Ils sont enfin là ! Cinq nouveaux decks Commander pour Magic: The Gathering, chacun doté de son propre commandant quadricolore (vous avez bien lu : une, deux, trois, quatre couleurs) ! Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis super impatient de pouvoir me les procurer. Et je ne parle pas seulement des commandants ! Chaque deck déborde de cartes puissantes et divertissantes, notamment trois autres nouveaux personnages légendaires bicolores. Pour les Vorthos qui aiment les statistiques, c’est cinq decks contenant chacun quatre nouveaux personnages légendaires, soit 20 personnages légendaires en provenance des quatre coins du Multivers. Vous découvrirez certains d’entre eux pour la première fois, et d’autres auront droit pour la première fois à leur carte.

Alors vous vous demandez peut-être : qui sont ces redoutables légendes dignes d'une place dans un deck Commander ? Eh bien, figurez-vous que nous avons écrit les biographies des 20 personnages. Vous les trouverez dans les feuillets stratégiques inclus dans les decks, mais nous voulions également les partager avec vous ici. Cela nous donne une excuse pour vous montrer leurs superbes illustrations, et vous présenter une carte de preview. Et c’est parti !

Kynaios et Tiro de Mélétis

Commandant du deck « Unité vigoureuse »

Illustration par Willian Murai

À l’âge antique, les humains de la région appelée à devenir la plus importante polis de Theros étaient gouvernés par Agnomakhos, un archonte tyrannique et immortel. Non maîtrisé pendant des générations, son pouvoir grandissait au fur et à mesure qu'il bâtissait son puissant empire. Kynaios et Tiro, unis par leur affection mutuelle et leur amour de la liberté, se dressèrent pour le défier. Les gens se rallièrent à leur cause, et Agnomakhos fut vaincu. La polis de Mélétis fut érigée sur les ruines de l'empire d'Agnomakhos comme symbole de liberté et d'illumination, et les habitants choisirent Kynaios et Tiro pour en être les gardiens.

Autres créatures légendaires dans le deck « Unité vigoureuse » :

Ludevic, nécro-alchimiste

Illustration par Aaron Miller

Dans son laboratoire isolé de Néphalie, Ludevic est reconnu comme l'un des professionnels les plus prolifiques d'une terrible tradition : rafistoler des monstres à partir des tissus animés des morts. Rendu unique par sa fascination allant au-delà des mystères de la chair et de la vie, il est captivé par les nuances de l'esprit. Il tire un malin plaisir à étudier l'horreur qu'inspirent ses créations.

Kraum, opus de Ludevic

Illustration par Aaron Miller

Après avoir créé Kraum, le nécro-alchimiste Ludevic passa près d'une décennie à essayer de répliquer cette œuvre de génie. Kraum vole grâce à des membranes galvaniques, son approche annoncée par des explosions statiques et le gloussement incessant de l'une de ses affreuses têtes. Régulièrement aperçu au-dessus des toits de Selhoff, sa terrifiante présence a fait de son créateur un homme recherché par les habitants de cette ville côtière.

Sidar Kondo de Djamûraa

Illustration par Ryan Alexander Lee

Sur sa terre natale de Djamûraa, sur le plan de Dominaria, Sidar Kondo fut chef de guerre pendant la guerre du Mirage. Ce chevalier de talent et cavalier hors pair semblait toujours apparaître au moment le plus décisif d'une bataille. Kondo éleva deux fils, Vuel, de son propre sang, et Gerrard Capashen, un réfugié à la destinée héroïque qu'il avait adopté. Malheureusement, la jalousie et l'amertume consumèrent Vuel, et Kondo périt de la main de son propre fils.

Yidris, porteur du Maelstrom

Commandant du deck « Soulèvement entropique »

Illustration par Karl Kopinski

Yidris, un ogre venant de Grixis, un des éclats d'Alara, était l'un des incurables dont l'esprit était menacé par les mutations instables. Bien que ce soit un mage, aucune magie ne pouvait rompre la malédiction, et Yidris se résigna à accepter son destin. Quand Grixis entra en collision avec les quatre autres éclats au cours de l’événement planaire appelé la Confluence, le plan fracturé d'Alara fut unifié. Les chevaliers de Bant conduisirent Yidris dans le Maelstrom, une tempête instable de mana brut au centre du plan. Le pouvoir imprévisible du Maelstrom stabilisa les mutations de Yidris et canalisa son propre chaos en lui.

