Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo dona vita all’emblematico mondo di J. R. R. Tolkien e ti permette di seguire le storie dei personaggi più amati come solo Magic: The Gathering Mondi Altrove sa fare. Rivivi i tuoi momenti preferiti della Terza Era oppure ribalta la Terra di Mezzo e cedi alla tentazione dell’Unico Anello. È tutto nelle tue mani, quindi preparati a partire: chissà dove potresti ritrovarti e chi potresti incontrare!

L'Unico Anello

La Terra di Mezzo ha altro da offrire oltre l’Unico Anello. Vestirai i panni dei personaggi più amati e visiterai i luoghi principali della storia, dalla Contea al Monte Fato. Lungo la strada potrebbe tentarti l’Anello (parleremo meglio delle meccaniche al momento del debutto), ma il gioco si incentra sul celebre viaggio inaspettato.

Frodo, Flagello di Sauron Samwise dal Cuore Intrepido

Gollum, Cospiratore Paziente Monte Fato

I personaggi che tutti abbiamo amato, le scene che ci hanno fatto piangere e la lotta contro l’Unico Anello: rivivi Il Signore degli Anelli con Magic e gioca quanto vuoi.

Gandalf il Grigio Non Puoi Passare!

Sollievo Tom Bombadil

All’interno de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo troverai varie rappresentazioni di personaggi iconici, che riveleremo più avanti, per meglio raffigurare la profondità e le sfumature della storia. Questa espansione, legale in Modern e Commander (e altri formati Eternal) e che può essere giocata sia nel formato Draft che Sealed Deck, è un inno all’opera che ha segnato generazioni e ti catapulterà nella Terra di Mezzo. L’uscita di Commander che verrà lanciata insieme a Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, che è legale in Eternal, porta lo stesso apprezzamento e la stessa cura per il mondo e le parole di Tolkien.

Un Anello per Domarli

L’elemento più iconico de Il Signore degli Anelli è l’Unico Anello: il tesoro (e la tentazione) del potere di Sauron. Altri Anelli del Potere sono stati forgiati per i Re degli Elfi, i Principi dei Nani e per i mortali Uomini della Terra di Mezzo, ma il più importante di tutti è uno solo: l’Unico Anello.

L’Unico Anello

E per questo, come parte di una promozione estremamente rara ed emozionante in esclusiva per Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, abbiamo creato quella carta.

L’Unico Anello (serializzato 1/1)

*Rappresentazione digitale. Non è la carta reale.

Serializzato come uno di uno, questo “Tesoro” è una carta foil scritta nel Linguaggio nero di Sauron usando caratteri Tengwar e potrà essere trovata soltanto in una Collector Booster in lingua inglese de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo.

E gli altri Anelli del Potere?

Anello Solare (Elfico) Anello Solare (Nanico) Anello Solare (Umano)

Nelle Collector Booster de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo in tutte le lingue sono disponibili versioni dell’Anello Solare ispirate agli Anelli del Potere realizzati per gli Elfi, i Nani e i mortali uomini della Terra di Mezzo. Queste versioni presentano il testo in Quenya, la lingua degli Alti Elfi, scritto con caratteri Tengwar. È possibile trovare un numero limitato delle versioni foil doppio arcobaleno e non foil, ma le versioni foil doppio arcobaleno saranno serializzate con dei totali diversi:

300 Anello Solare (Elfico) foil doppio arcobaleno serializzato

700 Anello Solare (Nanico) foil doppio arcobaleno serializzato

900 Anello Solare (Umano) foil doppio arcobaleno serializzato

3000 Anelo Solare (Elfico) non foil

7000 Anelo Solare (Nanico) non foil

9000 Anelo Solare (Umano) non foil

La carta promozionale L’Unico Anello uno di uno potrà essere trovata esclusivamente nelle Collector Booster in lingua inglese, mentre le carte degli Anelli Solari ispirate agli Anelli del Potere potranno essere trovate nelle Collector Booster in tutte le lingue.

Dettagli de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

Dettagli de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

Commander de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

Codice dell’espansione de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo: LTR

Codice dell’espansione Commander de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo: LTC

Legalita nel gioco cartaceo (carte nuove di Magic):

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo (LTR): Modern, Legacy, Vintage e Commander

Commander de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo (LTC): Legacy, Vintage e Commander

Legalità in MTG Arena:

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo (LTR): Alchemy e Historic

Commander de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo (LTC): Non disponibile su MTG Arena

Sito web: Il Signore degli Anelli Racconti della Terra di Mezzo

Date principali de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

MagicCon: Minneapolis : 5-7 maggio

: 5-7 maggio Debutto e inizio delle anteprime de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo : 30 maggio

