Nouveau départ

En décembre, MTG Arena lancera un nouveau format pour le numérique appelé Alchemy, un nouveau menu de jeu, notre premier Draft Arena Open, et bien plus encore. Nous avons beaucoup d'informations à vous communiquer, alors entrons directement dans le vif du sujet.

Alchemy

Alchemy est un nouveau format exclusivement numérique qui débutera dans MTG Arena avec notre sortie du 9 décembre. Il utilise la sélection de cartes du Standard comme base, mais il l’étend en ajoutant des cartes rééquilibrées et des cartes uniquement numériques.

Alchemy est lancé avec onze cartes rééquilibrées du format Standard actuel et l’extension complémentaire Alchemy: Innistrad, qui ajoute environ 60 nouvelles cartes avec des mécaniques qui ne peuvent fonctionner vraiment qu’en Magic numérique.

Nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le nouveau format ci-dessous, et vous pouvez consulter le Weekly MTG de ce matin (2 décembre) avec Dave Humpherys et Ian Adams, deux concepteurs qui ont travaillé sur la création de ces nouvelles cartes, pour plus d'informations.

Les origines d'Alchemy

Introduire un nouveau format comme celui-ci est un gros changement, sur lequel nous avons réfléchi et travaillé depuis un bon moment. Ces dernières années, les joueurs ont rejoint MTG Arena pour jouer des parties de Magic numériques amusantes et rapides, et le taux de fréquentation a été intense. Chaque jour, nous voyons des millions de matchs de Magic sur MTG Arena.

L’un des éléments clés que nous avons remarqués en analysant toutes ces parties, c’est que les joueurs de Magic prioritairement numériques abordent le jeu un peu différemment des joueurs sur table. Nous retrouvons la même chose sur tout le jeu de Magic, et l’une des approches de croissance principales de Magic ces dernières années a été d’incorporer toutes les différentes façons que les joueurs ont de jouer au jeu. Des joueurs de Commander aux collectionneurs, des formats Standard et Modern au Pioneer, à l'Historique et bien d’autres, nous cherchons à créer plus de produits conçus pour répondre aux demandes de chaque groupe de joueurs Magic.

Alchemy est conçu pour nos joueurs principalement numériques, qui consomment du contenu plus rapidement, mais qui désirent également un metagame constamment renouvelé et en évolution. Étant un format uniquement numérique, Alchemy nous permet d’ajouter des cartes après la sortie d’une extension, d’offrir de nouvelles mécaniques qui ne fonctionnent que dans un jeu numérique, et de rééquilibrer des cartes afin de conserver un environnement intéressant et attrayant à chaque fois que les joueurs s’installent pour jouer.

Nous sommes tout à fait conscients que certains joueurs préfèrent une expérience plus authentique de jeu sur table, et nous voulons les rassurer : le Standard ne s'en va pas. L’ajout d’Alchemy ne change en rien la manière dont le Standard fonctionne actuellement dans MTG Arena, et nous continuerons de soutenir des formats qui fonctionnent exactement comme la version imprimée sur table du jeu.

Alchemy est simplement une autre façon de jouer, permettant d'offrir une autre option aux joueurs en quête d'un nouveau metagame et de nouvelles stratégies à maîtriser, qui souhaitent un taux d'évolution et de changement plus rapide du metagame, et qui cherchent un format qui peut fonctionner comme un jeu numérique.

Composants alchimiques

Alchemy commence avec toutes les cartes de la sélection du Standard et suit la même rotation, puis le format ajoute des options supplémentaires avec des cartes rééquilibrées et d’autres avec des mécaniques exclusives au numérique issues d’extensions complémentaires comme Alchemy: Innistrad. Il offre également une nouvelle approche pour les formats uniquement numériques de MTG Arena. Nous pensons que ces nouvelles options nous aideront à maintenir le côté amusant et équitable des formats numériques. C'est pourquoi les cartes rééquilibrées et les nouvelles cartes d’Alchemy: Innistrad seront également légales dans les formats Historique, Historique Brawl et d’autres formats uniquement numériques similaires.

Les formats non-numériques, comme le Standard et le Limité pour toutes les extensions du Standard, ne changeront pas dans ce processus. Ils continueront d’utiliser les versions imprimées normales de chaque carte, et les cartes d’Alchemy: Innistrad n’y seront pas légales.

Cartes rééquilibrées

Dans l’annonce des cartes interdites et restreintes d’octobre, nous avons rééquilibré plusieurs cartes uniquement numériques de Jumpstart : Horizons de l’historique. Alchemy développe cet aspect en créant un format où nous pouvons rééquilibrer des cartes qui ont également des équivalents imprimés. Certains rééquilibrages sont des limitations, qui réduisent la force des cartes qui avaient un impact trop important sur l'équilibre du metagame. Elles restent puissantes, mais ne dominent plus l'environnement. D'autres sont des améliorations, qui visent certaines cartes que les joueurs apprécient mais qui n'ont pas suffisamment de puissance.

