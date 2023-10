Le booster d'extension et le booster de draft fusionneront alors en un tout nouveau type de booster appelé booster de jeu. Dans cet article, je vais vous expliquer la raison de ce changement, passer en revue ce que contient un booster de jeu et vous donner des informations concernant leur introduction dans Magic.

Comment le booster de jeu est-il né ?

Cette histoire remonte à 2018. Studio X (la partie de l'entreprise qui s'occupe du jeu sur table Magic) traite beaucoup de données de joueurs, notamment sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas dans Magic. Parfois, nous trouvons des données qui nous poussent à repenser la façon dont fonctionne Magic. Cette fois, ces données étaient les suivantes : la majorité des joueurs qui ouvrent un booster ne jouent pas en format Limité avec (par exemple, en Booster Draft ou en Paquet scellé). Nous nous sommes alors dit : « Ne pourrait-il pas exister un autre type de booster qui serait plus amusant à ouvrir si nous n'étions pas limités par les besoins du jeu en format Limité ? ». Cette question a conduit à la création des boosters d'extension. Ces derniers ont vu le jour avec l'extension Renaissance de Zendikar. Peu avant leur sortie, j'avais écrit un article pour vous les présenter. Ce qui était alors le booster par défaut a été rebaptisé booster de draft.

Ouvrons une petite parenthèse. Il existe également les boosters collector. Les joueurs qui achètent les boosters collector les aiment comme ils sont et nous n'avons pas l'intention de les modifier (en réalité, comme ils sont personnalisés pour correspondre à une extension, ils évoluent quand même au cours du temps). Aujourd'hui, nous parlerons uniquement des boosters d'extension et de draft. Dans la suite de cet article, je n'aborderai donc pas les boosters collector, mais nous ne les oublions pas. Il n'y a tout simplement pas grand-chose à dire sur ces boosters, car nous n'y apportons aucun changement majeur.

Les boosters d'extension ont connu un franc succès. Les joueurs appréciaient d'avoir la possibilité d'obtenir plusieurs cartes rares, d'avoir une carte Premium garantie, d'ouvrir potentiellement une carte de la Liste, de découvrir une carte d'illustration, etc. Nous avions créé un booster qui était plus amusant à ouvrir et les joueurs nous avaient clairement fait comprendre qu'ils préféraient acheter des boosters d'extension. Ils les aimaient tellement que ce type de booster est devenu une source de problèmes. Laissez-moi vous expliquer.

Premier problème : les boosters d'extension faisaient de l'ombre aux boosters de draft.

Les boosters d'extension étaient devenus le choix de prédilection pour les joueurs, et ce, de manière considérable. En d'autres termes, lorsque les joueurs avaient le choix d'acheter ce qu'ils voulaient, ils optaient pour des boosters d'extension. Malheureusement, les boosters d'extension ne sont pas conçus pour le format Limité. Par exemple, si un magasin ne proposait que des boosters d'extension, il ne pouvait donc pas organiser de drafts. Nos plus petits magasins ne peuvent pas se permettre d'avoir deux types différents de boosters et devaient donc n'en choisir qu'un seul. Comme les boosters d'extension se vendaient mieux, c'est eux qu'ils choisissaient. Cependant, ces magasins ne pouvaient par conséquent pas organiser de drafts (ou de parties en Paquet scellé). Bon nombre de joueurs ont essayé de jouer avec des boosters d'extension en format Limité parce qu'ils n'avaient pas le choix. Cependant, comme ils ne sont pas conçus pour ce format, cela se traduisait par un jeu en Limité bien moins intéressant que la normale.

Deuxième problème : cela provoque des problèmes d'inventaire.

Pour faire simple, voici un résumé de la façon dont un magasin gère les produits Magic. Le magasin achète un produit A et le vend. Puis, il utilise l'argent pour acheter un produit B. Il vend le produit B et utilise l'argent pour acheter un produit C. Si pour une raison quelconque il ne vend pas un produit, ce produit reste dans l'inventaire et n'est donc pas converti en argent pour acheter le prochain produit. Si ce cycle se répète encore, cela peut poser de gros problèmes pour les magasins. (Remarque : ce concept de base est également vrai pour les distributeurs, les entreprises qui nous achètent des produits Magic pour les vendre aux magasins.)