Autres créatures légendaires dans le deck « Soulèvement entropique » :

Kydele, élue de Kruphix

Illustration par Bastien L. Deharme

Kydele est la première oracle de Kruphix, l'énigmatique dieu des Horizons et des Mystères de Theros. Pour elle, il n'existe pas de meilleure vertu que la recherche et la rencontre de la vérité. Depuis son siège dans le temple de Kruphix au bord du monde, Kydele a vu des vérités qui auraient bouleversé l'esprit de moindres mortels. Kruphix lui a révélé lui-même la véritable nature des dieux et la place de Theros dans le Multivers, une vision qui restera gravée dans sa mémoire.

Thrasios, héros triton

Illustration par Josu Hernaiz

Thrasios est un triton, l'un des rares à vivre parmi les humains dans la gigantesque polis côtière de Mélétis. Persuadé d'avoir été béni par Thassa, déesse de la Mer, Thrasios a quitté son foyer et entrepris un pèlerinage pour sonder les profondeurs océanes du bord du monde. Il affirme avoir exploré les ruines de la légendaire polis d'Olantin lors de sa dernière expédition, mais rares sont ceux qui le croient.

Casse-fiole la redoutable

Illustration par Deruchenko Alexander

Les habitants de Tarkir ne connaissent que trop bien le pouvoir destructeur du feu des dragons, et Casse-fiole, une gobeline du clan Kolaghan, ne fait pas exception. Impétueuse et intrépide, elle a passé sa vie à manier (et casser) des fioles contenant cette dangereuse substance. Dans une autre ligne temporelle, sous un autre nom, le Planeswalker Sarkhan Vol la considérait comme une sœur de clan et une amie.

Saskia l’inflexible

Commandant du deck « Hostilité ouverte »

Illustration par Greg Opalinski

Saskia fut la seule survivante d'un massacre perpétré contre son village par une armée d'envahisseurs venus de l'autre côté de l'océan. D'après la tradition guerrière de son peuple, les survivants d'une bataille doivent ériger un monument de pierres pour ceux qui sont tombés au combat, une tâche à laquelle Saskia s'attela en solitaire pendant près de dix ans. Quand ses pairs eurent vent de son labeur, des guerriers firent le déplacement par milliers pour voir Saskia poser la dernière pierre de son symbole de défi. Une fois le monument terminé, son esprit délaissa le deuil pour laisser place à la vengeance. Une hache à la main et une armée derrière elle, Saskia mena la guerre aux portes de ses ennemis.

Autres créatures légendaires dans le deck « Hostilité ouverte » :

Tymna la tisseuse

Illustration par Winona Nelson

Tymna la tisseuse est l'une des rares mortelles de Theros à maîtriser la magie des Moires. Elle servait autrefois dans les rangs des sages de guerre de Mélétis, un ordre dont les membres sont fiers d'influencer le cours des combats avec leurs tactiques plutôt qu'avec leur force. Sa prometteuse carrière fut interrompue par un accident de chariot qui la rendit aveugle. En tant que tisseuse, Tymna tresse méticuleusement les fils du destin, qui vibrent sous ses doigts pendant que ses intrigues opèrent.

Ravos, veilleur d’âmes

Illustration par Zezhou Chen

En tant qu'oracle d'Athréos, dieu du Passage, Ravos connaît la nature éphémère de la vie. Il ne supporta pas pour autant de voir sa bien-aimée périr au combat, et signa un pacte avec le dieu. Ravos jura d'aider Athréos à guider les morts jusqu'au Monde souterrain en échange de pouvoir voir sa défunte dulcinée une fois par an. Entre-temps, Ravos échafauda un plan pour la sauver et défia Athréos en secret en raccompagnant ses protégés dans le monde des vivants.

Tana, la semeuse de sang

Illustration par Magali Villeneuve

Dans la région, on murmure qu'il existe un esprit de la forêt dont la soif du sang des voyageurs ne connaît aucune limite. Si elles reviennent, les équipes de recherche rentrent bredouilles, balbutiant à propos d'un sol gorgé de sang. Ils évoquent en réalité Tana, une elfe abandonnée dans les bois lorsqu'elle était enfant. Pour des raisons qu'on ignore, un groupe de saprobiontes fongiques l'a recueillie et protégée de la nature. Depuis lors, Tana est devenue une rôdeuse sauvage, traquant férocement les intrus pour nourrir ses protecteurs saprobiontes.