: 30 maggio Anteprima delle carte : 30 maggio - 9 giugno

: 30 maggio - 9 giugno Liste dei mazzi e anteprime di Commander : 8 giugno

: 8 giugno Gallerie Immagini delle carte complete : 9 giugno

: 9 giugno Eventi di Prerelease in negozio : 16-22 giugno

: 16-22 giugno Uscita digitale su MTG Arena : 20 giugno

: 20 giugno Uscita globale della versione da tavolo : 23 giugno

: 23 giugno Eventi Launch Party : 23-25 giugno

: 23-25 giugno Uscita del Bundle Gift Edition : 7 luglio

: 7 luglio Eventi dei Festeggiamenti in negozio de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo : 7-9 luglio

: 7-9 luglio Commander Party : 21-23 luglio

: 21-23 luglio MagicCon: Barcellona con Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo : 28-30 luglio

: 28-30 luglio i Campionati in negozio : 5-13 agosto

: 5-13 agosto Uscita periodo festivo: 3 novembre

Camminando a fianco della Compagnia dell’Anello tra giugno e luglio potrai puntare a diverse mete tra cui:

Kit Iniziale

Buste di Jumpstart

Prerelease Pack

Buste dell’espansione

Buste per draft

Collector Booster

Mazzi Commander

Bundle

Bundle: Gift Edition

Carta bonus reami e reliquie e promo Acquista-un-box

Ogni confezione di buste dell’espansione, per draft e di Collector Booster de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo include una carta bonus reami e reliquie foil, una carta di Magic sbalorditiva e potente, con illustrazione e trattamento che si adattano perfettamente al Signore degli Anelli

Il Grande Monolito reami e reliquie Ponte Intrappolante reami e reliquie Lande Desolate reami e reliquie

Ci sono 30 carte bonus reami e reliquie e ognuna sarà o una terra rara mitica senza bordo o una carta artefatto con il codice dell’espansione (LTC) e il simbolo dell'espansione delle carte Commander de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. Potrai trovare queste carte reami e reliquie anche nelle Collector Booster, sia in versione foil che non foil!

Il Grande Monolito reami e reliquie ondata foil Ponte Intrappolante reami e reliquie ondata foil Lande Desolate reami e reliquie ondata foil

Abbiamo anche un altro artefatto bonus da mostrarti oggi: la promo Acquista-un-box de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo! Preordinando o acquistando una confezione di buste per draft, dell’espansione, di Collector Booster o di Jumpstart nel tuo negozio di zona (fino a esaurimento scorte), potresti ricevere anche una versione a tema degli Stivali del Pioniere.

Acquista-un-box Stivali del Pioniere

Kit Iniziale

Oltre a due mazzi da 60 carte contenenti tutto il necessario per imparare a giocare a Magic: The Gathering, il Kit Iniziale contiene anche altre dieci carte inedite di Magic (cinque in ogni mazzo) capitanate da una rara mitica foil in ogni mazzo, perfetta per chiunque voglia iniziare a esplorare Magic attraverso Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. Le carte nuove di Magic nel Kit iniziale sono legali in Modern, e ogni carta in entrambi i mazzi presenta illustrazioni che omaggiano Il Signore degli Anelli.

Aragorn e Arwen, Sposi Sauron, l’Occhio Senza Palpebre

Bundle

Con otto buste dell'espansione, una confezione a tema per conservare le carte, 40 terra base (20 foil e 20 non foil) e un segnapunti vita Spindown oversize, il Bundle de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo è il regalo perfetto per i fan di Magic o del Signore degli Anelli. Questi Bundle includono delle varianti esclusive che sfoggiano una delle peculiarità di questa espansione: le carte scena senza bordo.

Frodo, Flagello di Sauron scena senza bordo Samwise dal Cuore Intrepido scena senza bordo

Gollum, Cospiratore Paziente scena senza bordo Scena senza bordo L’Unico Anello

Queste quattro varianti delle scene senza bordo sono disponibili solo nel Bundle e nel Bundle Gift Edition (più versioni non foil nelle Collector Booster) e mostrano il momento topico che precede la distruzione dell’Unico Anello. Puoi vedere questa scena in una griglia di due carte per due, ma altre scene sono presenti in una gamma di griglie fino a sei carte per tre, degne di mostrare una scena memorabile!

Ci sono molte altre scene nell’espansione e possono essere composte utilizzando carte delle buste per draft, dell'espansione e Collector Booster.