Voici quelques exemples :

Cette version rééquilibrée d'Omnath, Locus de création est légale en Alchemy, Historique et dans les autres formats uniquement numériques (l'originale reste interdite en Standard). En règle générale, nous chercherons à rééquilibrer plutôt qu'à interdire en Alchemy. Pour une liste complète, ainsi que de plus amples détails sur la philosophie du rééquilibrage et la raison pour laquelle ces cartes et ces modifications ont été sélectionnées, référez-vous à l’article de Donald Smith.

Comme nous l'avons vu récemment en format Historique, lorsque des cartes uniquement numériques sont rééquilibrées, il nous suffit d'ajuster leur texte pour les mettre à jour. Il en va un peu autrement lorsque nous rééquilibrons des cartes qui disposent également de versions imprimées.

Comme nous voulons que le Standard continue de fonctionner exactement comme dans la version sur table de Magic, nous ne changerons pas ces cartes directement. À la place, à chaque fois que nous devrons rééquilibrer une carte qui a une version imprimée, nous créerons une nouvelle version uniquement numérique de cette carte.

Comme montré ci-dessus, ces cartes ont toute l’icône « A » de MTG Arena dans leur ligne de nom de carte pour indiquer clairement que ce sont des versions rééquilibrées. En interne, leur nom est également un peu différent, avec le préfixe « A- » indiquant qu'il s'agit de la version rééquilibrée. Par exemple, A-Chariot d’Esika est la version rééquilibrée du Chariot d’Esika. Ceci n'aura vraiment d’importance que pour des choses comme l'importation et l'exportation de deck. Les effets qui nomment une carte et les autres mécaniques en jeu feront par exemple toujours référence au nom normal.

Comme ces versions rééquilibrées sont maintenant des cartes uniquement numériques, tout ajustement futur pourra être appliqué directement. À partir de cette mise à jour, toutes les cartes uniquement numériques sur MTG Arena auront le « A » de MTG Arena à l’endroit où l’estampille de rareté holographique apparaît normalement pour qu’elles soient clairement identifiées.

À chaque fois que nous créerons ces versions de cartes rééquilibrées, nous accorderons à tous les joueurs un nombre de cartes rééquilibrées équivalent aux versions normales qu'ils ont collectionnées. Si vous avez trois exemplaires du Chariot d’Esika, vous recevrez également trois exemplaires de A-Chariot d’Esika. Après cela, à chaque fois qu'un joueur collectera une version d'une carte rééquilibrée, il recevra également l'autre version. Ceci s'appliquera dans toutes les circonstances, que la carte vienne d'un booster de magasin, qu'elle soit une récompense individuelle, une fabrication de joker, qu'elle vienne d'une sélection en Limité, ou qu'elle soit de toute autre provenance. Tout est conçu pour que les joueurs puissent passer du Standard à Alchemy comme ils le souhaitent.

Dorénavant, nous évaluerons régulièrement le metagame Alchemy et nous s ferons des ajustements d'équilibrage supplémentaires pour que les parties restent variées, équitables et amusantes. Comme toutes ces cartes rééquilibrées sont uniquement disponibles en numérique, elles ne seront utilisées que dans des formats uniquement numériques comme Alchemy et Historique. Les formats de Magic qui sont également joués sur table, comme le Construit Standard et les formats Limités utilisant des extensions en Standard, continueront d’utiliser les versions imprimées normales de ces cartes.

Alchemy: Innistrad

En plus des cartes rééquilibrées, Alchemy inclut également environ 60 nouvelles cartes trouvées dans Alchemy: Innistrad, une extension complémentaire uniquement numérique contenant des nouvelles cartes mais aussi beaucoup de nouvelles mécaniques. La plupart de ces cartes ont pour thème Innistrad, et les fans y trouveront des personnages familiers, et certaines d'entre elles sont liées aux extensions précédentes de la rotation actuelle.

Drafter une carte d'un livre de sorts est une des nouvelles mécaniques de cette extension, et elle fonctionne comme les offres et les conditions de Davriel, courtier en âmes. Vous verrez trois cartes choisies dans une liste préparée et vous en sélectionnerez une, généralement pour la mettre dans votre main. Comme on pouvait s'y attendre, le livre de sorts d'Ishkanah, mère de couvée est rempli d'araignées. Vous pourrez consulter ces livres de sorts en jeu en faisant un clic droit (ou un appui long) sur les cartes, comme quand vous regardez des donjons ou des cartes qui créent plusieurs jetons.

