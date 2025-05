Gioca, pianifica e combatti come una squadra. In Two-Headed Giant, i punti vita sono condivisi e iniziano da 30 punti. In Two-Headed Giant, ogni squadra da due giocatori condivide 30 punti vita iniziali e inizia il turno simultaneamente. La squadra non condivide altre risorse a parte i punti vita. Per esempio, qualsiasi riferimento a ‘te’ su una carta è comunque valido solo per l’individuo che detiene la carta.

Gli effetti che dicono ‘ogni avversario’ o ‘ogni giocatore’, tuttavia, influenzano ogni membro della squadra separatamente. I giocatori possono bloccare qualsiasi creatura che attacchi gli stessi giocatori, il loro compagno di squadra o i planeswalker controllati dalla squadra.