Auparavant, un magasin n'avait qu'un seul type de booster à acheter pour une extension Magic. Les magasins n'achetaient donc que ce produit. Maintenant, il faut acheter à la fois des boosters d'extension et des boosters de draft pour chaque extension. La plupart des clients préfèrent les boosters d'extension, mais le jeu en Limité, qui stimule la communauté et qui peut être un revenu supplémentaire pour un magasin, nécessite des boosters de draft. Quelle quantité de chaque type de booster faut-il acheter ? D'une part, si vous achetez trop de boosters d'extension et pas assez de boosters de draft, vous ne pourrez pas organiser d'événements en Limité, ce qui vous fera perdre de l'argent. Mais d'autre part, si vous achetez trop de boosters de draft et pas assez de boosters d'extension, vous manquerez de ce que veut votre clientèle, ce qui vous fera aussi perdre de l'argent.

Troisième problème : les boosters de draft sont laissés pour compte.

Le deuxième problème a aggravé le premier. Proposer deux types de boosters créait des contraintes, et les magasins choisissaient d'acheter des boosters d'extension. Oui, ce choix se faisait aux dépens du jeu en Limité, mais si tel était le prix à payer pour ne pas faire faillite, ils n'avaient pas le choix. À Studio X, nous essayons de prévoir les tendances futures et les membres de notre équipe étaient persuadés qu'avec le temps, les boosters de draft finiraient par disparaître. Le marché n'avait pas vraiment besoin de deux types principaux de boosters.

Le jeu en Limité, et tout particulièrement le draft, fait partie intégrante de l'écosystème de Magic. Comme je l'ai dit plus haut, c'est une part importante de nos activités en magasin. C'est aussi un moteur important pour développer la communauté. Les Avant-premières utilisent le jeu en format Limité pour que les joueurs puissent tester l'extension. Ce sont des événements clés pour que les joueurs continuent de jouer sur le long terme. Nos données prouvent que plus votre communauté joue, plus il est probable que le format Limité soit un élément important de votre expérience de jeu. La force de Magic réside dans le fait qu'il existe de nombreuses façons d'en profiter. Tous les joueurs ne profitent pas du jeu en format Limité, mais pour les millions d'entre eux qui le font, c'est un format indispensable à leur plaisir de jeu. Il serait problématique que les boosters de draft, et donc le format Limité, disparaissent, et ce, pour les joueurs et pour les magasins.

Quatrième problème : cela sème de la confusion pour les clients.

Avoir deux produits très similaires, mais pas identiques, pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, les joueurs confondent les deux. Parfois, un joueur achète un booster de draft alors qu'il voulait acheter un booster d'extension, ou vice versa. Il m'est moi-même plusieurs fois arrivé d'ouvrir un booster pour jouer en format Limité avant de me rendre compte que j'ouvrais un booster d'extension par erreur. Ce problème s'étend au-delà des joueurs. J'ai souvent entendu des histoires de magasins qui ont commandé un seul type de booster et qui en ont reçu un autre (sans doute à cause de problèmes d'inventaire plutôt que d'une erreur).

Avoir deux types différents de boosters signifie que nous devons communiquer deux fois plus d'informations sur la constitution et le contenu de chaque booster. Par exemple, il peut y avoir des cartes qui sont disponibles dans un seul type de booster et pas l'autre. Si on ajoute en plus les variations de cartes, cela devient très compliqué à expliquer et à comprendre.

Cinquième problème : cela rend certains boosters Magic moins attrayants.

Admettons qu'un magasin organise un événement et que les dotations soient des boosters de l'extension actuelle. Certains veulent que les dotations soient des boosters d'extension, car ils veulent les ouvrir dès que possible. D'autres veulent des boosters de draft, car ils veulent utiliser leurs dotations pour drafter davantage. En général, pour des raisons de compréhension et d'inventaire, le propriétaire d'un magasin préfère offrir un seul type de booster. L'existence de deux types de boosters crée des désaccords. Certains joueurs peuvent être déçus de recevoir le « mauvais type » de booster.