Nous vous présenterons d’autres aperçus de cartes d’Alchemy: Innistrad tout au long de la semaine, alors gardez un œil sur la galerie des visuels des cartes pour découvrir toutes les nouvelles cartes et nouvelles mécaniques à mesure qu’elles seront révélées. Nous reviendrons aussi plus tard dans la semaine avec un article de la Conception de Magic sur la philosophie et certains des choix concernant ces nouvelles cartes.

Toutes ces cartes se trouveront dans les nouveaux boosters Alchemy: Innistrad, que vous trouverez dans la boutique MTG Arena avec les boosters Innistrad : noce écarlate :

Ces boosters fonctionnent comme ceux que vous pouvez acheter en magasin, mais comme Alchemy: Innistrad n’a pas de cartes courantes, celles-ci sont remplacées par des cartes courantes d’Innistrad : noce écarlate. La protection des dupliqués a également été étendue un peu dans ces boosters. Une fois que vous aurez collecté une série de toutes les cartes rares d’Alchemy: Innistrad, l’emplacement réservé à la carte rare fournira des cartes rares Innistrad : noce écarlate qui ne figurent pas déjà dans la collection. Une fois que vous aurez quatre exemplaires de toutes les rares d’Innistrad: noce écarlate, vous recevrez 20 gemmes, comme d’habitude. Ce processus s’applique également aux rares mythiques. Une fois que vous aurez toutes les cartes rares mythiques d’Alchemy: Innistrad, vous recevrez des rares mythiques d’Innistrad : noce écarlate, puis 40 gemmes.

Dorénavant, chaque extension Standard aura une extension complémentaire Alchemy d'environ 30 cartes qui sera disponible à peu près un mois après la sortie de l'extension principale. Ces cartes quitteront la rotation en même temps que l'extension sur laquelle elles sont basées, mais après avoir quitté la rotation, elles seront toujours jouables en Historique.

Jouer Alchemy

Avec notre mise à jour de décembre, Alchemy rejoint le Standard et l’Historique comme l’un des formats de jeu principaux sur MTG Arena. Il offrira les mêmes options de files d'attente, comme avec ou sans classement, match à élimination directe ou à trois parties, et il sera également utilisé dans divers d'événements. Comme le jeu avec classement en Alchemy Construit accroît le classement de Construit utilisé en Standard et en Historique, les joueurs pourront passer d'un format à l'autre sans que cela nuise à leur progression de classement.

Tout deck Standard qui n'utilise pas les cartes rééquilibrées est prêt à passer en Alchemy, et tout deck utilisant les cartes rééquilibrées devra juste faire l'échange avec les nouvelles versions qui ont été données aux joueurs. Mais pour réellement faire l'expérience d'Alchemy, nous vous conseillons d'inclure également certaines des nouvelles cartes. Pour aider chaque joueur, et pour célébrer le lancement d’Alchemy, quand vous ouvrirez une session après la mise à jour, vous recevrez trois boosters Alchemy: Innistrad et plusieurs récompenses de carte individuelle rare (ou supérieur).

En tant que format principal, nous soutiendrons également Alchemy avec des événements compétitifs : le Qualifier Weekend de la saison avec classement de décembre utilisera Alchemy, et un Alchemy Arena Open aura lieu en janvier. Nous continuerons aussi à proposer des événements compétitifs en Standard et en Historique, mais Alchemy sera aussi souvent mis en avant.

Alchemy apporte une nouvelle façon de jouer à Magic dans MTG Arena, et nous propose un format qui nous permet d’utiliser des outils numériques pour créer un environnement plus robuste et varié pour nos joueurs focalisés sur le numérique. Nous continuerons de soutenir le jeu sur table traditionnel comme toujours, car nous savons qu'un grand nombre de joueurs aiment ce style de jeu. Mais nous savons également qu'il existe des joueurs en quête de nouveaux défis et de plus de variété, d'un format où les problèmes d'équilibre peuvent être rapidement corrigés sans devoir interdire des cartes ou éliminer des decks entiers, et aujourd'hui, ils ont un format construit sur mesure pour eux.

Mise à jour du menu de jeu

Avec l’ajout de toutes les nouvelles files d’attente et nouveaux événements pour Alchemy, nous voulions mettre à jour notre menu de jeu pour permettre aux joueurs de trouver le mode qu’ils souhaitent plus facilement parmi les nouvelles options. Le menu de jeu existant est fonctionnel, mais les listes de files d'attente et d'événements peuvent rapidement devenir un « mur de texte » difficile à déchiffrer.

