Data annuncio: 16 dicembre 2024

Standard:

Nessun cambiamento

Pioneer:

Jegantha, la Sorgente è bandita.

Modern:

L’Unico Anello è bandita.

Raptor Amplificato è bandita.

Jegantha, la Sorgente è bandita.

Mox di Opale non è più limitata.

Zenit del Sole Verde non è più limitata.

Saccheggio degli Infedeli non è più limitata.

Gemellare non è più limitata.

Legacy:

Rana Psichica è bandita.

Ninnolo Irritante è bandita.

Vintage:

Nessun cambiamento

Alchemy:

Nessun cambiamento

Explorer:

Jegantha, la Sorgente è bandita.

Historic:

Nessun cambiamento

Timeless:

Nessun cambiamento

Brawl:

Nessun cambiamento

Data di applicazione: 16 dicembre 2024

Ecco il primo annuncio relativo alle carte bandite e limitate successivo alla decisione di adeguare la cadenza degli annunci alle offerte stagionali agonistiche. Ci avviciniamo alla fine del turno degli eventi del Campionato Regionale per Pioneer, una serie di Eternal Weekend e una stagione di Qualificazioni al Campionati Regionale per Modern. Oltre all’esperienza di gioco su MTG Arena e Magic Online, ciò ha fornito al nostro team un quantitativo di dati sufficienti a gestire eventuali problemi che possono insorgere in ogni formato agonistico.

Continueremo con questa cadenza per tutto il nuovo anno, con il prossimo annuncio relativo alle carte bandite e limitate programmato per il 31 marzo 2025. Senza dilungarci troppo, scopriamo insieme i cambiamenti per ogni formato.

Standard

Scritto da Dan Musser

Nessun cambiamento

Dall’ultimo annuncio, sono stati aggiunti al formato Standard Duskmourn: La Casa degli Orrori e Fondamenti di Magic: The Gathering. Entrambe le espansioni hanno contribuito significativamente al metagame Standard, ampliando la distribuzione colori e la rappresentazione dei macro-archetipi principali, e dando vita al nostro primo evento Spotlight Series che avrà luogo ad Atlanta verso l’inizio del 2025.

Puoi mettere Atraxa, Grande Unificatrice o Koma, Divoratore di Mondi nel tuo cimitero con Paura di Perdere un’Occasione e rianimarlo con Zombificare. O forse preferisci usare Nemesi Urlante ed Eroe di Fuoco del Cuore in coppia con Fulmine Dirompente e Colpo di Fulmine per eliminare i nemici? Magari un mucchio di Sovrani di Duskmourn: La Casa degli Orrori a fianco di Zur, Cospiratore Eterno rientra più nel tuo stile.

Ci sono migliaia di strategie da esplorare in Standard e, qualsiasi sia il tuo stile di combattimento, troverai sempre qualcosa da schierare sul campo. Siamo soddisfatti dello stato attuale di Standard.

Pioneer

Scritto da Arya Karamchandani

Jegantha, la Sorgente è bandita.

Dopo il nostro ultimo annuncio relativo alle carte bandite e limitate, abbiamo osservato da vicino il formato Pioneer, e ci è sembrato equilibrato e ben diversificato. Il formato presenta diversi macro-archetipi, e tutti i mazzi di punta mantengono statistiche di vittoria e utilizzo conformi agli standard. Mentre la diversità del mazzo sembra andar bene, crediamo che Jegantha, la Sorgente danneggi la diversità del formato limitando il numero di carte disponibili per diversi mazzi.

Jegantha viene utilizzata in molti mazzi Pioneer, comparendo come compagno nella maggior parte dei mazzi in cui può essere lanciata, e non ha carte chiave che violano le restrizioni dovute a Compagno. Avere una carta in più in una partita in cui le risorse scarseggiano, significa che la maggior parte dei mazzi che possono usare Jegantha lo fanno, indipendentemente dalla loro strategia.