Un joueur ne se considère pas forcément comme un joueur qui joue avec des boosters d'extension ou avec des boosters de draft. Il se considère comme un joueur de Magic. Nous voulons donc que chaque joueur soit satisfait avec n'importe quel booster Magic, qu'il l'achète lui-même, qu'il le gagne en tant que dotation ou qu'il le reçoive en cadeau.

Sixième problème : les acheteurs de boosters n'obtenaient pas forcément les cartes les plus intéressantes.

Dans un écosystème où il existe des boosters d'extension et des boosters de draft, les joueurs ne profitent pas d'une expérience complète. Soit ils achètent des boosters d'extension et ne jouent pas en format Limité, soit ils achètent des boosters de draft et ratent l'occasion de mettre la main sur de nombreuses cartes rares. Pourquoi les joueurs ne peuvent-ils pas avoir les deux en même temps ?

C'est pour toutes ces raisons que l'équipe de Studio X a compris qu'il y avait besoin de changement. La solution était simple, mais l'exécution ne l'était pas. Il fallait revenir à un seul type de booster principal que nous avons baptisé booster de jeu. Notre objectif était de combiner à la fois l'expérience de jeu qu'offre un booster de draft et l'expérience amusante d'ouverture d'un booster d'extension. La question était de savoir comment faire.

Comme le booster d'extension est le produit le plus populaire, nous avons décidé de chercher comment rendre les boosters d'extension jouables. Les principaux problèmes que nous avons identifiés étaient les suivants :

Premier problème : il n'y avait pas assez de cartes dans un booster.

Un booster d'extension ne contient que 12 cartes jouables (plus une carte d'illustration et une carte de jeton). Un booster de draft contient 15 cartes jouables. Si nous voulions rendre le booster jouable en format Limité, il fallait absolument augmenter le nombre total de cartes jouables dans le booster. Nous avons donc mis la carte d'illustration et la carte de jeton dans un seul emplacement et avons ajouté deux cartes jouables.

Deuxième problème : les couleurs n'étaient pas équilibrées.

Lorsque les boosters d'extension ont vu le jour pour la première fois, nous avons créé des cartes reliées : les cartes individuelles courantes et inhabituelles d'une partie du booster étaient liées par un même thème. Elles partageaient par exemple le même type de créature, avaient un élément créatif similaire ou avaient une bonne synergie. Ces cartes reliées nous empêchaient d'équilibrer les couleurs, mais ce n'était pas un problème puisque nous n'utilisions pas les boosters d'extension pour le jeu en format Limité. Par ailleurs, de toutes les caractéristiques des boosters d'extension, c'était celle qui plaisait le moins à nos joueurs. Les cartes courantes et inhabituelles reliées n'existeront plus. Une partie de la jouabilité d'un booster résidant dans l'équilibrage des couleurs, cet équilibrage sera mis en place dans les boosters de jeu.

Troisième problème : la proportion des raretés devait changer.

Les boosters de draft renferment (généralement) 10 cartes courantes, 3 cartes inhabituelles et 1 carte rare ou rare mythique (ces nombres n'incluent pas les cartes Premium traditionnelles qui ne sont pas disponibles dans tous les boosters). Les boosters d'extension contiennent 3 à 6 cartes courantes, 3 à 6 cartes inhabituelles et 1 à 4 cartes rares et/ou rares mythiques. Pour garder tout le plaisir des boosters d'extension, il fallait diversifier les emplacements. Cependant, nous ne pouvions pas déterminer le nombre exact de toutes les raretés de cartes d'un booster, mais nous devions augmenter le nombre de cartes courantes. Nous voulions également garder la probabilité de 1 à 4 cartes rares et/ou rares mythiques, car c'est la première raison pour laquelle les joueurs aiment les boosters d'extension. Je rentrerai dans les détails lorsque je vous présenterai le contenu du nouveau booster de jeu.

Quatrième problème : nous devions changer notre façon d'élaborer les extensions.

