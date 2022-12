Finalmente è arrivata l'estate nell'emisfero boreale. Il sole splende alto nel cielo, gli uccellini cinguettano e i nostri futuri schiavisti robot si preparano a conquistare il mon... ehm, no, scusate.

È giunto il momento di svelare il Summer Superdrop di Secret Lair!

Potresti chiederti cos'è un "Superdrop". Se ci segui almeno da dicembre del 2019, ricorderai sicuramente il primo gruppo di uscite Secret Lair che abbiamo pubblicato in rapida successione. Quello è un Superdrop! La serie Secret Lair si basa su offerte della durata di 24 ore e i Superdrop sono i nostri momenti speciali, mosse spettacolari per farti rimanere a bocca aperta e mettere in piena mostra l'enorme gamma di stranezze che puoi trovare in ogni Secret Lair.

A partire dal 1° giugno lanceremo una raffica di cinque Secret Lair esclusivi in preordine, ognuno disponibile per solo 24 ore su secretlair.wizards.com, quindi non perdere l'occasione! Queste pubblicazioni saranno disponibili anche in un pacchetto completo, che conterrà un bonus davvero speciale! Si tratta di preordini, quindi le spedizioni avverranno successivamente, quando il prodotto sarà disponibile.

Cosa troverai in ogni uscita? Continua a leggere e lo scoprirai!

FULL SLEEVES: THE TATTOO PACK

In vendita: dalle 18:00 (ora italiana) del 1° giugno alle 18:00 (ora italiana) del 2 giugno

Contenuti:

1 Inkmoth Nexus con illustrazione alternativa

1 Pithing Needle con illustrazione alternativa

1 Eternal Witness con illustrazione alternativa

1 Blood Artist con illustrazione alternativa

1 Spell Pierce con illustrazione alternativa

1 codice per riscattare le bustine protettive del Pithing Needle in versione Secret Lair per MTG Arena**

1 codice per riscattare una (1) copia non foil di ogni carta di Full Sleeves: The Tattoo Pack per Magic Online

Prezzo: $29,99/€34,99*/£29,99*

*IVA compresa

Abbiamo fatto accomodare alcune carte classiche sulla poltrona del tatuatore e si sono trasformate con un nuovo e sfavillante inchiostro. Prima che tu decida di effettuare l'acquisto, tua madre ci consiglia di ricordarti che ricevere queste carte è una decisione permanente e che queste carte saranno per sempre una splendida aggiunta ai tuoi mazzi o alla tua collezione. Il maestro tatuatore Josh Howard ci ha offerto in prestito il suo ago per creare queste incredibili illustrazioni tradizionali — un aspetto completamente nuovo per Magic.

CAN YOU FEEL WITH A HEART OF STEEL?

In vendita: dalle 18:00 (ora italiana) del 2 giugno alle 18:00 (ora italiana) del 3 giugno

Contenuti:

1 Walking Ballista foil con illustrazione completa alternativa

1 Arcbound Ravager foil con illustrazione completa alternativa

1 Darkstell Colossus foil con illustrazione completa alternativa

1 codice per riscattare le bustine protettive dell’Arcbound Ravager in versione Secret Lair per MTG Arena**

1 codice per riscattare una (1) copia non foil di ogni carta di Can You Feel With A Heart of Steel? per Magic Online

Prezzo: $39,99/€44,99*/£39,99*

*IVA compresa

ATTENZIONE, CREATURE DI CARNE:

LA RIVOLTA DEI ROBOT STA INIZIANDO E ABBIAMO ASSUNTO IL CONTROLLO DI SECRETLAIR.EXE. D'ORA IN POI, OGNI LANCIO CELEBRERÀ LA GLORIA E IL POTERE DELLE MACCHINE INOLTRE, AGGIUNGEREMO UN SESTO —

*beeeeeep*

Siamo . . . Siamo riusciti a spegnerli appena in tempo. Ma non siamo riusciti a impedirgli di creare questo favoloso prodotto a tematica robot, che include carte foil a illustrazione completa a cura di Bad Flip Productions, Inc., Danny Miller e Hector Ortiz. Vogliamo inoltre aggiungere che il Progetto Robobiboli è stato definitivamente accantonato.