Atraxa, voix des praetors

Commandant du deck « Propagation de létalité »

Illustration par Victor Adame Minguez

Atraxa représente la victoire finale de la conquête phyrexiane de Mirrodin. Ancien ange mirran s'opposant à la corruption phyrexiane, elle fut capturée alors qu'elle protégeait à elle seule une retraite mirrane. Le praetor Elesh Norn honora la ténacité de l'ange du cadeau béni du parachèvement phyrexian, en invitant d'autres praetors à y contribuer. Urabrask refusa, mais Jin-Gitaxias, Sheoldred et Vorinclex acceptèrent de se joindre aux efforts d'Elesh Norn, et c'est ainsi que naquit Atraxa, formidable témoignage du seul but de Phyrexia.

Autres créatures légendaires dans le deck « Propagation de létalité » :

Ikra Shidiqi, l’usurpatrice

Illustration par Josu Hernaiz

Parmi les clans de Tarkir, les Sultaï privilégiaient la cruauté à toute autre qualité, basant leur réputation sur la brutalité et la tromperie. Comme le montra l'histoire, la tromperie surpasse la brutalité. Le règne du dernier khan des Sultaï, Tasigur, fut écourté quand Ikra Shidiqi, sa conseillère naga, le trahit au profit du seigneur-dragon Silumgar. Silumgar récompensa sa traîtrise en faisant d'elle sa première languedragon.

Reyhan, dernière des Abzans

Illustration par Chris Rallis

Il y a plus d'un millénaire, le khan des Abzans capitula devant le seigneur-dragon Dromoka, sous les yeux de Reyhan. Cet acte de supplication était destiné à dissoudre le clan Abzan, mais Reyhan refusa de se soumettre à un dragon. Commandante militaire talentueuse, Reyhan rassembla ce qu'il restait de son clan et devint la dernière de ses khans. Elle mourut durant le Déclin des Khans, la dernière bataille contre les dragons, en protégeant les autres khans.

Ishaï, languedragon d’Ojutaï

Illustration par Zack Stella

Ishaï est la suivante personnelle d'Ojutaï, un seigneur-dragon ancestral et sage de Tarkir. Ojutaï a eu de nombreux hérauts et ne s'est attaché à aucun d'eux, mais les années de service d'Ishaï lui ont valu une autonomie et une autorité certaines. Ses paroles portent toute l'autorité d'Ojutaï, et elle exige un profond respect de son clan.

Breya, forgeuse d’étherium

Commandant du deck « Supériorité créatrice »

Illustration par Clint Cearley

Esper, un des éclats d'Alara, est mû par le « travail noble », visant à améliorer tous les êtres vivants grâce à un alliage imprégné d'Éther appelé étherium. Les Esperites pensaient que les ressources d'étherium d'Alara étaient limitées, car personne ne pouvait en fabriquer, mais Breya prouva qu'ils avaient tort. Tandis qu'elle explorait Jund, Breya découvrit du carmot, une pierre rouge nécessaire à la création de l'étherium qui n'existait pas sur Esper. Pour prouver sa découverte, Breya remplaça la majeure partie de son corps organique par de l'étherium qu'elle avait créé elle-même. Peu après, elle réalisa que la magie sauvage de Jund avait eu une influence sur son métal et lui conférait de nouvelles capacités remarquables.

Autres créatures légendaires dans le deck « Supériorité créatrice » :

Akiri, élingueuse de filins

Illustration par David Gaillet

Akiri dirigeait autrefois un groupe kor sur Zendikar, mais elle se retrouva seule quand ses camarades moururent dans une attaque des Eldrazi. Elle utilise désormais son talent d'élingueuse de filins pour protéger les voyageurs d'Ulamog. La mort ne la prendra pas par surprise ; elle pense que préparation et indépendance sont le secret pour survivre dans un monde hostile, et jusqu'à présent, elle est toujours en vie.

Bruse Tarl, berger rustre

Illustration par Anthony Palumbo

Né sur Zendikar, Bruse Tarl était autrefois un modeste berger nomade, essentiellement connu pour la façon grossière qu'il avait de parler à ses bêtes. Quand les monstres eldrazi déferlèrent sur le continent d'Akoum, menaçant d'anéantir sa caravane, Bruse organisa la résistance des forces nomades. Après des dizaines de batailles, la renommée de ses exploits face aux Eldrazi n'a d'égale que la créativité des insultes qu'il leur lance.

Silas Renn, expert chercheur

Illustration par Joseph Meehan

La Maison Renn est l'une des familles les plus influentes de l'élite d'Esper, et Silas en est l'héritier. Ce mage doué s'est entraîné pour rejoindre les Quêteurs de Carmot, un ordre de mages affirmant connaître la véritable nature de l'étherium et savoir comment créer davantage de ce précieux métal. Silas gravit rapidement les échelons de l'organisation et fut honoré du premier cœur d'étherium jamais produit.