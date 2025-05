FORMATO CONSPIRACY

Costruisci il tuo mazzo sul momento con questo formato draft, ma con una novità! Trova le carte speciali come le carte Cospirazione e Piani segreti, letteralmente in grado di cambiare tutta la partita.

Ogni giocatore apre una delle tre buste e drafta una carta nel suo insieme di carte, poi passa le altre carte a faccia in giù al giocatore successivo. Questo procedimento continua fino a quando non sono state scelte tutte le carte. Alcune carte possono avere degli effetti che si attivano durante il draft (per esempio: un giocatore può scegliere più carte da una busta). Le carte di questo tipo si riconoscono dal bordo speciale che le accomuna.

I partecipanti sceglieranno anche quali carte di tipo “Cospirazione” inizieranno la partita nella zona di comando. La zona di comando è un’area speciale separata dal campo di battaglia. Le carte Cospirazione non sono permanenti e, una volta iniziata la partita, non possono essere influenzate in alcun modo. Queste carte possono avere l’abilità di influenzare il loro proprietario, gli avversari o i mazzi!