Wizards of the Coast

Per festeggiare Banditi di Crocevia Tonante, il nostro team giapponese ha annunciato una collaborazione con l’amata serie animata nipponica Cowboy Bebop!

Ricevi carte promo allo Standard Showdown

A partire dal 2 agosto potrai vincere una carta promo Cowboy Bebop giocando in uno degli eventi settimanali dello Standard Showdown che si terranno nei WPN di zona.

Ci sono cinque carte promo speciali e sono tutte foil. Ognuna di queste verrà distribuita agli eventi Standard Showdown a partire da agosto:

2 agosto – 19 settembre 2024



Ossificazione (promo

Cowboy Bebop foil) 27 settembre – 7 novembre 2024



Fendente Sdegnoso (promo

Cowboy Bebop foil) 15 novembre 2024 – 30 gennaio 2025



Mirare alla Gola (promo

Cowboy Bebop foil) 7 febbraio – 2 marzo 2025



Colpo di Fulmine (promo

Cowboy Bebop foil) 4 aprile – 29 maggio 2025



Velo di Pelle di Serpente (promo

Cowboy Bebop foil)

Speriamo ti piaccia questa collaborazione speciale!

Cos’è Cowboy Bebop?

Cowboy Bebop è una storia d’azione spaziale jazz che parla di un gruppo di quattro cacciatori di taglie e un cane.

Trama

La serie è ambientata in un futuro in cui l’attività umana è arrivata fino a Saturno. L’autorità della polizia, però, non è riuscita a espandersi allo stesso modo, portando a un aumento smisurato dei crimini violenti. Allora, per combattere questo fenomeno, viene reintrodotto il sistema delle taglie. Spike e Jet sono “cowboy” che puntano al premio. L’astronave Bebop continua a cacciare taglie e viaggia per il sistema solare, coinvolgendo estranei come la giocatrice d’azzardo Faye, la brillante hacker Ed e il “cybercane” Ein con un’intelligenza quasi umanoide.

Informazioni

Cowboy Bebop è una serie animata fantascientifica e d’azione nota per il suo stile e la sua musica. “Bebop” è uno stile di jazz che era popolare negli anni ‘40 e sottolinea arrangiamenti improvvisati. Come suggerisce il titolo, ogni episodio ruota intorno all’intreccio di vari personaggi, con ogni episodio che è lievemente diverso dagli altri, passando dall’essere seri a comici. Un divertente prodotto di fantascienza pensato per adulti.

©SUNRISE ©2024 Wizards of the Coast LLC