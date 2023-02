Wizards of the Coast

L'epica conclusione della più grande battaglia di Magic è alle porte! Elesh Norn e il suo esercito Phyrexiano hanno infine invaso il Multiverso, penetrando in innumerevoli piani. Riusciranno i Guardiani rimanenti a ribaltare la situazione mentre le orde di Phyrexiani minacciano di assimilare o distruggere tutto ciò che incontrano sul loro cammino? È in gioco il destino di tutti i piani.

È il momento di unirsi al resto del Multiverso in questa battaglia epocale che tocca tutti i piani che hai conosciuto e amato. L'anteprima de L'Avanzata delle Macchine è ora disponibile.

Illustrazione di: Billy Christian

L'Avanzata delle Macchine è il culmine di più di un decennio di macchinazioni Phyrexiane, che portano a un cambiamento radicale del Multiverso.

Gira

Il destino di innumerevoli aerieè in bilico, ma c'è Speranza: quei piani non hanno intenzione di soccombere senza combattere.

Invasione di Alara | Illustrazione di: Mathias Kollros

Invasione di Tarkir | Illustrazione di: Darren Tan

Invasione di Shandalar | Illustrazione di: Adam Paquette

Unisciti ai più grandi eroi di Magic da quasi tutti i piani che abbiamo visitato nel Multiverso. I Phyrexiani sono pronti a tutto, anche se inaspettati alleati si sono uniti alla lotta dei nostri eroi contro il loro assalto.

Sarà indispensabile l'aiuto di ognuno di loro, poiché l’Albero dell'Invasione ha aperto portali in ogni angolo del Multiverso, dai più innocui . . .

ai più terribilmente familiari . . .

Gira

I Phyrexiani hanno tutto ciò che serve per completare la loro grande opera. Hanno il Multiverso a portata di mano, un esercito del calibro di quello che nessun piano ha mai visto e hanno devastato e completato i Planeswalker che hanno cercato di fermarli.

Ma la speranza, come sempre, rimane.

Questa è la L'Avanzata delle Macchine.

Dettagli su L'Avanzata delle Macchine

L’Avanzata delle Macchine L’Avanzata delle Macchine Commander

Codice dell’espansione di L'Avanzata delle Macchine MOM

Codice dell’espansione Commander di L’Avanzata delle Macchine: MOC

Sito web: L’Avanzata delle Macchine

Preordina subito: Online su Amazon e presso il tuo negozio di zona

Date important di L'Avanzata delle Macchine

Storia di L'Avanzata delle Macchine 16-28 marzo

16-28 marzo Debutto dell’espansione, trailer cinematografico e inizio delle anteprime : giovedì 29 marzo 2023

: giovedì 29 marzo 2023 Anteprima delle carte : 29 marzo - 4 aprile

: 29 marzo - 4 aprile Gallerie Immagini delle carte complete : 5 aprile

: 5 aprile Eventi di Prerelease in negozio : 14-20 aprile

: 14-20 aprile Uscita digitale su MTG Arena e Magic Online : 18 aprile

: 18 aprile Uscita globale della versione da tavolo : 21 aprile

: 21 aprile Eventi Launch Party in negozio: 21-23 aprile

Puoi completare la tua collezione di L'Avanzata delle Macchine con:

Buste dell’espansione

Buste per draft

Collector Booster

Bundle

Prerelease Pack

Buste dell'espansione Jumpstart

Cinque mazzi Commander

Confezione di buste per draft

Confezione di buste dell’espansione

Confezione di Collector Booster

Bundle

Confezione di buste di Jumpstart

Prerelease Pack

L’Avanzata delle Macchine avrà cinque mazzi Commander. Che cos'è il testo rosso in cima a quel riquadro di forma diversa? Mmh, probabilmente non è nulla. (Chiaramente è qualcosa... per saperne di più, vedi sotto).

Minaccia imminente (mazzo bianco-nero

Carico di cavalleria (mazzo bianco-blu-nero)

Convocazione divina (blu-rosso-bianco)

Richiesta di rinforzi (rosso-verde-bianco)

Tempo di armeggiare (verde-blu-rosso)

Il ritorno di Planechase!

