Transformers : un univers dans lequel les héroïques Decepticons affrontent les diaboliques Autobots. Cette réalité sens dessus dessous se trouve sur les cartes Transformers Shattered Glass. Les cartes Shattered Glass sont mécaniquement identiques aux cartes Transformers standard, mais présentent de nouvelles illustrations et de nouveaux cadres.

Les cartes Shattered Glass sont uniquement disponibles dans les boosters collector La Guerre Fratricide ; environ 12 % d'entre eux en contiennent une. Les cartes Transformers Shattered Glass non-Premium sont imprimées dans toutes les langues dans lesquelles les boosters collector existent ; en revanche, les cartes Transformers Shattered Glass Premium sont uniquement imprimées en anglais mais peuvent apparaître dans les boosters collector de n'importe quelle langue. Les cartes Transformers Shattered Glass Premium sont difficiles à trouver... Vous avez autant de chances d'en trouver une que vous en aviez de trouver une carte Premium Néon Hidetsugu (de n'importe quelle couleur) dans Kamigawa : la dynastie Néon.

Retourner Shattered Glass Retourner Shattered Glass

Il n'y a que 14 cartes Transformers Shattered Glas, pas 15 : Arcee n'existe pas en version Shattered Glass.

Terrains de base mécaniques

Urza et Mishra ont construit d'énormes machines de guerre pour les aider dans leur lutte, et vous pouvez voir toutes sortes de ces constructions sur les terrains de base mécaniques. Il existe dix terrains mécaniques, deux pour chaque type de terrain de base :

Vous pouvez trouver ces terrains de base mécaniques en versions Premium traditionnelle et non-Premium dans les boosters d'extension et de draft La Guerre Fratricide. Environ un quart des boosters d'extension et de draft La Guerre Fratricide contiennent un terrain de base mécanique. Vous obtiendrez toujours un terrain de base mécanique Premium traditionnel dans les boosters collector La Guerre Fratricide.

Cartes sans bordure

Vous pouvez trouver des cartes sans bordure à illustration alternative dans de nombreuses extensions de Magic, et La Guerre Fratricide ne fait pas exception. Il y a six cartes rares sans bordure et deux cartes rares mythiques sans bordure dans La Guerre Fratricide. Généralement, chaque planeswalker d'une extension possède une version sans bordure, mais Urza, Planeswalker (la forme assimilée d'Urza) n'en a pas. À la place, il existe des versions sans bordure de Mishra, dresseur de Mak Fawa et d'Urza, prince de Kroog. Vous pouvez trouver ces cartes sans bordure dans les boosters d'extension, de draft et collector en version Premium traditionnelle et non-Premium.

Vous pouvez trouver une carte sans bordure non-Premium dans environ 3 % des boosters de draft La Guerre Fratricide et 4 % des boosters d'extension La Guerre Fratricide.

Cartes à illustration étendue

Vous pouvez trouver des cartes à illustration étendue (53 rares et 19 rares mythiques) dans les boosters collector La Guerre Fratricide. Les versions à illustration étendue des 5 cartes rares issues des boosters Jumpstart La Guerre Fratricide, les 16 rares et 4 rares mythiques issues des decks Commander La Guerre Fratricide, et 5 autres rares et 2 autres rares mythiques issues des cartes Commander La Guerre Fratricide peuvent également être trouvées dans les boosters d'extension et boosters collector La Guerre Fratricide.

Toutes les cartes à illustration étendue de l'extension principale La Guerre Fratricide apparaissent en versions Premium traditionnelle et non-Premium. Les cartes Jumpstart à illustration étendue et la plupart des cartes Commander n'apparaissent qu'en non-Premium. Cependant, les cinq cartes non-Saga Commander La Guerre Fratricide issues des boosters d'extension, ainsi que les deux cartes rares mythiques des boosters d'extension et les cartes légendaires rares mythiques des decks Commander La Guerre Fratricide apparaissent en version Premium dans les boosters collector.

Les cartes avec l'assimilation dans La Guerre Fratricide et les cartes qui apparaissent en version sans bordure n'apparaissent pas avec une illustration étendue.

