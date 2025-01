Wizards of the Coast

Il 14 febbraio 2025, Aetherdrift entra in scena come prima uscita Standard dell’anno. Con meccaniche nuove di zecca, nuovi mazzi Commander e illustrazioni che spaziano su tre piani del Multiverso, si tratta di un’uscita ricca di azione che non vorrai assolutamente perdere.

Mentre metti in moto la tua macchina da corsa, cromata e pronta a sgommare (o anche solo il tuo mazzo Standard), ti sveliamo alcuni dei posti migliori per fare un giro di prova dell’espansione.

Aetherdrift esce il 14 febbraio ed è ora disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Pronti a scendere in pista con il Prerelease di Aetherdrift

(7–13 febbraio)

Puoi provare Aetherdrift prima dell’uscita della versione da tavolo agli eventi di Prerelease del tuo negozio di zona a partire dal 7 febbraio. Questi eventi sono spesso organizzati come eventi Sealed e sono un ottimo modo per incontrare altri giocatori di Magic.

Prerelease Pack di Aetherdrift

Quando ti registri a uno di questi eventi, ricevi un Prerelease Pack contenente quanto segue:

6 buste di gioco di Aetherdrift

1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno

1 carta-guida

1 portamazzo

1 dado Spindown (tra cinque variazioni di colore disponibili)

Questo, insieme ad alcune terre base fornite dal tuo negozio di zona, è tutto ciò di cui hai bisogno per ottenere il massimo dal Prerelease! Inoltre, i giocatori che preordinano i prodotti di Aetherdrift presso il proprio negozio di zona possono ritirarli durante gli eventi di Prerelease.

0423_MTGDFT_BaBPromo: Motore Forgiavita

Al momento del ritiro del tuo preordine, potrai anche aggiudicarti un’aggiunta speciale alla tua collezione. I giocatori che acquistano una confezione di buste di gioco o Collector Booster di Aetherdrift presso il loro negozio di zona riceveranno una promo Acquista-un-box di Motore Forgiavita fino a esaurimento scorte.

Infine, i giocatori che parteciperanno a due o più eventi di Prerelease di Aetherdrift riceveranno una spilla Pinfinity migliorata con la realtà aumentata della Scintilla d’Etere, la ricompensa del Gran Premio di Ghirapur, fino a esaurimento scorte. È il souvenir perfetto per celebrare il tempo trascorso in pista.

Contatta il tuo negozio di zona per maggiori dettagli su queste entusiasmanti promozioni e sulla programmazione del Prerelease!

Magic Academy torna con Impara a giocare e Costruzione del mazzo

(14 febbraio-3 aprile)

Con Fondamenti abbiamo introdotto Magic Academy, una nuova serie di eventi presso i negozi WPN dedicati a chi desidera imparare a giocare a Magic. Siamo felici di annunciare che questi eventi saranno validi anche per Aetherdrift e che ci saranno uscite di Magic Academy a ogni uscita di espansioni chiave.

Gli eventi Impara a giocare sono pensati per i giocatori alle prime armi. Riceverai un fascicolo “Impara a giocare” che spiega le basi del gioco, insieme a una scheda di riferimento con tutti i dettagli essenziali. Nel corso dell’evento, imparerai giocando partite casuali di Magic con carte adatte ai principianti, il tutto con alcuni esperti di Magic pronti ad aiutarti.

Gli eventi Costruzione del mazzo sono la tappa successiva del tuo viaggio in Magic. All’inizio dell’evento, guarderai un video di Gavin Verhey, il designer di Magic, sulle basi della costruzione di un mazzo da 40 carte. Poi costruirai un mazzo tutto tuo partendo dalle carte nelle tue buste di gioco.

Puoi trovare gli eventi di Magic Academy presso il tuo negozio di zona. I giocatori che acquisteranno un qualsiasi prodotto introduttivo nel corso di questi eventi, riceveranno una carta promo foil senza bordo del Colosso di Darksteel (fino a esaurimento scorte)! Partecipando a uno di questi eventi potrai anche ottenere uno speciale foglio di adesivi a tema Aetherdrift (fino a esaurimento scorte): potrai abbellire il tuo portamazzo con Chandra, Winter e altri piloti radicali!

I prodotti introduttivi comprendono i Kit iniziali, il Kit per principianti o la Collezione iniziale di Fondamenti e sei o più buste di gioco di un’espansione, inclusi i bundle di Aetherdrift e i bundle Traguardo.

Mostra di cosa sei capace allo Standard Showdown

(14 febbraio-3 aprile)

Lo Standard Showdown torna con Aetherdrift e ti permette di dimostrare le tue abilità in questo formato dinamico. Affronterai i tuoi compagni di gioco in Standard Constructed con carte da Dominaria Unita ad Aetherdrift. Questi eventi sono un po’ più competitivi di un Prerelease, quindi preparati a dare il massimo per avere la possibilità di ottenere fantastiche promo come queste:

Nel corso della stagione Standard Showdown di Aetherdrift, il vincitore dell’evento settimanale del tuo negozio riceverà una carta promo Colpo di Fulmine foil, fino a esaurimento scorte, nell’ambito della promozione Cowboy Bebop.

