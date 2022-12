Data annuncio: 24 aprile 2017

Standard:

Nessun cambiamento

Modern:

Nessun cambiamento

Legacy:

Cappa delle Profezie del Sensei è bandita.

Vintage:

Sonda Gitaxian è limitata.

Getto d'Acqua è limitata.

Data di applicazione dei cambiamenti: 24 aprile 2017

Data di applicazione dei cambiamenti su Magic Online: 24 aprile 2017

L’elenco di tutte le carte bandite e limitate, suddivise per formato, è disponibile qui.

Prossimo annuncio a cura del team di Ricerca e Sviluppo: 14 giugno 2017 (la data di applicazione dei cambiamenti indicati in quell’annuncio sarà il 19 giugno, dopo il Grand Prix Las Vegas)

Con il Pro Tour Amonkhet all’orizzonte, il team di Ricerca e Sviluppo si è riunito in anticipo per parlare di diversi formati, tra cui lo Standard. Per prima cosa, parliamo dei cambiamenti.

Nel formato Legacy, il mazzo Miracles, un mazzo che si basa sulla interazione di Controbilanciare e Cappa delle Profezie del Sensei per tenere sotto controllo ciò che gli avversari possono o (soprattutto) non possono risolvere, è stato il miglior mazzo del formato per molto tempo. Speravamo che ci fossero dei cambiamenti con il tempo, ma non è andata così. Questo fatto da solo non sarebbe sufficiente per bandire una carta, ma la Cappa delle Profezie del Sensei comporta altre problematiche relative alla capacità di terminare in tempo gli incontri ai tornei. La necessità di ripetute attivazioni rallenta gli incontri e porta a ritardi ai tornei. In aggiunta alla forza del mazzo Miracles, siamo arrivati a una situazione tale da spingerci ad agire. La Cappa delle Profezie del Sensei è ora bandita in Legacy.

In Vintage, il metagame è ora in una situazione di stabilità, con i mazzi basati sul Mentore del Monastero da una parte e mazzi Workshop dall’altra. Il problema principale sembra girare intorno alla prevalenza di magie gratuite che fanno pescare per il mazzo Mentor, che gli permettono di sfoltire il mazzo e creare molte pedine senza aver bisogno di mana. Riteniamo che la rimozione di queste magie gratuite che fanno pescare... oltre alle informazioni che vengono offerte dalla Sonda Gitaxian... porterà a indebolire notevolmente le strategie che si basano sul Mentore del Monastero. Ci auguriamo che questo allontanamento dalle magie "gratuite" dei mazzi Mentor ridurrà anche l’impatto dei vari effetti come la Sfera della Resistenza dei mazzi Workshop, aprendo le porte del metagame ad altri mazzi.

Da notare che l’unico formato da torneo in cui non abbiamo agito nei confronti della Sonda Gitaxian è il Legacy. Al momento, i dati a nostra disposizione non ci spingono ad agire anche in quel formato; continueremo a esaminare i singoli formati.

In Modern, Ombra di Morte continua a essere il mazzo migliore, ma stanno iniziando a emergere carte come Condannare e il formato sembra essere in una buona situazione al momento. Oltre alla diversità dei mazzi, siamo interessati anche all’equilibrio tra i colori. Se risulterà disponibile un facile cambiamento all’elenco delle carte bandite che potrà portare a un numero maggiore di mazzi per il futuro, lo esamineremo quando altri formati avranno una necessità di attenzione inferiore.

In Standard, come abbiamo dichiarato nell’ultimo annuncio sulle carte bandite e limitate, stiamo tenendo d’occhio il formato con attenzione... in particolare l’interazione tra il Guardiano Felidar e Saheeli Raji e il dominio dei mazzi Mardu con il Cuore di Kiran. Non abbiamo assistito ai cambiamenti nel formato che ci auguravamo nei Grand Prix della seconda metà della stagione, ma riteniamo che sia necessario raccogliere altri dati, in particolare con l’effetto che avrà Amonkhet sul Pro Tour. Amonkhet ha molte carte emozionanti e potenti, sia per le strategie intraprendenti che per quelle di risposta, quindi potrebbe portare a molti cambiamenti. Non è nostro desiderio bandire carte che potrebbero non essere un vero problema o, peggio, creare un problema potenzialmente peggiore a causa della mancanza di informazioni. Preferiamo lasciare i giocatori liberi di agire nel formato e augurarci che tutto vada per il meglio... situazione sicuramente possibile. Tuttavia, se non dovesse avvenire, valuteremo di nuovo la situazione qualche settimana dopo il Pro Tour.

—Aaron Forsythe

Senior Design Director, team di Ricerca e Sviluppo di Magic: The Gathering