La façon dont nous concevons les extensions est fortement influencée par la manière dont nous emballons les cartes d'une extension dans les boosters. La modification de l'as-fan de raretés (à savoir le nombre de chaque rareté de carte que vous pouvez retrouver dans un booster), la diversification des emplacements, l'ajout de davantage de cartes « extérieures » ont tous un impact sur la façon dont est utilisée l'extension et nous obligent donc à changer notre façon d'élaborer l'extension. De tous les changements, celui-ci était le plus important. Nous avons dû repenser la façon de concevoir une extension Magic. Notre équipe de recherche et de développement y a consacré beaucoup de temps (et je vous expliquerai en détail en quoi notre façon de concevoir une extension a changé une fois que les aperçus pour l'extension Meurtres au manoir Karlov seront sortis).

Maintenant que j'ai passé en revue les changements, j'aimerais vous parler de ce que contiendra le nouveau booster de jeu. (Ci-dessous, je vais énumérer quelques informations sur la constitution des boosters de jeu.) Je reviendrai notamment sur les pourcentages des cartes, leurs raretés ou les types de cartes à retrouver dans certains emplacements. Ces informations vaudront pour l'extension Meurtres au manoir Karlov, car c'est la première fois que les boosters de jeu verront le jour, mais certaines informations pourraient changer d'une extension à une autre. En d'autres termes, les boosters de jeu respecteront ce schéma pour les emplacements dans les grandes lignes, mais certains détails pourraient varier d'une extension à une autre. Nous continuerons de publier des informations sur le contenu des produits et des boosters pour les prochaines sorties dans des articles que nous intitulons généralement « Collectionner [nom de l'extension] ».)

Emplacements 1 à 6 : cartes courantes

Ce sont des cartes courantes de l'extension principale. Dans les boosters d'extension, vous pouviez avoir jusqu'à 6 cartes courantes, mais cela empêchait d'avoir davantage de cartes inhabituelles, rares et rares mythiques. Veuillez noter que ces cartes ne sont pas reliées comme dans certains boosters d'extension. Cependant, vous aurez la possibilité d'obtenir des cartes courantes Booster Fun à cet emplacement.

Emplacement 7 : carte courante/carte de a Liste

La plupart du temps (7 cartes sur 8 ou bien 87,5 % du temps), cet emplacement accueillera une septième carte courante, mais un huitième du temps (12,5 % du temps), vous pourrez obtenir une carte de la Liste. Dans l'esprit, la Liste rassemble un groupe de cartes choisies pour rendre les boosters encore plus amusants à ouvrir, sans que ces cartes soient forcément faites pour le Standard.

Auparavant, les cartes de la Liste étaient principalement des réimpressions d'anciennes cartes. Les boosters de jeu vont modifier les cartes qui peuvent se retrouver dans la Liste. Par exemple, quand les boosters de jeu sortiront, la Liste inclura ce que nous appelons des invités d'honneur. Il s'agit 10 réimpressions de cartes incroyables avec de nouvelles illustrations qui s'inscrivent dans le thème de l'extension à laquelle elles appartiennent. Ce que nous ferons des invités d'honneur changera d'une extension à une autre. (Même si Les cavernes oubliées d'Ixalan ne comportera pas de boosters de jeu, les invités d'honneur verront le jour pour la première fois dans cette extension. Vous aurez ainsi une idée de ce à quoi ils ressembleront.)

En plus des invités d'honneurs, vous pourrez retrouver 40 cartes qui sont des réimpressions sans nouvelle illustration. Parmi ces 40 cartes, 30 seront courantes ou inhabituelles et 10 seront rares ou rares mythiques. Il s'agit d'une baisse par rapport aux 300 cartes qu'incluait la Liste.