Così si uniformano le scelte di carte per questi mazzi, penalizzando in particolare le carte di punta. Si fa fatica a trovare un motivo per usare una carta preferita o una mossa studiata per il metagame, se questo significa dover rinunciare a Jegantha. Per noi è importante che in Pioneer i giocatori possano usare le loro carte preferite di Standard, ma Jegantha non lo permette perché molte delle nostre carte più forti destinate allo Standard, tendono ad avere più di un simbolo di mana identico nel loro costo per bilanciare il gioco. Per poter aumentare la diversità di carte nel formato, Jegantha, la Sorgente è bandita da Pioneer.

Modern

Scritto da Dan Musser

L’Unico Anello è bandita.

Raptor Amplificato è bandita.

Jegantha, la Sorgente è bandita.

Mox di Opale non è più limitata.

Zenit del Sole Verde non è più limitata.

Saccheggio degli Infedeli non è più limitata.

Gemellare non è più limitata.

Durante la preparazione di questo annuncio, diventava sempre più evidente che Modern era il formato competitivo che aveva bisogno di più attenzioni. Ciò che abbiamo fatto ad agosto risolveva il problema più evidente del formato: Nadu, Saggezza Alata. Ma le cose non sono migliorate. Abbiamo valutato diverse opzioni per far sì che i giocatori trovassero il formato divertente ed emozionante. Ma ci siamo resi conto che dovevamo fare molto di più.

I nostri giocatori sono la colonna portante del gioco competitivo di Magic. Possiamo passare intere giornate osservando i risultati dei tornei, analizzando il metagame e le percentuali di vincita. Ma alla fine ruota tutto attorno ai giocatori, ed è nostro compito assicurarci che si stiano divertendo al massimo.

Modern non è più lo stesso formato di prima. Anni fa abbiamo messo al bando diverse carte. Da allora, sono uscite molte altre espansioni. Nello specifico, le espansioni di Orizzonti di Modern hanno avuto un forte impatto nel formato. Per questo motivo, abbiamo pensato fosse giunto il momento di liberare qualche carta. Inizieremo analizzando ogni carta bandita. Poi, passeremo a quelle che non saranno più bandite.

Non è certo un mistero che L’Unico Anello ha avuto un ruolo importante nel metagame di Modern fin da quando è stato introdotto, ben diciotto mesi fa. Nell’annuncio di agosto, abbiamo affermato che non c’era un mazzo Unico Anello dominante e che appariva in diverse strategie, stimolando l’uso di archetipi meno esplorati. Non solo appare in tanti tipi di archetipi, ma è anche diventato parte integrante della strategia più potente di Modern: Energia di Boros.

Il costo-opportunità di inserire L’Unico Anello in più o meno qualsiasi mazzo è troppo basso, e la sua presenza durante gli eventi inizia ad annoiare i giocatori. Essendo uno strumento per garantire la propria sopravvivenza e una risorsa che pone in vantaggio di carte, non ha nessun obbligo verso nessun colore in particolare. Pensiamo sia evidente, come lo è stato per molti di voi, che Modern sarebbe un formato più divertente senza la sua inclusione. Per questo motivo, L’Unico Anello è bandito da Modern.

Di certo l’Energia di Boros, il mazzo più usato e sempre al vertice di Modern, subirà un duro colpo con la rimozione di questa carta. Ma la rimozione influenza anche altre strategie. Vorremmo ridurre le percentuali di vincita e di gioco dell’Energia di Boros, ma non vogliamo eliminarla dal formato così come abbiamo fatto da poco con Nadu, Saggezza Alata. Abbiamo preso in considerazione diverse carte per frenare la sua ascesa, come Guida delle Anime; Ajani, Reietto Nacatl; e Phlage, Titano della Furia del Fuoco tra le tante. Ma alla fine abbiamo scelto Raptor Amplificato.

Le varie opzioni potevano essere giustamente incluse in qualche altro archetipo, ma soltanto Raptor Amplificato appare nell’Energia di Boros. Il Raptor Amplificato assicura uno degli inizi più esplosivi, sia generando energia che dando un vantaggio, e spesso aggiungendo da uno a quattro mana in più nei primi turni della partita. Quindi, il Raptor Amplificato è bandito da Modern.

