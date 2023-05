Kit Iniziale 2023 di Magic: The Gathering® – Doctor Who

Codice espansione: WHO

Questo ottobre, prendi con te i tuoi compagni e preparatevi a vivere di nuovo le avventure del Dottore con Magic: The Gathering® – Doctor Who™!

Siamo entusiasti di celebrare i 60 anni di Doctor Who™ con quattro mazzi Commander pronti per giocare, per permetterti di ricreare i tuoi momenti preferiti di Doctor Who™ nel gioco da tavolo. Proprio come il Dottore, avrai l’opportunità di battere i tuoi avversari con l’ingegno e incontrare personaggi, nemici, ambientazioni ed eventi familiari nel corso di tutta la storia di Doctor Who™. Che tu sia fan di Magic, di Who, o entrambi, questa espansione ti regalerà tanto da apprezzare.

C’è ancora tanto spaziotempo prima dell’uscita, perciò vogliamo farti dare una sbirciata a questi mazzi in arrivo con alcune delle illustrazioni senza tempo che troverai nell’espansione

Illustrazione di: David Auden Nash

Illustrazione di: Pauline Voss

Illustrazione di: Lenka Šimečková

Illustrazione di: Simon Dominic

Illustrazione di: Syd Mills

Ci saranno quattro mazzi costruiti intorno ai Dottori classici . . .

Blast from the Past (verde-bianco-blu)

. . . il Nono, Decimo e Unidicesimo Dottore . . .

Timey-Wimey (blu-rosso-bianco)

. . . Il Dodicesimo e Tredicesimo Dottore . . .

Paradox Power (verde-blu-rosso)

. . . e persino un mazzo dedicato ai nemici di Doctor Who™.

Masters of Evil (blu-nero-rosso)

Ogni mazzo conterrà 50 nuove carte e una nuova serie di carte Planechase con luoghi famosi dell’universo di Doctor Who, per viaggiare nell’universo con i tuoi Dottori e compagni preferiti.

Infine, per la prima volta, un’uscita di Commander avrà le proprie Collector Booster con trattamenti speciali per le carte contenute nei mazzi. Condivideremo ulteriori dettagli riguardo queste buste quando l’uscita sarà più vicina.

Confezione di Collector Booster di Magic: The Gathering® – Doctor Who™

E con questo, ti lasciamo con date importanti per Magic: The Gathering® – Doctor Who™, e cinque delle terre base in arrivo più avanti quest’anno con l’uscita!

Date essenziali di Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Anteprima : 28 luglio

: 28 luglio Debutto 3 ottobre

3 ottobre Uscita globale: 13 ottobre