I l y a bien des décennies de cela, une puissante magicienne d’un plan d’existence lointain est venue visiter la côte des Épées. Là, elle a exploré, étudié et, finalement, elle est repartee avec son jeune fils sur son plan natal de Ravnica. Elle s’appelait Sylvene, et elle a laissé derrière elle des souvenirs d’amis et d’alliés dans les terres de la côte des Épées. Bon nombre de ces souvenirs ont été célébrés et commémorés par la construction d’une grande crypte dans cette région verdoyante—où elle a caché des trésors d’une grande valeur. Aujourd’hui, ces trésors attirent non seulement des aventuriers, mais aussi son petit-fils, Tyreus, dont la soif de pouvoir ne connaît aucune limite.

Cette courte aventure Dungeons & Dragons est conçue pour quatre à six personnages de niveau 9. Avec ce texte et les livres de base de D&D, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour jouer.

