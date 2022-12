Vi sembra vero? Un intero anno di Secret Lair. Ci siamo deliziati con gattini, divinità e melme. Abbiamo celebrato la giornata internazionale della donna ed Extra Life 2020. Abbiamo incontrato il Re dei Mostri e il cucciolo più tenero. È stato proprio un anno eccezionale, con una varietà di drop mozzafiato! Ora vogliamo celebrare questo importante anniversario con un Secret Lair ancora più segreto... con drop che vi faranno pensare "ma veramente?!".

Non perderti il nostro superdrop Secretversary dal 30 novembre al 14 dicembre!

Abbiamo effettuato vari esperimenti durante l'anno e, per celebrare il primo anniversario, abbiamo fatto l‘impossibile e abbiamo realizzato qualcosa di completamente nuovo, che siamo sicuri vi piacerà un sacco!

A partire dalle 18:00 ora italiana del 30 novembre, pubblicheremo cinque drop Secret Lair e tre bundle che potranno essere preordinati su secretlair.wizards.com. Si tratta di preordini; l’invio verrà effettuato una volta che il prodotto sarà disponibile. Diversamente dalla disponibilità per sole 24 ore dei drop individuali all’interno dei precedenti superdrop, ogni componente del superdrop Secretversary sarà disponibile in preordine per due settimane. Esatto! Scegliete i vostri preferiti oppure accaparrateveli tutti con i bundle (proprio tutti con il “bundle dei bundle”, di cui vi parlerò tra poco)! Non perdete tempo! Il superdrop Secretversary svanirà alle 18:00 ora italiana del 14 dicembre.

Gustiamoci ora questi nuovi e favolosi drop!

A Box of Rocks

Disponibile in versione foil e non foil

Contenuto:

1 Arcane Signet con illustrazione alternativa

1 Darksteel Ingot con illustrazione alternativa

1 Chromatic Lantern con illustrazione alternativa

1 Commander's Sphere con illustrazione alternativa

1 Gilded Lotus con illustrazione alternativa

1 codice per riscattare 1 copia di ogni carta di A Box of Rocks su Magic Online (i codici della versione non foil daranno diritto a carte non foil; i codici della versione foil daranno diritto a carte foil.)

Prezzi:

Foil: 44,99 €*

Non foil: 34,99 €*

*IVA inclusa

Le pietre di mana sono le fondamenta (si nota il gioco di parole?) di molte partite di Magic, ma non le vediamo di solito utilizzate nel mondo. Questo drop è dedicato a maghi inusuali e innaturali di ogni parte del multiverso che utilizzano le pietre che conosciamo e adoriamo, con uno stile pop atipico. Questo drop include splendide illustrazioni di Caramelaw, Mab Graves, Dani Pendergast, Theodoru e Yosuke Ueno. Che gli strumenti per produrre mana siano molti e potenti!

Artist Series: Seb McKinnon

Disponibile in versione foil e non foil

Contenuto:

1 Damnation con illustrazione alternativa

1 Enchanted Evening con illustrazione alternativa

1 Sower of Temptation con illustrazione alternativa

1 Palude con illustrazione completa

1 codice per riscattare le bustine della carta Enchanted Evening in versione Artist Series: Seb McKinnon per MTG Arena**

1 codice per riscattare 1 copia di ogni carta di Artist Series: Seb McKinnon su Magic Online (i codici della versione non foil daranno diritto a carte non foil; i codici della versione foil daranno diritto a carte foil.)

Prezzi:

Foil: 44,99 €*

Non foil: 34,99 €*

*IVA inclusa

Benvenuti al primo (ci auguriamo di una lunga serie!) di drop delle Artist Series dei Secret Lair, in cui alcuni dei più grandi artisti di Magic possono creare senza limiti. Per questa occasione, abbiamo chiesto a Seb McKinnon di scegliere quattro carte su cui avrebbe voluto lasciare il suo segno. Poi ci siamo fatti da parte e gli abbiamo permesso di realizzare le sue illustrazioni in piena libertà. Dopo un mese senza notizie, Seb è emerso dai boschi vicino al quartier generale Wizards, con vesti stracciate e una chioma in ordine, e ci ha consegnato quattro capolavori. Le sue opere raccontano la storia di un incontro fortuito tra un cavaliere e uno spiritello e sono accompagnate da un poema scritto da Liam McKinnon, il fratello di Seb. Non pensate a noi, adesso rimaniamo ancora un po’ in ammirazione di questa Damnation . . .