Per quel che riguarda la messa al bando di Jegantha, la Sorgente, molte delle stesse ragioni spiegate prima da Arya, si applicano anche a Modern. Infine, scegliere di evitare carte che hanno più di uno stesso simbolo di mana non è interessante né divertente. Cambiando un paio di carte nel mazzo, puoi ottenere un 5/5 quasi senza pagare nulla, guadagnando un paio di punti in più sulla percentuale di vincita. Ciò riduce le opzioni durante la costruzione del mazzo, portando a un formato complessivamente meno vario.

Jegantha è presente nel 40% di tutti i mazzi di Modern, da Energia a Zoo, e anche in diverse strategie di nicchia. Per ridurre la prevalenza di Energia di Boros e aumentare la scelta tra le varie carte disponibili, Jegantha, la Sorgente è bandita.

Le messe a bando esposte finora, dovrebbero rendere Modern più divertente e bilanciato. Ma potrebbe esserlo ancora di più? Quando mettiamo al bando delle carte, affrontiamo i problemi che ne scaturiscono usando i dati dei tornei e i commenti della community per orientare il formato verso condizioni migliori. Tuttavia, questa combinazione di motivi oggettivi e soggettivi ha i suoi difetti. Nello specifico, più espansioni vengono rilasciate in un determinato formato, più forte questo diventa. Abbiamo esaminato diverse carte presenti nell’elenco delle carte bandite e limitate e ne abbiamo reintrodotte alcune nel formato Modern.

È importante sottolineare che questo segna l’inizio di una nuova era. Più volte abbiamo letto commenti nostalgici sui bei vecchi tempi di Modern prima che le espansioni di Orizzonti di Modern ne aumentassero il potere e rendessero obsoleti alcuni dei mazzi più iconici. Dopo averci riflettuto a lungo, abbiamo stilato un elenco iniziale di carte che non saranno più bandite. Osserveremo attentamente l’impatto di queste carte negli eventi agonistici di Modern durante la prossima stagione del Campionato Regionale e faremo il punto della situazione entro la fine di marzo 2025.

Siamo riusciti a migliorarlo? Possiamo gestire un’ondata di nostalgia causata dalla reintroduzione di celebri carte in Modern? Qualcosa che abbiamo introdotto rende Modern meno divertente? Solo il tempo potrà dircelo, perciò andiamo avanti!

Per la maggior parte delle storia di Modern, i mazzi artefatto sono stati un elemento chiave del formato, con mazzi come Affinità, Ferriera di Krark-Clan Combo, e perfino Lantern Control! Ma è da un po’ che non si vede questa strategia disponibile agonisticamente. Abbiamo fatto qualche tentativo per elevare le strategie artefatto in Orizzonti di Modern 2 e Orizzonti di Modern 3 ma, ahimè, non c’era abbastanza forza. Mox di Opale è stato bandito nel 2020, ovvero dopo l’introduzione di Orizzonti di Modern che comprendeva il nostro amico Urza, Lord Grand’Artefice. È vero che avere in mano Mox di Opale può essere abbastanza esplosivo, ma non è che abbiamo smesso di stampare potenti carte contro gli artefatti. (Esatto, parliamo proprio di Fusione e Ira dei Cieli.)

Pensiamo che la reintroduzione di Mox di Opale possa dar vita a nuove e vecchie strategie artefatto interessanti, senza aggiungere forza ai mazzi potenti. Pertanto, Mox di Opale non è più limitata.

Zenit del Sole Verde è stata messa al bando da Modern dal 2011. Era un periodo in cui i mazzi verdi erano troppo forti e la carta offriva un livello di costanza e flessibilità difficile da battere, spesso riducendo la scelta di carte da giocare. Infatti, la logica che abbiamo utilizzato ora per bandire Jegantha è la stessa per cui abbiamo bandito Zenit del Sole Verde tempo fa. Ma è successo più di dieci anni fa.