Voici les probabilités des cartes de cet emplacement dans le premier booster de jeu :

87,5 % : une carte courante de l'extension principale

9,38 % : une réimpression d'une carte courante ou inhabituelle de la Liste

1,56 % : une réimpression d'une carte rare ou rare mythique de la Liste

1,56 % : une carte d'invités d'honneur de la Liste

Emplacements 8 à 10 : cartes inhabituelles

Ces emplacements inhabituels dédiés sont les mêmes que ceux des boosters d'extension. Ce seront toujours des cartes inhabituelles de l'extension principale. Il y a d'autres moyens d'obtenir des cartes inhabituelles à d'autres emplacements, mais ces trois emplacements accueilleront toujours des cartes inhabituelles. Veuillez noter que ces cartes, comme les cartes courantes, ne seront pas reliées comme nous le faisions dans certains boosters d'extension. Tout comme pour les cartes courantes, vous aurez la possibilité d'obtenir des versions Booster Fun à cet emplacement.

Emplacement 11 : carte rare ou rare mythique

Cet emplacement existait déjà dans les boosters d'extension et de draft. Il accueillera toujours une carte rare ou rare mythique de l'extension principale. Ce sera une carte rare 6 fois sur 7 et une carte rare mythique 1 fois sur 7. Cette carte pourra également être une variante rare ou rare mythique Booster Fun.

Emplacement 12 : terrain

Cet emplacement accueillera toujours un terrain de base ou courant de l'extension principale. (L'extension Meurtres au manoir Karlov comportera des terrains de base.) Ce terrain sera Premium traditionnel 20 % du temps et non-Premium 80 % du temps.

Emplacement 13 : joker non-Premium

Cette carte peut être presque n'importe quelle carte de l'extension principale. Elle peut être de n'importe quelle rareté et peut même être une variante Booster Fun. Dans tous les cas, ce sera une carte non-Premium. Veuillez noter que les boosters d'extension avaient deux emplacements réservés pour un joker non-Premium, tandis que le booster de jeu n'en a qu'un seul.

Emplacement 14 : joker Premium traditionnel

C'est la même chose que l'emplacement joker, excepté que la carte a la garantie d'être Premium traditionnelle.

Emplacement 15 : emplacement non-jouable

Cet emplacement peut accueillir diverses possibilités. Cette carte peut-être une carte de jeton, une aide de jeu, une carte publicitaire ou une carte d'illustration. Si c'est une carte de jeton ou une aide de jeu, elle aura souvent une publicité au dos (en partant du principe que l'aide de jeu n'est pas recto-verso). Les cartes publicitaires pour MTG Arena ont généralement une publicité sur les deux faces. La carte d'illustration peut être une carte d'illustration alternative portant la signature de l'artiste estampillée en doré ou le symbole Planeswalker.

Voici les probabilités d'avoir chacune de ces cartes à cet emplacement :

65 % : une carte de jeton/une aide de jeu/une carte publicitaire

30 % : une carte d'illustration

5 % : une carte d'illustration portant une signature

Maintenant que je vous ai expliqué le contenu du booster de jeu, je voudrais le comparer au booster d'extension et au booster du draft pour mettre en exergue les différences.

Différences par rapport aux boosters d'extension

+2 cartes jouables

Aucune carte courante ou inhabituelle reliée

-1 joker non-Premium

-1 objet non-jouable (les cartes de jeton et d'illustration étaient à des emplacements différents dans les boosters d'extension)

Seulement 1 chance sur 3 d'avoir une carte d'illustration (les boosters d'extension avait toujours une carte d'illustration)

Différences par rapport aux boosters de draft (boosters de draft par défaut sans carte Premium traditionnelle ; auparavant, les boosters de draft avaient une carte Premium traditionnelle environ une fois sur trois)

La possibilité d'obtenir jusqu'à 4 cartes rares ou rares mythiques

-1 carte jouable

-3 cartes courantes

+1 joker non-Premium

+1 joker Premium traditionnel

1 chance sur 8 d'avoir une carte de la Liste (la Liste n'apparaissait pas dans les boosters de draft)

Environ 1 chance sur 3 d'avoir une carte d'illustration (les cartes d'illustrations n'apparaissaient pas dans les boosters de draft)

Quand pourrons-nous découvrir les boosters de jeu ?

