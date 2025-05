Costruisci mazzi usando carte subito disponibili! In questo formato di Magic, tutte le carte devono essere state pubblicate come carte comuni all’uscita di un’espansione o un prodotto di Magic. Le carte promo comuni sono legali solo se rispettano queste restrizioni.

Se una versione comune di una certa carta di Magic è stata pubblicata in passato come prodotto cartaceo di Magic: The Gathering o su Magic: The Gathering Online, tutte le versioni di quella carta sono legali in questo formato. Sono incluse carte terra stampate sia con un simbolo dell’espansione comunque, sia con il codice rarità L.