Boosters d'extension

Chaque booster d'extension La Guerre Fratricide contient :

Au moins 1 carte rare ou rare mythique (environ 42 % en ont 2, 13 % en ont 3, 1 % en ont 4, et < 1 % en ont 5)

1 carte d'artefact rétro ou schéma rétro de la planche bonus d'artefacts rétro

1 carte Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté, y compris des cartes rares sans bordure, des cartes Transformers, des artefacts rétro, des schémas rétro, des cartes Jumpstart ou des cartes Commander

2 jokers de n'importe quelle rareté, y compris la possibilité d'obtenir des cartes Commander La Guerre Fratricide, des cartes rares disponibles dans les boosters Jumpstart, des cartes Transformers, ou des artefacts rétro et schéma rétro

3 inhabituelles connectées

3 courantes connectées

1 terrain de base ou terrain de base mécanique en version Premium ou non-Premium

1 carte d'illustration

1 carte de la Liste ou un jeton, carte d'aide recto-verso, carte de marqueur prédécoupé ou carte publicitaire

Boosters de draft

Un booster de draft La Guerre Fratricide contient :

1 carte rare ou rare mythique, pouvant avoir un cadre sans bordure

Dans un tiers des boosters une carte courante sera remplacée par 1 carte Premium traditionnelle, pouvant être un terrain de base, une carte courante, inhabituelle, rare ou rare mythique, ou une carte d'artefact rétro ou schéma rétro

1 carte d'artefact rétro ou schéma rétro

1 carte de terrain de base ou terrain mécanique

3 inhabituelles non-Premium

10 inhabituelles non-Premium, à moins que l'une d'elles ne soit remplacée par une carte Premium traditionnelle de rareté aléatoire

Boosters collector

Chaque booster collector contient :

1 carte rare ou rare mythique à cadre alternatif Premium pouvant être une carte à illustration étendue, à illustration étendue Commander, sans bordure, une carte d'artefact rétro ou schéma rétro, ou une carte schéma rétro sérialisée (dans moins de 1 % des boosters)

2 cartes d'artefact rétro ou schéma non-Premium : chaque booster collector contient 1 artefact rétro et 1 artefact schéma, dont l'un sera rare ou rare mythique.

1 artefact rétro ou schéma inhabituel Premium supplémentaire

1 carte de la série Transformers, pouvant être Premium (dans 21 % des boosters) ou Shattered Glass (dans 12 % des boosters) ou les deux (dans moins de 1 % des boosters)

1 rare ou rare mythique Premium traditionnelle

1 rare ou rare mythique à illustration étendue ou sans bordure non-Premium

1 rare ou rare mythique Commander à illustration étendue non-Premium ou rare Jumpstart

1 terrain mécanique Premium traditionnel

2 inhabituelles Premium traditionnelles

4 courantes Premium traditionnelles

1 jeton recto-verso Premium traditionnel

Decks Commander

Les deux decks Commander La Guerre Fratricide (un pour chaque frère : Urza et Mishra) ont été conçus pour mettre à l'honneur l'histoire de Magic : chacun de ces decks est entièrement à cadre rétro. Eh oui, chaque carte des deux decks aura un cadre rétro.

De plus, chaque deck Commander La Guerre Fratricide inclut un booster collector échantillon contenant deux cartes :

1 carte rare ou rare mythique pouvant être Premium traditionnelle, sans bordure ou à illustration étendue

1 carte d'artefact rétro ou schéma rétro inhabituelle Premium traditionnelle

Votre booster collector échantillon peut contenir une version spéciale d'une des cartes de votre deck Commander ou une carte parfaite pour être ajoutée à un autre deck Commander. La plupart des decks Commander La Guerre Fratricide contiennent un booster collector échantillon dans la même langue que le deck. Si toutefois votre deck Commander est en italien, portugais ou espagnol, le booster collector échantillon sera livré en anglais.