Il tuo viaggio verso il MagicCon: Chicago e il Pro Tour di Aetherdrift

(21–23 febbraio)

Il primo MagicCon del 2025 sta per arrivare! Il MagicCon: Chicago si preannuncia come una ricchissima celebrazione di tutto ciò che riguarda Magic: The Gathering. Una volta scaldati i motori di Aetherdrift, porteremo tutto il divertimento di questa avventura multiversale a Chicago. I badge sono disponibili sul sito web del MagicCon: Chicago e, sebbene i badge Black Lotus e i badge per il sabato siano esauriti, c’è ancora tempo per godersi l’evento dal sedile del passeggero.

MagicCon: Chicago è la sede del Pro Tour di Aetherdrift. Puoi vedere il meglio del meglio competere in Draft e Standard Constructed di Aetherdrift, il tutto con un montepremi di 500.000 dollari. Seguici su Magic.gg per vedere chi si aggiudicherà il titolo di campione del Pro Tour.

Sebbene Chicago a febbraio non sia l’ideale per rilassarsi al sole, sembra che Karn abbia trovato una soluzione. I partecipanti al Pro Tour di Aetherdrift riceveranno una carta promo Karn Liberato senza bordo e non foil, mentre i primi 32 giocatori riceveranno le copie foil. Karn Liberato è la carta premio di Secret Lair per il Pro Tour e il Campionato Mondiale del 2025, quindi preparati a vedere altri golem d’argento abbronzati tutto l’anno al Pro Tour di Magic.

Al MagicCon troverai venditori, creatori di contenuti, artisti ed eventi, e potrai vivere il massimo dell’esperienza Magic con altri giocatori. Puoi consultare qui l’elenco completo degli eventi, tra cui i più amati dai fan come l’evento Unknown con Gavin Verhey e un giochino di cui potresti aver sentito parlare chiamato Dungeons & Dragons.

Hai sentito bene: Dungeons & Dragons sarà al MagicCon! Offriremo eventi di gioco speciali di D&D da provare direttamente al MagicCon. Che tu voglia sfidare i cieli tonanti di Tarkir o avventurarti nelle terre nebbiose di Greyhawk, potrai immergerti nell’avventura insieme ai tuoi compagni del MagicCon.

Infine, se non puoi venire al MagicCon di Chicago, perché non far sì che la convention arrivi direttamente da te? Festival in a Box: Chicago 2025 ti permette di vivere il divertimento del MagicCon da casa tua. Puoi ordinare il tuo pieno di divertimento non convenzionale a tema convention a partire dal 3 febbraio 2025 su MagicSecretLair.com. Festival in a Box: Chicago 2025 comprende quanto segue:

Festival in a Box: Chicago 2025

1 confezione di Mystery Booster 2

1 drop Secret Lair Animar & Friends Foil Edition : Animar, Soul of Elements Benevolent Hydra Forgotten Ancient All Will Be One Mulldrifter

: 1 busta promo foil: 1 Serra the Benevolent foil con bordo retrò 1 Ponder foil con bordo Visione Futura 1 The First Sliver foil con bordo Visione Futura 1 carta di playtesting Second City Le carte di playtesting non sono legali nei formati Eternal.



Il MagicCon: Chicago ha molto da offrire ai giocatori di Magic, a prescindere da come decidano di trascorrere la stagione delle convention. Acquista ora il tuo badge e preparati a incontrare altri giocatori!

Commander Party di Aetherdrift

(21–27 febbraio e 14–20 marzo)

Hai già giocato con uno dei mazzi Commander di Aetherdrift o ne stai perfezionando uno di tua creazione? Portalo agli eventi di Commander Party! Questi sono caratterizzati da un regolamento speciale che porta un po’ del divertimento ad alta velocità dell’espansione in Commander.

Dopo essere sopravvissuti a questa corsa mortale (o a una partita casuale di Commander), i partecipanti riceveranno questa carta promo Competenza di Rishkar con bordo retrò, fino a esaurimento scorte. I negozi WPN Premium riceveranno le copie foil di questa promo, mentre gli altri negozi riceveranno copie non foil. Contatta il tuo negozio di zona per maggiori dettagli su come accaparrarti questa epica promo.

Promo esclusive per i Campionati in negozio

(8–30 marzo)

Hai raggiunto la massima velocità al tuo Prerelease, hai superato le situazioni più complesse di Constructed allo Standard Showdown e ora puoi scendere in campo al Campionato in negozio del tuo negozio di zona. Inoltre, ci sono in palio alcune carte promo accattivanti di classici Standard. Tutte queste promozioni sono disponibili fino a esaurimento scorte, quindi contatta il tuo negozio di zona per scoprire i dettagli.