Avec cette nouvelle sortie, le menu recevra une mise à jour depuis longtemps attendue. C'était en projet depuis un bout de temps, et nous sommes très heureux de pouvoir enfin le lancer.

Découvrons ensemble les nouvelles options :

Sous l'icône de drapeau, l'onglet Événements affiche maintenant des panneaux visuels pour chaque événement, et les événements auxquels vous participez activement seront automatiquement affichés en tête de liste.

Sous l’icône de table, l’onglet Trouver un match vous permet de trouver facilement le match Construit que vous cherchez. Sélectionnez avec ou sans classement, ou Brawl via les onglets, choisissez entre match à élimination directe et match en trois parties, et décidez du format. Ce sont les mêmes options et files d'attente qu'auparavant (plus les ajouts de la mise à jour), mais maintenant réorganisées pour plus de facilité d'accès.

Finalement, sous l'icône de marque-page, l'onglet dernier mode joué vous permettra de rejoindre instantanément une file d'attente pour le dernier mode que vous aurez joué.

Ce nouveau menu de jeu nous donne plus d'espace pour afficher et expliquer toutes les options de jeu qui sont disponibles pour les joueurs. À présent que cette version est lancée, nous allons continuer de la mettre à jour, avec certaines améliorations déjà en cours de préparation.

Pour finir

Le nouveau menu de jeu et le format Alchemy sont des changements importants, mais ce ne sont pas les seules nouveautés dans MTG Arena. Ce week-end aura lieu notre tout premier Draft Arena Open, et nous avons également quelques modifications mineures, avec l'ajout de jetons pour Jump In ! aux défis de couleur, ainsi que l’introduction des matchs en trois parties Historique sans classement.

Draft Open

L’Arena Open arrive ce week-end (4-5 décembre) et ce sera un Draft contre joueurs Innistrad : noce écarlate ! Nous savons que c’est une option qui a été très demandée, et nous sommes aussi ravis que vous de pouvoir amener le jeu compétitif en Limité aux joueurs sur MTG Arena.

Comme vous l’avez probablement remarqué, les noms des joueurs aux tables de draft Innistrad : noce écarlate ont été masqués pour que nous puissions accueillir les drafteurs Arena Open. Les noms des joueurs dans la file d’attente Draft majeur seront réinstaurés pour cette prochaine sortie mais resteront cachés en Traditional pour le Qualifier Weekend du 18 décembre. Ce processus est encore en cours de développement, et il y aura d'autres améliorations permettant de maintenir l'anonymat dans les événements de haut niveau, tout en gardant l'aspect ludique qu'il y a à découvrir avec qui vous draftez dans les autres événements.

Jetons Jump In! dans les défis de couleur

Durant ces derniers mois, Jump In! s’est révélé être un formidable ajout à MTG Arena, surtout en tant que lieu où les nouveaux joueurs peuvent obtenir un avant-goût d'un mode type Limité, construire leurs collections, et découvrir différentes stratégies que Magic peut offrir.

Avec cette mise à jour, nous l'intégrons également aux défis de couleur. Les nouveaux joueurs gagneront désormais plusieurs jetons Jump In! après avoir terminé le quatrième défi de couleur, dans lequel des événements sont déverrouillés pour les aider à continuer d’apprendre à jouer.

Les joueurs qui ont des jetons verront Jump In! en haut de la liste d’événements de la page d’accueil, et Sparky y guidera les nouveaux joueurs. Nous pensons que c’est un super mode pour tous les joueurs, qu’ils soient novices ou expérimentés, alors nous continuerons de soutenir Jump In! avec de nouveaux paquets pour chaque extension majeure. La prochaine fournée de paquets arrivera en même temps que Kamigawa : la dynastie Néon l’an prochain.

Match en trois parties Historique sans classement

Et enfin, nous allons faire l’essai de proposer le Match en trois parties Historique sans classement. Nous avions hésité jusqu'ici car nous nous inquiétions pour la santé des files d'attente et le taux d'abandon d'un format Match en trois parties sans classement, mais nous souhaitons voir comment ces problèmes évoluent en pratique. Nous surveillerons la santé des appariements et le nombre de matchs arrivant à deux victoires pour assurer que la file d'attente fournisse une bonne expérience aux joueurs.

Étape de nettoyage

Il y a beaucoup de nouveautés dans cette mise à jour, et nous sommes très heureux de pouvoir enfin apporter ces changements aux joueurs. Nous avons encore quelques petites choses en préparation, et nous reviendrons pour un nouvel état du jeu avant la sortie de Kamigawa : la dynastie Néon l’an prochain pour en discuter davantage. En attendant, surveillez bien nos annonces hebdomadaires pour être tenus au courant des dernières nouveautés concernant MTG Arena.