Happy Little Gathering

Disponibile in versione foil e non foil

Contenuto:

2 carte Pianura diverse con illustrazioni di Bob Ross

2 carte Isola diverse con illustrazioni di Bob Ross

2 carte Palude diverse con illustrazioni di Bob Ross

2 carte Montagna diverse con illustrazioni di Bob Ross

2 carte Foresta diverse con illustrazioni di Bob Ross

1 codice per riscattare cinque (5) terre base di Bob Ross: Pianura, Isola, Palude, Montagna e Foresta (carte di SLD con numeri di collezione 100, 103, 104, 107 e 109) per MTG Arena

1 codice per riscattare 1 copia di ogni carta di Happy Little Gathering su Magic Online (i codici della versione non foil daranno diritto a carte non foil; i codici della versione foil daranno diritto a carte foil.)

Prezzi:

Foil: 44,99 €*

Non foil: 34,99 €*

*IVA inclusa

Questa è proprio una chicca. Questo drop include dieci diverse terre base: due Pianure, due Isole, due Paludi, due Montagne e due Foreste, ognuna con un’illustrazione unica di Bob Ross. Dieci capolavori realizzati dalla paziente e pacata leggenda in persona. Che le vogliate utilizzare per dare un tocco speciale al vostro mazzo o metterle in mostra nei vostri raccoglitori, siamo sicuri che queste carte saranno una ciliegina sulla torta della vostra collezione.

Ora potreste chiedervi "E le altre cinque terre di Bob Ross?". "Come posso averle su MTG Arena?!" Non vi preoccupate. Le renderemo disponibili per tutti attraverso i codici universali disponibili per un periodo limitato! Controllate spesso @MTGSecretLair e leggerete presto maggiori informazioni!

Party Hard, Shred Harder

Disponibile solo in versione non foil

Contenuto:

1 Anguished Unmaking disegnato a mano

1 Assassin's Trophy disegnato a mano

1 Decimate disegnato a mano

1 Dreadbore disegnato a mano

1 Thraximundar disegnato a mano

1 codice per riscattare 1 copia di ogni carta di Party Hard, Shred Harder in versione non foil su Magic Online

Prezzo: 34,99 €*

*IVA inclusa

Eccolo, il drop più imponente, devastante e brutale della storia dei Secret Lair. Abbiamo scelto cinque carte con i nomi più terrorizzanti e le abbiamo trasformate in una devastazione disegnata a mano. Queste carte sono così intensamente folli che il semplice pensare a Thraximundar fa tremare le gambe. Questo drop non sarebbe stato possibile senza artisti di enorme talento: Scott Buoncristiano, Illustranesia, Vance Kelly, Robbie Trevino e Rafal Wechterowicz (Too Many Skulls).

We Hope You Like Squirrels

Disponibile solo in versione foil

Contenuto:

1 Chatter of the Squirrel foil con illustrazione alternativa

1 Krosan Beast foil con illustrazione alternativa

1 Squirrel Mob foil con illustrazione alternativa

1 Squirrel Wrangler foil con illustrazione alternativa

1 Swarmyard foil con illustrazione alternativa

1 pedina Squirrel foil

1 codice per riscattare le bustine della carta Squirrel Mob di We Hope You Like Squirrels per MTG Arena**

1 codice per riscattare 1 copia di ogni carta di We Hope You Like Squirrels in versione foil su Magic Online