Prerelease Pack

Nel tuo negozio di zona troverai tutto il necessario per Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. Partecipa a un evento di Prerelease tra il 16 e il 22 giugno e assicurati un posto in prima fila per partire all’avventura e scoprire l’espansione. Costruisci il tuo sealed Deck con sei buste per draft e due carte promo con marchio foil: una rara o rara mitica dell’espansione e una magnifica carta scena senza bordo con cui creare una scena disponibile solo nei Prerelease Pack e nelle Collector Booster! Inoltre nei Prerelease Pack troverai anche un segnapunti vita Spindown (a volte in una versione speciale che ti mostreremo più avanti). Esattamente ciò che ti serve per formare la tua Compagnia e sfidare di persona i tuoi amici.

Mazzi Commander

I quattro mazzi di Commander de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo rendono ancora più coinvolgente l’esperienza. Ogni mazzo contiene 20 carte inedite di Magic (di cui due rare mitiche) legali nei formati Commander, Legacy e Vintage. Inoltre, troverai un Collector Booster Sample Pack e ogni carta presente nei mazzi riporterà un’illustrazione ambientata nella Terra di Mezzo. Questi mazzi intrisi di storia sono avventure pronte per essere giocate e contengono celebri personaggi desiderosi di collaborare per il destino della Terra di Mezzo.

Sam, Aiutante Leale Radagast, Stregone delle Terre Selvagge Anello Solare

Questi mazzi celebrano le fazioni presenti in Il Signore degli Anelli in maniera unica.

Cavalieri di Rohan (blu-rosso-bianco) Cibo e Compagnia (Bianco-nero-verde)

Consiglio degli Elfi (bianco-blu) Gli Eserciti di Mordor (blu-nero-rosso)

Confezione di Collector Booster

Ai fan che vogliono solo il meglio proponiamo le Collector Booster: un modo semplice per aggiungere ai mazzi e alla propria collezione le carte più belle. Queste buste includono varie rare o rare mitiche, dei magnifici trattamenti buste divertimento (di seguito troverai maggiori dettagli!) e delle carte foil, inoltre offrono la possibilità di trovare meravigliose carte collezionabili esclusive delle Collector Booster. E se non bastasse, la confezione di Collector Booster comprende anche una carta bonus reami e reliquie!

Anteprima buste divertimento

Oltre all’Unico Anello e agli Anelli del Potere, ci sono altre carte, con illustrazioni splendide, che ci aiutano a narrare la storia de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo.

Mappa con illustrazione completa Pianura Mappa con illustrazione completa Pianura

Mappa con illustrazione completa Isola Mappa con illustrazione completa Isola

Mappa con illustrazione completa Palude Mappa con illustrazione completa Palude

Mappa con illustrazione completa Montagna Mappa con illustrazione completa Montagna

Mappa con illustrazione completa Foresta Mappa con illustrazione completa Foresta

Queste terre base con mappa con illustrazione completa ricordano le sublimi opere di Pauline Baynes, illustratrice di una delle prime mappe della Terra di Mezzo. Ogni terra base con mappa con illustrazione completa mostra diversi luoghi delle storie del Signore degli Anelli e potrai trovarle nelle buste per draft, dell’espansione, di Jumpstart e nelle Collector Booster (nelle quali saranno foil!).

Frodo, Flagello di Sauron con bordo dell’Anello Samwise dal Cuore Intrepido con bordo dell’Anello Gollum, Cospiratore Paziente con bordo dell’Anello

Gandalf il Grigio con bordo dell’Anello Tom Bombadil con bordo dell’Anello

Il trattamento in stile vetrina Anello incornicia 30 carte leggendarie raffiguranti momenti epici della storia e dona un tocco di stile ai tuoi personaggi preferiti. Le carte con il trattamento Anello si trovano nelle buste per draft, dell'espansione e nelle Collector Booster.

Monte Fato senza bordo La Contea senza bordo

All’interno de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo troverai anche terre senza bordo raffiguranti i luoghi chiave della Terra di Mezzo con magnifiche illustrazioni complete. Puoi trovare queste terre senza bordo nelle buste dell’espansione, per draft e nelle Collector Booster.

L’Unico Anello con illustrazione estesa Aragorn e Arwen, Sposi con illustrazione estesa Sauron, l’Occhio Senza Palpebre con illustrazione estesa

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo riporta con sé le carte con illustrazione completa. Queste versioni di rare e rare mitiche mostrano ancora meglio la bellezza delle illustrazioni.

E ovviamente ci sarà un altro trattamento che offre unesperienza illustrativa incredibile: le carte scena senza bordo.

Frodo, Flagello di Sauron scena senza bordo Samwise dal Cuore Intrepido scena senza bordo

Gollum, Cospiratore Paziente scena senza bordo L’Unico Anello scena senza bordo

Queste scene senza bordo sono caratterizzate da un’illustrazione che si estende alla perfezione su più carte, raffigurante una scena chiave del Signore degli Anelli.