Al giorno d’oggi, è difficile imbattersi in mazzi basati su creature verdi. Perfino i mazzi combo del Rettile della Nidiata Crogiolante non possono usare Sole Verde per scovare la sua carta omonima. Yawgmoth Combo è ormai un lontano ricordo e, mentre trovare Grist, la Marea Affamata è senza dubbio utile, carte cruciali come Orchi Maestri Arcieri; Yawgmoth, Medico Thran; e Tagliagole di Zulaport non sono accessibili.

Riusciranno gli Elfi a tornare al loro antico splendore? Ristampe inedite in Modern di Orizzonti di Modern 3 Guardiano Silvestre e Simbionte di Boscocavo potrebbero essere degli obiettivi stuzzicanti. Forse classici intramontabili come Bosco Driade e Titano Primitivo entreranno più spesso. Per aiutare a incrementare la diversità nel metagame, Zenit del Sole Verde non è più limitata in Modern.

Nel 2019, dopo il Pro Tour a Barcellona, era chiaro che Hogaak, Necropoli Risvegliata era più forte di quanto pensassimo. Una delle carte che morì per i peccati di Hogaak fu Saccheggio degli Infedeli. Ma Saccheggio degli Infedeli aveva supportato una moltitudine di strategie. Fenice dell’Arcolampo, Il Vacuo, Dragare e perfino alcuni mazzi meno bilanciati con carte come Giovane Piromante e Piromante Navigato utilizzavano tutte Saccheggio degli Infedeli.

Ora, ben cinque anni dopo, siamo curiosi di vedere cosa può fare senza la minaccia di un certo enorme Avatar. Così com’è stato per Mox di Opale, fin dalla rimozione del Saccheggio abbiamo introdotto diverse opzioni anti-cimitero in Modern, come Resistenza e Dragatrice Boggart. Saccheggio degli Infedeli non è più limitata in Modern.

È ormai una domanda senza tempo: Gemellare sarebbe abbastanza forte nel Modern di oggi? Gemellare è stata bandita nel 2016 dopo essere stata per un lungo periodo la carta più usata nel metagame e aver trionfato in alcuni Pro Tour. Si aveva davvero paura di TAPpare con tre mana aperti e morire. Vuoi conservare mana per la rimozione o cercare di portare avanti la tua strategia nella speranza di vincere prima che il tuo avversario combini Pulce Fastidiosa e Gemellare? La storia ci insegna che sostituire Gemellare con Kiki-Jiki, Spaccaspecchi non basta. Dunque, saranno sufficienti otto anni di cambiamenti nel formato per frenare l’impatto della combo Gemellare? Noi pensiamo di sì.

Ora ci sono soluzioni che prima non esistevano, come diverse carte con zero mana che possono tenerti in vita se l’avversario decide di TAPpare il loro incantesimo da quattro mana. Solitudine, Forza della Negazione, Forza del Vigore, e Bagliore di Negazione sono state utilizzate in partite agonistiche di Modern, e ognuna può contrastare le dinamiche di gioco che i mazzi Gemellare adottavano.

A differenza di Mox di Opale, Saccheggio degli Infedeli e Zenit del Sole Verde, che possono supportare molte strategie diverse, Gemellare ne supporta solo una. Ma l’obiettivo principale delle revoche delle limitazioni è quello di riportare in auge il formato Modern di una volta. Ogni carta era stata rimossa per una ragione, ma i tempi cambiano e ci siamo resi conto che Modern non è più quello di una volta. Gemellare è il simbolo di un’epoca di Modern che la gente ricorda con affetto, e ora è finalmente di nuovo in libertà. Godetevi i meme.

Legacy

Scritto da Dan Musser

Rana Psichica è bandita.

Ninnolo Irritante è bandita.

Nell’ultimo annuncio, avevamo messo al bando Afflizione per frenare il dominio di Rianimatore di Dimir. Ci siamo quasi riusciti, ma speravamo di contenerlo di più. Infatti, la frequenza di utilizzo di Rianimatore di Dimir è raddoppiata rispetto alla seconda strategia più giocata, mantenendo un tasso di vincita elevato. Perciò, dovevamo fare di più.