Prezzo: 44,99 €*

*IVA inclusa

Ci hanno dato dei matti. Hanno detto che le nostre parole erano folli. Paura, isteria e paranoia! Ma lo sapete che gli scoiattoli hanno un piano. Non volete crederci? Guardate queste carte! Pensate forse che siano creature tenere, coccolose e amichevoli? Certo, hanno un aspetto coccoloso, ma è solo un trucco per farci abbassare la guardia. (Detto tra noi, siamo sicuri che gli illustratori Puffygator, Joy Ang, Carl Critchlow, Ivan Shavrin, Rudy Siswanto e Ron Spencer siano dalla loro parte. Guardate quanto è splendida questa illustrazione; è ovvio che siano dei doppiogiochisti!) Ci auguriamo che, la prossima volta che vi troverete davanti una di queste carte, non la sottovalutiate. Possiamo solo sperare che non sia troppo tardi . . .

Bundle a volontà!

Per la nostra abbuffata, un bundle potrebbe non essere abbastanza. Ne abbiamo quindi creati tre. Proprio così, per il superdrop Secretversary sono disponibili ben tre bundle. Un bundle per tutti i gusti! Queste offerte speciali sono nelle versioni "Foil", "Non foil" e "Uno di tutto!". E non solo! Ogni bundle offre un piccolo sconto rispetto ai singoli preordini. Un’offerta da non perdere!

Per i nostri fan delle carte in versione non foil, abbiamo il bundle " No Foils, No Nonsense”, che include una copia di ogni drop disponibile in versione non foil. (Cioè tutti tranne We Hope You Like Squirrels.)

Bundle No Foils, No Nonsense

Contenuto:

1 A Box of Rocks in versione non foil

1 Artist Series: Seb McKinnon in versione non foil

1 Happy Little Gathering in versione non foil

1 Party Hard, Shred Harder in versione non foil

Prezzo: 119,99 €*

*IVA inclusa

Risparmio: 19,97 €!

Chi invece desidera carte molto molto più luccicanti, il bundle Foils Forever è il prodotto giusto e include una copia di ogni drop disponibile in versione foil. (Cioè tutti tranne Party Hard, Shred Harder.)

Bundle Foils Forever

Contenuto:

1 A Box of Rocks in versione foil

1 Artist Series: Seb McKinnon in versione foil

1 Happy Little Gathering in versione foil

1 We Hope You Like Squirrels in versione foil

Prezzo: 159,99 €*

*IVA inclusa

Risparmio: 19,97 €!

Infine, coloro che non vorranno perdersi nulla della celebrazione di questo Secretversary avranno il Bundle Bundle. Come dice il nome, questo bundle dei bundle include tutto il meglio degli altri due, cioè tutto. Questo bundle ha proprio tutto!

Bundle Bundle

Contenuto:

1 bundle No Foils, No Nonsense 1 A Box of Rocks in versione non foil 1 Artist Series: Seb McKinnon in versione non foil 1 Happy Little Gathering in versione non foil 1 Party Hard, Shred Harder in versione non foil

1 bundle Foils Forever 1 A Box of Rocks in versione foil 1 Artist Series: Seb McKinnon in versione foil 1 Happy Little Gathering in versione foil 1 We Hope You Like Squirrels in versione foil



Prezzo: 259,99 €*

*IVA inclusa

Risparmio: 49,93 €!!

** Riscatto per MTG Arena non disponibile nelle seguenti regioni: Cina, Hong Kong, Macao, Singapore, Taiwan e Vietnam.

Aspettate, c’è dell'altro!

Questo Secretversary non contiene solo carte! Abbiamo collaborato con i nostri amici dell’Ultra PRO e di Design By Humans per dare vita alle illustrazioni di questi drop, partendo dal gioco in formato da tavolo. Non perdete tempo, perché questi accattivanti prodotti saranno disponibili solo durante il superdrop Secretversary. (Dal 30 novembre al 14 dicembre!)