Per raccogliere i frutti di questo evento basta registrarsi e presentarsi! I partecipanti riceveranno questa inquietante versione non foil del Pipistrello della Caverna Profonda con illustrazione di Maxime Minard.

C’è molto di più in serbo per chi arriva un po’ più avanti nell’evento. I giocatori che entreranno nella Top 8 riceveranno una carta promo foil del Predicatore dello Scisma con illustrazione di Zara Alfonso.

Vincere uno di questi eventi richiede perseveranza (e una costruzione intelligente del mazzo). I vincitori di questi eventi del Campionato in negozio si porteranno a casa una carta promo foil Virtù della Perseveranza con illustrazione di Lorenzo Lanfranconi.

Come bonus aggiuntivo, i negozi WPN Premium riceveranno anche copie non foil delle carte promo Predicatore dello Scisma e Virtù della Perseveranza, ciascuna con il nome del negozio proprio sulla carta! Questo porta la competizione a un livello completamente nuovo.

I Campionati in negozio per Aetherdrift si svolgeranno dall’8 al 30 marzo presso i negozi di zona aderenti all’iniziativa, quindi contatta il tuo per sapere se ospita il Gran Premio di Ghirapur.

Metti alla prova le tue abilità in Magic Spotlight: Modern

(14–16 marzo)

Sulla scia di Magic Spotlight: Foundations, il nostro prossimo evento di questa nuovissima serie ci porterà fino a Utrecht, nei Paesi Bassi! Magic Spotlight: Modern è l’occasione per dimostrare la tua abilità in uno dei formati competitivi più popolari di Magic: Modern! Con un montepremi di 50.000 dollari, è il sogno di ogni giocatore di Modern. E potresti essere proprio tu a vincere.

Tutti i partecipanti all’evento principale Magic Spotlight: Modern, che si terrà dal 15 al 16 marzo, riceveranno una carta promo non foil Completamento di Kaldra, completata da un’illustrazione di Monztre. Coloro che entreranno nella Top 32 riceveranno una copia foil. I primi 8 giocatori riceveranno tutti un invito al Pro Tour di Magic: The Gathering®—FINAL FANTASY™, che si terrà a MagicCon: Las Vegas, e il vincitore assoluto si porterà a casa anche due confezioni di buste per draft di Orizzonti di Modern 2 e due confezioni di buste di gioco di Orizzonti di Modern 3! Per un totale di 24 scatole!

Fanfinity, l’organizzatore dell’evento, terrà side event il venerdì precedente e in concomitanza con l’evento principale. Se pensi di avere le carte in regola, prendi il tuo miglior mazzo Modern e registrati subito! Assicurati solo di lasciare un po’ di spazio in valigia per tutte le confezioni di buste.

Guadagnati un posto nel Pro Tour ai Campionati Regionali

(4 gennaio-23 marzo)

Siamo all’ultimo giro di questa tornata di eventi del campionato regionale, ognuno dei quali offre un montepremi considerevole, qualificazioni per il Pro Tour e una manciata di slot per il Campionato Mondiale 31, che si terrà alla fine dell’anno. Inoltre, gli Stati Uniti sono arrivati a due Campionati Regionali, quindi ci sono ancora più possibilità di arrivare al Pro Tour!

I partecipanti al Campionato Regionale riceveranno questa carta promo non foil Fulcro del Destino, mentre i primi classificati riceveranno una copia foil. I foil dei primi classificati variano a seconda del mercato, quindi contatta l’organizzatore della tua regione per maggiori dettagli su questi eventi e sui loro premi!

Il turno 2 per le Qualificazioni al Campionato Regionale continua

(fino al 22 marzo)

Le Qualificazioni al Campionato Regionale sono il primo passo che molti giocatori muovono sulla via della grandezza. L’attuale turno delle Qualificazioni dura fino al 22 marzo, quindi se vuoi iniziare il tuo viaggio nel Pro Tour, scopri i dettagli qui e contatta l’organizzatore della tua regione.

Questo round di qualificazioni mette in palio queste splendide promo di Secret Lair, la cui disponibilità e offerta dipende dalla regione. Tutti i partecipanti alle qualificazioni riceveranno una promo non foil Diavolo del Pandemonio fino a esaurimento scorte. I primi classificati riceveranno una promo non foil Forza della Disperazione, mentre i giocatori che si qualificheranno per il Campionato Regionale della loro regione guadagneranno una copia foil. Contatta il tuo organizzatore di tornei regionale o il negozio ospitante per maggiori informazioni.

Premi sull’acceleratore con Aetherdrift

Aetherdrift ha un evento per tutti, che tu sia un pilota alle prime armi o un campione del Gran Premio. Prendi il controllo della pista quando l’espansione uscirà il 14 febbraio 2024. I prodotti di Aetherdrift sono ora disponibili per il preordine presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.