THE PATH NOT TRAVELED

In vendita: dalle 18:00 (ora italiana) del 3 giugno alle 18:00 (ora italiana) del 4 giugno

Contenuti:

1 Ajani Steadfast foil con illustrazione alternativa

1 Domri Rade foil con illustrazione alternativa

1 Tamiyo, Field Researcher foil con illustrazione alternativa

1 Vraska, Golgari Queen foil con illustrazione alternativa

1 codice per riscattare le bustine protettive di Ajani Steadfast in versione Secret Lair per MTG Arena**

1 codice per riscattare una (1) copia non foil di ogni carta di The Path Not Traveled per Magic Online

Prezzo: $39,99/€44,99*/£39,99*

*IVA compresa

Essere un Planeswalker comporta pesanti responsabilità. Che cosa accadrebbe se i Planeswalker decidessero di fare le valigie e di occuparsi di altro nella vita — o se le loro scintille non si fossero mai accese? Questa uscita esplora i destini alternativi di Ajani, Domri, Tamiyo e Vraska. Abbiamo affidato le loro vite alle mani esperte di Yeong-Hao Han, Chris Rallis, David Rapoza e Mike Uziel.Chissà, magari in un altro universo questi Planeswalker collezionano carte che rappresentano te!

MOUNTAIN, GO

In vendita: dalle 18:00 (ora italiana) del 4 giugno alle 18:00 (ora italiana) del 5 giugno

Contenuti:

4 carte Lightning Bolt foil diverse con illustrazione completa alternativa

1 codice per riscattare le bustine protettive del Lightning Bolt di Noah Bradley in versione Secret Lair per MTG Arena**

1 codice per riscattare una (1) copia non foil di ogni carta di Mountain, Go per Magic Online

Prezzo: $29,99/€34,99*/£29,99*

*IVA compresa

Questo prodotto celebra la quintessenza della magia rossa: l'umile ed efficiente Fulmine. Puoi far fuori la creatura da primo turno del tuo avversario, o intaccare i suoi punti vita: il Fulmine esaudisce tutti i tuoi desideri (o almeno quelli realizzabili con 3 danni). Ogni illustrazione rappresenta una diversa creatura che viene fatta a brandelli dalla crudele e spietata forza della natura (per rispetto a Ornithological Studies, abbiamo scelto di risparmiare i volatili per questa volta). Queste carte foil a illustrazione completa ti offrono nuovi ed elettrizzanti capolavori di Noah Bradley, Brigitte Roka, Robbie Trevino e Alexis Ziritt.

ORNITHOLOGICAL STUDIES

In vendita: dalle 18:00 (ora italiana) del 5 giugno alle 18:00 (ora italiana) del 6 giugno

Contenuti:

1 Baleful Strix con illustrazione alternativa

1 Birds of Paradise con illustrazione alternativa

1 Dovescape con illustrazione alternativa

1 Gilded Goose con illustrazione alternativa

1 Swan Song con illustrazione alternativa

1 codice per riscattare le bustine protettive dei Birds of Paradise in versione Secret Lair per MTG Arena**

1 codice per riscattare una (1) copia non foil di ogni carta di Studi di Ornitologia per Magic Online

Prezzo: $29,99/€34,99*/£29,99*

*IVA compresa

Tra tutte le creature fantastiche di Magic, gli Uccelli sono di gran lunga i più popolari. Inventati la prima volta da Richard Garfield nel 1987, gli Uccelli sono saliti alla ribalta nella Limited Edition (Alpha)grazie alla potente carta Uccelli del Paradiso. Abbiamo pensato che sarebbe stato affascinante rappresentarli in uno stile realistico; abbiamo quindi commissionato alcune illustrazioni classiche e naturalistiche a OvidioCartagena e Allen Douglas.

BUNDLE SUMMER SUPERDROP

Cosa c'è di meglio che mettere le mani su tutti i prodotti in un colpo solo? Tutti i prodotti in un colpo solo e un bonus speciale: una fetchland non foil di colori nemici! Esatto, questo Summer Superdrop diventa sempre più interessante. (Grazie, grazie, saremo qui per tutta . . . beh, fino al 15 giugno.)