Rana Psichica funziona benissimo sotto l’ombrello della strategia di un rianimatore e rappresenta una minaccia da non sottovalutare, capace anche di darti valore quando peschi i tuoi costosi bersagli per la rianimazione. Con un piano di gioco particolarmente efficiente e bilanciato, il mazzo di Rianimatore di Dimir ha superato le difese anti-cimitero. Crediamo che il rianimatore sia un archetipo equilibrato per Legacy, ma dovrebbe conservare i suoi soliti punti deboli. Inoltre, la forza della Rana Psichica restringe il campo delle varianti del rianimatore, obbligando i giocatori a restringere la loro strategia a un nucleo di Dimir compatto.

Lo stesso effetto si vede nelle liste dei mazzi Dimir Murktide. La Rana Psichica ha una forza tale da dissuadere i giocatori dal provare ad aggiungere bianco, rosso o verde a questi mazzi tempo basati sul blu. Per aumentare la diversità negli archetipi già esistenti senza rimuoverli del tutto dal formato, la Rana Psichica è bandita.

Inoltre, abbiamo esaminato anche altre carte che potremmo bandire per ridurre la forza di Rianimatore di Dimir. Nello specifico, Seppellire e Rianimazione. Avendo un piano di gioco solido ed equilibrato, eravamo convinti che rimuoverle non avrebbe risolto il problema di Rianimatore di Dimir, poiché il mazzo fa leva sulla minaccia della Rana Psichica quando gli avversari preparano carte contro il cimitero. Inoltre, rimuovere Seppellire o Rianimazione potrebbe essere un duro colpo per le strategie con rianimatore, facendole sparire definitivamente dal metagame.

Uno dei pilasti su cui poggia Legacy sono le magie di neutralizzazione senza costi. È un ingrediente fondamentale che tiene insieme il formato. Quando alcune strategie possono ignorare questo elemento cruciale per un costo irrisorio al loro piano di gioco primario e proattivo, il formato inizia subito a sfaldarsi. Mazzi come Forgia Mistica Combo, Servo del Pittore Combo, e altri mazzi Tomba Antica rossi, includono ben volentieri un artefatto da un mana che può sostituire se stesso quando non è più utile.

Mentre l’inclusione di Ninnolo Irritante è piuttosto recente nel metagame di Legacy, la carta ha dimostrato di essere un artefatto potente e utile. Avendo un tasso di vittorie allarmante nei mazzi che contengono diverse copie principali di Ninnolo Irritante e avendo una forza intrinseca contro un elemento centrale del formato, è stato bandito da Legacy.

Con la rimozione della Rana Psichica e del Ninnolo Irritante dal formato, molti dei mazzi principali dovranno subire delle modifiche. Il recente successo delle varianti di Nadu, dei mazzi Cephalid Breakfast e Bant Zenit del Sole Verde , ci ha spinti a tenere d’occhio Nadu, Saggezza Alata. Per ora, pensiamo che i cambiamenti apportati oggi porteranno il formato in una direzione più variegata ed equilibrata.

Vintage

Scritto da Dan Musser

Nessun cambiamento

Nell’annuncio di agosto, abbiamo limitato il Ninnolo Irritante e la Saga di Urza, e da allora abbiamo visto che la percentuale di utilizzo dei mazzi di Lurrus della Tana Onirica è aumentata. Senza preoccuparsi di un’abbondanza di fonti di mana incolore, molte parti di Lurrus hanno optato di usare Rana Psichica , consolidando l’archetipo nelle varianti Dimir o Esper. Nonostante Lurrus si aggiudichi la fetta maggiore, c’è ancora un’ampia rappresentazione di altre strategie, e i tassi di vittoria delle principali strategie sono equilibrati.

Terremo d’occhio le trasformazioni di Vintage e controlleremo le percentuali di vittoria e di gioco dei mazzi Lurrus. Limitare Lurrus non avrebbe portato a niente, e la soglia per essere banditi da Vintage è davvero alta.