Con l'invasione Phyrexiana dell'intero Multiverso in corso, questo è il momento perfetto per Planechase! Questo supplemento multigiocatore consente di viaggiare da una località all'altra, con le regole che cambiano in base al luogo in cui si sta svolgendo la battaglia. Insegui i Phyrexiani nel Multiverso o rendi più interessante il ruo prossimo scontro Commander.

Ogni mazzo Commander di L’Avanzata delle Macchine include dieci diverse carte Planechase, cinque nuove e cinque ristampe. Ecco un’anteprima delle 50 carte Planechase in arrivo.

Primo sguardo alle Buste divertenti

L'Avanzata delle Macchine è una vera battaglia per il Multiverso, e aprendo una confezione si dovrebbe avere l'impressione di scorgere visioni di piani provenienti da ogni dove. A tal fine, abbiamo incluso i personaggi del Multiverso e rivisitato i bordi e i trattamenti speciali delle espansioni passate.

Il primo è Leggenda del Multiverso, un foglio bonus non conforme allo standard come l'Archivio Mistico di Strixhaven: Scuola dei Maghi o gli artefatti retrò di La Guerra dei Fratelli. Conterrà ristampe di personaggi iconici nel trattamento "buste divertenti" dei loro piani di origine.

Anche nuove carte stanno partecipando al viaggio multiversale. I personaggi di tutto il Multiverso sfoggiano le divise i trattamenti delle Buste divertenti del loro piano d'origine, e in alcuni casi ne ricevono uno nuovo se ne erano sprovvisti.

Gira Gira

Leggende del Multiverso

E, naturalmente, la migliore di tutti.

Inoltre, tornano i Planeswalker senza bordo con illustrazione estesa.

Promo

Due delle carte di cui sopra riceveranno anche versioni promo.

E se parteciperai a un Prerelease nel tuo negozio di zona, la nostra celebrazione dei 30 anni di Magic continua con queste splendide carte promo:

I Prerelease di L'Avanzata delle Macchine aggiungono altro

Gli eventi Prerelease sono il primo modo per trovare le nuove carte Magic, e gli eventi Prerelease di L'Avanzata delle Macchine ne contengono ancora di più da scoprire! Oltre a una carta promo con marchio foil dell'espansione, i Prerelease Pack di L'Avanzata delle Macchine includono un'ulteriore carta promo leggendaria per Commander:

Queste carte fanno parte dell’espansione Commander di L’Avanzata delle Macchine e non possono essere giocate negli eventi di Prerelease, sono tuttavia un bonus esclusivo per il Prerelease per celebrare e approfondire la battaglia contro Phyrexia in L’Avanzata delle Macchine (oltre a fornire ispirazione per i prossimi mazzi Commander da costruire).

SECRET LAIR

Nemmeno il Secret Lair è stato risparmiato dall’invasione Phyrexiana e sta entrando in azione. Ci saranno tre drop legati a L’Avanzata delle Macchine, ma oggi te ne mostreremo solo uno. Ecco un’occhiata ad alcune delle emozionanti carte che puoi aspettarti in un prossimo drop di Secret Lair:

L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

Non vedi l'ora di sapere come va a finire e cos’ha in serbo L'Avanzata delle Macchine: L’Indomani? Questa piccola espansione di 50 carte si concentra fortemente sulla storia, mostrando ciò che accade dopo gli eventi di L’Avanzata delle Macchine. Quali personaggi sopravvivono, quali hanno un lieto fine e quali non vivono per vedere le conseguenze.

Il Funerale Regale dei Kenrith | Illustrazione di: Manuel Castañón

È un’espansione per chi è interessato alla storia, ai personaggi e a ciò che verrà dopo. L’Avanzata delle Macchine: L'Indomani è un'espansione di 50 nuove carte standard vendute in booster da cinque carte. Quando diciamo che Magic cambierà per sempre, vedrai questi cambiamenti su queste carte e nella storia.

La storia di L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani prenderà il via il 1° maggio e le anteprime si terranno dal 2 al 3 maggio.

Nel frattempo, tieniti forte, perché la macchina Phyrexiana è in marcia e nessun angolo del Multiverso è al sicuro.

L’Avanzata delle Macchine arriverà nei negozi di tutto il mondo il 21 aprile 2023. Preordina oggi stesso presso il tuo negozio di zona, rivenditori online come Amazon e ovunque sia venduto Magic.