Tappetini Ultra PRO

Ultra PRO offrirà quattro opzioni, utilizzando le seguenti illustrazioni: Chromatic Lantern di Caramelaw, Damnation di Seb McKinnon, Squirrel Mob di Rudy Siswanto e Thraximundar di Robbie Trevino. Andate subito su shop.ultraPRO.com e scegliete il vostro, prima che sia troppo tardi!

Abbigliamento Design By Humans

Design By Humans offrirà abbigliamento con cinque opere d’arte dei drop Secretversary: Chromatic Lantern di Caramelaw, Damnation di Seb McKinnon, Gilded Lotus di Mab Graves, Squirrel Mob di Rudy Siswanto e Thraximundar di Robbie Trevino. Date un’occhiata a questi prodotti... e a tutti gli altri accessori con marchio Magic... su designbyhumans.com!

Espansione globale

Permettetemi ora di cambiare marcia e di parlarvi di alcuni cambiamenti molto importanti che riguardano il superdrop Secretversary.

Il primo riguarda i nostri piani per la conquista del mondo! Un effetto secondario è un’esperienza migliore per i nostri fan in tutto il mondo.

Quest’anno abbiamo dato vita a un’esperienza Secret Lair specifica per l’Europa. I clienti nella Comunità Europea e nel Regno Unito possono ora acquistare i prodotti utilizzando la valuta che preferiscono e i prodotti vengono spediti dall’interno dell’Europa, con una netta diminuzione dei costi di importazione. Ciò fa parte del nostro continuo impegno per rendere i Secret Lair disponibili a livello globale. Il prossimo passo riguarda una nuova opzione WeChat per i clienti cinesi che desiderano acquistare i Secret Lair e il suo lancio sarà proprio in occasione di questo superdrop Secretversary. Nel 2021 punteremo a mettere in piedi opzioni facili di acquisto come questa per l’America Latina e gli altri continenti.

Preordini

Secret Lair è sempre stato caratterizzato da esperimenti e, quando abbiamo descritto inizialmente come avrebbero funzionato i drop dei Secret Lair, abbiamo deciso di allineare la produzione e i pagamenti all’idea. In base a ciò che abbiamo imparato in questo primo anno, siamo ora pronti a realizzare alcuni cambiamenti.

A partire dal superdrop Secretversary, la maggior parte dei clienti non riceverà un addebito al momento del preordine. Per la maggior parte dei clienti, gli addebiti avverranno invece poco prima che il prodotto sia pronto per la spedizione. Prima che avvenga l’addebito, i clienti riceveranno due notifiche all’indirizzo e-mail che hanno fornito, due settimane prima e due giorni prima dell’addebito. Nel caso di alcuni grandi ordini, potrà essere inviata la notifica che l’addebito avverrà poco dopo il termine del periodo di preordine. I codici per i componenti digitali verranno inviati ai clienti dopo la spedizione dei prodotti.

Ci rendiamo conto che la situazione dei nostri clienti può cambiare tra il momento il cui inseriscono i loro ordini e il giorno dell'addebito. Offriremo quindi opzioni self-service per aggiornare le informazioni di ogni preordine. Una di queste opzioni sarà un processo per un addebito immediato. I clienti potranno utilizzare queste funzionalità per modificare le loro informazioni nel caso un tentativo di addebito non vada a buon fine.

Buon Secretversary!

Se avete letto tutto fino a ora, siete sicuramente parte dei fedeli amanti dei Secret Lair che hanno reso questo primo anno un esperimento emozionante e di successo. Siamo giunti alla fine dell'anno e non vediamo l‘ora di iniziare i festeggiamenti del superdrop Secretversary, in attesa di tutti i favolosi drop che abbiamo preparato per voi per il 2021 e per gli anni futuri!

Come per tutti i prodotti della serie Secret Lair, questi drop svaniranno prima che ce ne rendiamo conto, quindi non perdete tempo e aggiungete questi capolavori alla vostra collezione. Controllate spesso la pagina secretlair.wizards.com e seguite @MTGSecretLair per non perdervi nessuna notizia e nessuna anteprima!