Bundle

Chaque Bundle contient huit boosters d'extension La Guerre Fratricide qui n'attendent qu'à être ouverts dans une boîte superbe qui permettra de ranger vos cartes, en plus de :

20 terrains de base Premium traditionnels

20 terrains de base non-Premium

1 carte promo Reine Kayla bin-Kroog Premium traditionnelle avec une illustration alternative unique de Howard Lyon

1 carte de la série Transformers non-Premium

1 compteur de points de vie Spindown géant La Guerre Fratricide avec un thème Urza ou Mishra

Juste à temps pour les fêtes, La Guerre Fratricide disposera également d'un Gift Bundle à partir du 2 décembre, renfermant un booster collector supplémentaire avec les huit boosters d'extension, une carte de la série Transformers et un compteur de points de vie Spindown sur le thème de Transformers.

Packs d'avant-première

Les Packs d'avant-première seront disponibles lors des événements d'Avant-première qui auront lieu une semaine avant le lancement de La Guerre Fratricide, le 11 novembre. Procurez-vous six boosters de draft La Guerre Fratricide, afin de construire votre premier deck en Paquet scellé La Guerre Fratricide, auprès de l'un des revendeurs participants. Uniquement pour cette extension, les Packs d'avant-première ont un emballage distinct axé sur Urza ou Mishra, pour que vous puissiez choisir le frère pour lequel vous souhaitez combattre.

Chaque Pack d'avant-première contient :

6 boosters de draft

1 carte rare ou rare mythique estampillée Premium traditionnelle de l'extension

1 Pack d'avant-première contenant des accessoires et marqueurs prédécoupés en relation avec les mécaniques de jeu de La Guerre Fratricide

1 dé Spindown

Jumpstart

La Guerre Fratricide marque la seconde occasion pour laquelle Jumpstart accompagne la sortie d'une extension de Magic thématique et comptant des cartes légales en Standard. Jumpstart est le moyen le plus rapide et le plus facile de se lancer dans Magic en format Limité : il suffit d'ouvrir deux boosters Jumpstart, de les mélanger et de jouer ! Jumpstart est l'idéal pour vivre l'expérience Magic au format Paquet scellé, que l'on soit débutant ou fan de longue date. Oubliez la construction de deck et lancez-vous sans attendre dans une partie de Magic.

Les boosters Jumpstart La Guerre Fratricide proposent dix thèmes différents et quand on les mélange, tout peut arriver. Jouez quelques parties de Jumpstart, et vous pourriez tomber sur des Gixiens liés au cimetière qui utilisent des lithoforces d'Urza, ou sur des puissantes machines de Mishra alliées aux défenses argothiennes de Titania. Chaque couleur propose une carte rare conçue pour le Jumpstart et deux thèmes, chacun offrant une variante de la même mécanique.

Blanc : Infanterie (deux versions)

Infanterie (deux versions) Bleu : Lithoforces (deux versions)

Lithoforces (deux versions) Noir : Exhumation (deux versions)

Exhumation (deux versions) Rouge : Soudé (deux versions)

Soudé (deux versions) Vert : Titanesque (deux versions)

Chaque booster Jumpstart La Guerre Fratricide contient deux cartes rares ou rares mythiques : une carte rare de la couleur du thème, et une autre rare issue de l'extension principale sélectionnée au hasard dans un ensemble de cartes correspondant à l'identité couleur du thème. (Nous vous révélerons bientôt ces cartes dans un article dédié au Jumpstart La Guerre Fratricide.)

Chaque booster Jumpstart La Guerre Fratricide contient :

1 carte décrivant le thème du booster Jumpstart

20 cartes jouables au total

2 cartes rares, dont une rare ou rare mythique aléatoire issue de l'extension principale correspondant à l'identité couleur du thème et une rare exclusive aux boosters Jumpstart

2 terrains Premium traditionnels

6 terrains non-Premium

Boosters de bienvenue

Les nouveaux joueurs de Magic peuvent se rendre chez leur magasin WPN local pour recevoir un booster de bienvenue. Alors que nous commençons à explorer l'histoire de Magic avec La Guerre Fratricide, et que l'avenir de Magic se précise pour 2023, il est grand temps de faire découvrir Magic: The Gathering à l'un de vos amis !