À tous les citoyens de la Haute Cité !

Il est de mon devoir solennel de vous informer que Brago, roi de Paliano, n'est plus. Son décès, il y a de nombreuses années, avait stupéfié notre cité. La survie de son esprit avait été une joie et un soulagement pour nous tous. Aujourd'hui, il est enfin véritablement passé pour toujours de l'autre côté du voile. Son long règne a pris fin et son esprit goûte enfin à un repos éternel bien mérité.

Dans sa bienveillante sagesse, feu notre roi a nommé un successeur animé par la volonté et la force d'amener la paix à sa ville bien-aimée. En tant qu'héritière désignée, reconnue par l'ordre sacrée des Custodi comme son seul véritable successeur, je jure de faire respecter les lois de Paliano, de maintenir l'ordre dans la cité et de veiller à ce que la justice soit rendue avec célérité et équité. Bien que je sache que je ne serai jamais digne d'un homme dont l'engagement envers cette ville a transcendé la vie elle-même, j'espère, avec la bénédiction des Custodi, pouvoir guider notre belle cité vers une nouvelle ère de prospérité.

Un transfert de pouvoir est toujours difficile, d'autant plus quand le décès d'un monarque survient de manière inattendue. Même les serviteurs de la couronne les plus loyaux et les plus zélés peuvent s'avérer incapables de servir le nouveau souverain avec la même propension que l'ancien. Dorénavant, la fonction de capitaine de la garde est révoquée. Désormais, les soldats de cette ville en référeront directement à moi. L'ancien capitaine a pris sa retraite avec les remerciements de notre belle cité et une généreuse pension versée par le trône qui couvrira ses besoins pour le reste de sa vie, aussi longue soit-elle.

En l'absence d'héritier naturel, Brago a pris des dispositions parfaitement claires en ce qui concerne l'avenir du trône. Il est regrettable que tous les vassaux du roi ne respectent pas ses derniers souhaits. Ceux qui verraient dans cette transition une excuse pour se rebeller doivent savoir que leur trahison leur vaudra, comme cela a toujours été le cas, les châtiments les plus extrêmes. À l'inverse, la loyauté sera largement récompensée. Puisse la bonne fortune sourire à Paliano !

Illustration par Kieran Yanner

— Discours prononcé par Sa Majesté la Reine Marchesa, la Rose Noire, première du nom, chef du conseil, garante d'une gouvernance licite, seule souveraine de la Haute Cité, héritière reconnue du trône de Paliano et détentrice des droits et privilèges qui y sont rattachés