Alchemy

Scritto da David Finseth

Nessun cambiamento

Negli ultimi mesi, Alchemy ha subito dei cambiamenti significativi grazie ai ribilanciamenti e alle nuove carte introdotti da Alchemy: Duskmourn. Gli ultimi ribilanciamenti di novembre hanno scosso il metagame di Alchemy che ha visto diminuire la popolarità delle strategie mono-rosso rimanendo pur sempre un’opzione. Ciò ha contribuito alla nascita di nuovi mazzi. Dinosauri rosso-verde è diventato un mazzo accelerazione centrato sulle creature che può essere usato, con la nuova Codaguzza Risoluta. È nato anche un nuovo mazzo Grixis Chorus, con Canzone Indecorosa, due carte che vengono utilizzate sempre più spesso dopo i ribilanciamenti.

Infine, vogliamo comunicarvi che stiamo osservando il mazzo Pipistrelli bianco-nero con Aiutante d’Oro. Il mazzo è diventato molto popolare, ma le sue percentuali di vittoria rimangono nei limiti che abbiamo imposto per il formato. È probabile che vedremo una riduzione di questa percentuale di gioco man mano che verranno introdotte altre carte dalle prossime espansioni.

Explorer

Scritto da David Finseth

Jegantha, la Sorgente è bandita.

Poiché vogliamo mantenere un’esperienza di gioco simile a quella della versione da tavolo, Explorer continuerà ad avere le stesse limitazioni di Pioneer.

Historic

Scritto da David Finseth

Nessun cambiamento

Fondamenti di Magic: The Gathering e Jumpstart di Fondamenti hanno aggiunto tante nuove carte a MTG Arena con cui i giocatori di Historic hanno armeggiato negli ultimi mesi. I mazzi monocolore vengono visti come un ottimo punto d’accesso al formato, aumentando la loro popolarità. Idra Muschiogena dimostra di essere un’ottima aggiunta, in quanto fornisce un supporto in più alle strategie di accelerazione. I mazzi neri utilizzano Sacerdote di Gix per alcune combo di rianimazione interessanti. Ultimamente, un nuovo mazzo artefatto sta guadagnando terreno mostrando elevate prestazioni nel metagame, sfruttando Scagliapensiero e le terre artefatto comprese in Jumpstart di Fondamenti.

Queste nuove aggiunte sono proprio quello che volevamo da Historic. Nessun mazzo supera il cinque percento del metagame, e le percentuali di vincita non superano le nostre aspettative.

Timeless

Scritto da David Finseth

Nessun cambiamento

Come è avvenuto per Historic, l’aggiunta di così tante carte in Fondamenti di Magic: The Gathering e Jumpstart di Fondamenti ha stimolato la creatività dei giocatori di Timeless a inventare nuovi modi per sovvertire le dinamiche di gioco. Un ottimo esempio è dato da Dorsoscudo Fantasma che viene utilizzato con Bagliore di Negazione nei mazzi Dimir basati sul controllo per generare un vantaggio di carte addizionale. I mazzi artefatto stanno crescendo in popolarità mentre cercano di farsi strada nel metagame.

I mazzi più forti Timeless continuano a tenersi a bada a vicenda, garantendo un formato ben bilanciato tra le strategie tempo, aggro e combo e mettendo in campo le magie più forti che puoi usare su MTG Arena.

Brawl

Scritto da David Finseth

Nessun cambiamento

Abbiamo apportato alcuni ribilanciamenti che riguardano i comandanti di Brawl che risultavano noiosi da affrontare. Dopo queste modifiche, Grenzo, Carceriere Corrotto è ora in linea con il livello di forza che desideravamo per la carta, e Nadu, Saggezza Alata sembra più bilanciato e divertente dopo il suo aggiornamento.

Jumpstart di Fondamenti ha aggiunto 35 comandanti a MTG Arena, e in molti potrebbero diventare i più utilizzati dai giocatori. Mentre verranno utilizzati, continueremo a monitorarli e ad adattare il loro sistema di matchmaking affinché, col tempo, rientrino nelle categorie corrette.