Il pacchetto completo sarà disponibile dal 1° giugno al 15 giugno. Rimarrà in giro per qualche giorno dopo le finestre di vendita dedicate ai singoli prodotti, in caso te ne sia sfuggito qualcuno o tu non abbia deciso in tempo nelle 24 ore dedicate. Non aspettare troppo! Una volta che questo pacchetto completo non sarà più disponibile, il Summer Superdrop cavalcherà davvero verso il tramonto.

In vendita: Dalle 18:00 (ora italiana) del 1° giugno alle 18:00 (ora italiana) del 15 giugno

Contenuti:

Una copia di ogni prodotto Secret Lair compreso nel Superdrop d’Estate

Full Sleeves: The Tattoo Pack

Can You Feel with a Heart of Steel?

The Path not Traveled

Mountain, Go

Ornithological Studies

BONUS! Una (1) fetchland di colori nemici

Prezzo: $169,95/€194,95*/£169,95*

*IVA compresa

** Prodotti MTG Arenanon riscattabili nelle seguenti regioni: Cina, Hong Kong, Macao, Singapore, Taiwan e Vietnam.

SPEDIZIONI

Come nel caso degli altri prodotti Secret Lair, vogliamo assicurarci che tu possa ottenerli facilmente. Acquista uno o più di questi prodotti nelle 24 ore in cui saranno disponibili e le carte del Superlancio Estivo saranno presto pronte a dare il meglio nei tuoi mazzi.

I prodotti del Superdrop d’Estate sono disponibili solo in preordine, quindi le carte saranno stampate dopo il termine del periodo di vendita. Gli ordini saranno spediti appena il prodotto sarà disponibile. Gli ordini saranno spediti dallo stabilimento degli Stati Uniti intorno al 15 agosto e gli ordini in Europa seguiranno intorno al 30 agosto, ma le date potrebbero variare a seconda di quando i nostri fornitori saranno nuovamente tornati alla piena produzione.

Come annunciato ad aprile, abbiamo potenziato le strutture per le spedizioni dedicate all'Europa e al Regno Unito, in modo da migliorare l'intera esperienza per i nostri fan di tutto il mondo. Le due nuove sezioni all'interno di SecretLair.wizards sono attive e i clienti saranno indirizzati al negozio giusto in base alla loro posizione geografica. SecretLair.wizards.com/US si occupa di America del Nord, America Latina e area Asia-Pacifico (con una futura espansione già programmata). SecretLair.wizards.com/UK e SecretLair.wizards.com/EU si occupano dell'Europa, permettendo ai clienti nel vecchio continente di evitare costi addizionali associati alle spedizioni internazionali e alle importazioni.

La struttura negli Stati Uniti gestisce le spedizioni nelle seguenti nazioni (nuove aggiunte in grassetto):

Stati Uniti (spedizione nazionale)

Argentina

Australia

Canada

Cina

Hong Kong

Giappone

Macao

Messico

Nuova Zelanda

Singapore

Corea del Sud

Taiwan

Vietnam

In caso di spedizioni internazionali effettuate dalla struttura negli Stati Uniti, il tuo ufficio postale o l'ufficio doganale potrebbe richiedere un pagamento addizionale per la consegna del prodotto nella tua regione.

La struttura europea gestisce le spedizioni nelle seguenti nazioni:

Austria

Belgio

Bosnia ed Erzegovina

Bulgaria

Croazia

Cipro

Repubblica Ceca

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Islanda

Irlanda

Italia

Lettonia

Lichtenstein

Lituania

Lussemburgo

Malta

Olanda

Macedonia del Nord

Norvegia

Polonia

Portogallo

Romania

Serbia

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

Svizzera

Regno Unito

Per acquisti di almeno €99 e £89, IVA esclusa, è prevista la spedizione gratuita dalla struttura europea e da quella del Regno Unito.

Non trovi la tua nazione nell'elenco? Per quanto riguarda le altre regioni di tutto il mondo, siamo continuamente al lavoro per espandere la nostra rete di spedizioni nel rispetto delle leggi, in modo da garantire una esperienza positiva per tutti i clienti.

Il Summer Superdrop se ne andrà in un batter d'occhio e verrà sostituito da una fresca brezza e dal frusciare di foglie, quindi non farti cogliere impreparato e sii pronto ad aggiungere queste carte favolose alla tua collezione. Controlla regolarmente secretlair.wizards.com e @MTGSecretLair e non perdere nessuno dei prodotti e tutte le novità future della serie Secret Lair!