Les boosters de jeu verront le jour avec l'extension Meurtres au manoir Karlov. Cela signifie qu'il n'y aura pas de boosters de jeu dans les extensions Les cavernes oubliées d'Ixalan et Ravnica Remastered. Nous vous prévenons par avance, car cette nouveauté affectera la façon dont les magasins commanderont ce produit. Les boosters de jeu seront vendus au même prix que les boosters d'extension. Les boîtes de boosters de jeu comporteront cependant 36 boosters, comme les boîtes de boosters de draft (car deux boîtes offrent exactement la quantité requise pour trois drafts à 8 joueurs). Comme une boîte de boosters de jeu comporte six boosters de plus que les boîtes de boosters d'extension, sachez qu'une boîte de boosters de jeu sera plus chère qu'une boîte de boosters d'extension.

Comme toute nouvelle annonce, celle-ci soulève quelques questions. J'ai donc décidé de prendre un peu de temps pour répondre aux questions que vous pourriez avoir.

Les boosters de jeu rendront-ils l'expérience de draft moins amusante ?

Notre équipe de recherche et de développement pense que ce ne sera pas le cas. Nous travaillons depuis des années pour comprendre l'impact que le booster de jeu aura sur le draft. C'est la raison pour laquelle nous avons adapté notre façon d'élaborer les extensions. L'extension Meurtres au manoir Karlov a été conçue et équilibrée en fonction des boosters de jeu. Faudra-t-il apprendre de nouvelles choses pour s'adapter au nouveau système ? Bien sûr, mais comme Magic évolue en permanence, nous avons appris à nous adapter.

Si les boosters de jeu ont en moyenne plus de cartes rares et rares mythiques, cela veut-il dire qu'il y aura plus de meilleures cartes en format Limité ?

Il y aura plus de cartes d'un niveau de puissance rare et rare mythique, mais il est du ressort de notre équipe de recherche et de développement d'adapter nos extensions (et de faire en sorte que les cartes moins rares servent aussi aux joueurs). Nous avons fait des tests en gardant ces niveaux de puissance en tête et ils ont tous été concluants.

Pourquoi y a-t-il seulement 14 cartes jouables ?

Le booster de jeu nous a permis de repenser notre façon de constituer un booster. Les boosters ont toujours eu 15 cartes (en tout cas, la plupart d'entre eux), car c'est ce que Richard Garfield avait décidé de faire avec l'extension Alpha, bien avant l'existence du draft. Nous avons fait des tests avec différentes quantités de cartes jouables par booster. Nous en sommes arrivés à la conclusion que 14 était le nombre parfait pour offrir l'expérience de jeu que nous recherchions. Nous avons réduit le nombre de cartes courantes dans les boosters d'extension notamment pour répondre aux joueurs qui se plaignaient que les boosters contenaient trop de cartes qu'ils n'utilisaient pas. L'adaptation des boosters de jeu consistait par ailleurs à proposer moins de cartes courantes inutilisables en draft ; c'est pourquoi la quinzième carte n'était donc pas nécessaire.

Jouer lors d'événements en format Limité coûtera-t-il plus cher ?

Probablement. Le prix d'un booster de jeu correspond au prix d'un booster d'extension, et pas à celui d'un booster de draft, ce qui va sûrement augmenter les prix des événements en format Limité. Cependant, l'intérêt du booster a également augmenté, car il offre plus de chances d'obtenir des cartes rares et rares mythiques. Par conséquent, même si le prix est plus élevé, vous tirerez sans doute un meilleur profit des boosters. Votre ratio de cartes rares et rares mythiques par euro dépensé restera le même.

À vous de jouer

Voilà tout ce que j'ai à dire sur les boosters de jeu, en tout cas pour l'instant. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ma chronique d'aujourd'hui et sur les boosters de jeu. Vous pouvez m'envoyer un e-mail ou me contacter via mes médias sociaux (X (anciennement Twitter), Tumblr, Instagram et TikTok). J'ai hâte de connaître votre avis.

Retrouvez-moi la semaine prochaine pour découvrir l'aperçu des cartes de l'extension Les cavernes oubliées d'Ixalan.

En attendant, j'espère que vous vous amuserez bien en ouvrant les nouveaux boosters de jeu et en jouant avec en format Limité.