Le scene possono essere composte da due carte per due, come mostrato sopra, fino a sei carte per tre, creando una scena epica di 18 carte. A giugno saranno disponibili sette scene in totale: cinque potranno essere trovate nelle buste per draft e dell’espansione de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, mentre nelle Collector Booster saranno disponibili tutte e sette. (La scena sopra riportata sarà disponibile nel Bundle, nel Bundle Gift Edition e nelle Collector Booster, e ti dà un’idea di cosa potrai trovare.)

Poi a novembre arriveranno altre quattro scene (entrambe da tre carte per due) che si uniranno allo strabiliante panorama de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. (Le condivideremo più avanti quest’anno.)

Confezione di buste di Jumpstart

Sai già giocare a Magic? Le buste di Jumpstart, con le loro cinque tematiche uniche, ti permettono di vivere Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo in partire brevi e divertenti adatte anche ai nuovi giocatori. Come per le recenti uscite di Jumpstart, ognuna delle cinque tematiche include anche una carta rara creata per il Jumpstart di Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. (Queste cinque carte rare di Jumpstart si trovano anche nelle Collector Booster.)

Confezione di buste dell’espansione

Scopri Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo e quali tesori questa espansione porterà con sé. Arricchisci la tua collezione di Magic con le buste dell’espansione: sono divertenti da aprire e offrono la possibilità di trovare molteplici carte rare o rare mitiche, colorite ristampe dalla storia di Magic presenti nella “Lista” e una carta con illustrazione in ogni busta. Inoltre, in ogni confezione di buste dell’espansione ci sarà una carta bonus reami e reliquie!

Confezione di buste per draft

Preparati a draftare con gli amici! Hai bisogno di più carte del Sealed Deck con cui giocare? Le busta per draft sono un sistema collaudato per giocare a Magic che richiede solo di aprire nuove carte. Per di più ogni confezione di buste per draft contiene una a carta bonus reami e reliquie!

Bundle: Gift Edition

In arrivo il 7 luglio, il Bundle Gift Edition de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo offre lo stesso contenuto del Bundle classico con delle incredibili aggiunte: una confezione a tema per conservare le carte con diverse illustrazioni (tutte memorabili), un segnapunti vita Spindown oversize di colore diverso e una Collector Booster per scoprire ancora più carte. È la versione potenziata del regalo migliore che potresti fare a te o ai tuoi amici!

L’attesa dell’uscita del periodo festivo

Oltre all’uscita del 23 giugno, abbiamo altre sorprese in serbo per Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. In arrivo il 3 novembre, alcune emozionanti aggiunte de Il Signore degli Anelli includono:

Riquadri Scena: scopri le spettacolari carte scena senza bordo foil che rappresentano nuove scene del Signore degli Anelli.

Collector Booster edizione speciale: ricche di trattamenti e edizioni speciali per i fan di lunga data di Magic e del Signore degli Anelli.

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo Jumpstart Volume 2 aggiunge ancora più tematiche per mescolare e abbinare Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo.

Le uscite di novembre de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo aumenteranno l’entusiasmo per l’espansione giusto in tempo per il periodo festivo!

Evento dei Festeggiamenti di Magic per Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

Dal 7 al 9 luglio dirigiti con i tuoi amici verso il negozio WPN aderente più vicino per partecipare all'evento dei Festeggiamenti de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo! Principianti e veterani potranno tuffarsi nella storia del Signore degli Anelli per guadagnare carte promo, scattare una foto ricordo, ricevere un codice bonus di MTG Arena (dove disponibile) direttamente nell’account e addirittura riportarsi a casa segnapunti vita Spindown promozionali a tema Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo.

Per tutti i fan nuovi e di vecchia data di Magic e del Signore degli Anelli questa è un’occasione per festeggiare un’espansione incredibile con un evento memorabile. Più avanti quest’anno condivideremo informazioni sull’evento dei Festeggiamenti di Magic.

Secret Lair si unisce alla Compagnia dell’Anello

Chi erra non si smarrisce, come queste fantastiche carte che celebrano Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo che sono riuscite a farsi strada nel drop di Secret Lair di quest’anno. Presto saprai quando e cosa uscirà in questa incredibile collaborazione.

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo su MTG Arena

Oltre alla spettacolare espansione stampata, il 20 giugno Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo arriverà su MTG Arena! Dall’Unico Anello e la sua tentazione alle parti della storia e gli amati personaggi del Signore degli Anelli, questa uscita porterà la stessa avventura da tavolo di Magic dalla Terra di Mezzo al tuo PC e telefono.

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo sarà legale sia nel formato Alchemy che Historic, portando ai giocatori di MTG Arena un nuovo stile di gioco e nuove carte da esplorare.