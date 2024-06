Con il Kit Iniziale di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed, tu e un amico potrete fare corse acrobatiche tra le ambientazioni di Assassin’s Creed e vivere le storie e i personaggi della celebre serie di videogiochi. Ogni Kit Iniziale include tutto ciò di cui due giocatori hanno bisogno per iniziare epiche battaglie di Magic: The Gathering.

Tutto ciò che serve a due giocatori per iniziare a giocare

Kit Iniziale di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed

Scopri come giocare di persona e online con due mazzi pronti all’uso (ognuno con 1 rara mitica foil e 3 rare, tutte inedite di Magic!) e i codici per giocare con un amico online su MTG Arena. Il tutorial online interattivo e la guida introduttiva inclusa ti insegneranno le basi che ti permetteranno di tuffarti in questo coinvolgente gioco strategico dove nessuna partita è uguale alla precedente.

Ecco cosa troverai in ciascun Kit Iniziale di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed:

2 mazzi da 60 carte pronti per essere usati: 1 Antico Arsenale (rosso-bianco) 1 Agenti della Confraternita (blu-nero)

1 guida introduttiva di Magic

2 portamazzi

Codici per due persone per sbloccare entrambi i mazzi e giocare online su MTG Arena (dove disponibile)

(dove disponibile) 2 rare mitiche foil

6 rare non foil

2 pedine bifronte

I due mazzi presenti nei Kit Iniziali includono 31 carte esclusive presenti solo in questo prodotto: 2 rare mitiche, 6 rare, 8 non comuni, 9 comuni e 4 terre base con illustrazione unica.

Scegli il tuo mazzo

In Magic ogni colore, o combinazione di colori, riflette un certo stile di gioco con caratteristiche, finalità e strategie specifiche.

Scegli Antico Arsenale per unirti a Eivor e al suo equipaggio, oppure lotta nell’ombra con Ezio e gli altri assassini con Agenti della Confraternita.

Vivi Assassin’s Creed attraverso Magic

Assaggia il dettagliato mondo e le partite ricche d’azione di Assassin’s Creed con carte piene di meravigliose illustrazioni e meccaniche a tema.

Inoltre, le carte inedite di Magic del Kit Iniziale sono legali in Modern, quindi puoi iniziare nuove avventure con i personaggi più amati dai fan nei tuoi mazzi.

(Nota del redattore: le seguenti liste dei mazzi mostrano automaticamente la ristampa più recente di ogni carta estratta dal nostro database delle carte, incluse versioni non incluse in questo prodotto. Queste liste non sono rappresentazioni esatte carta per carta, bensì liste interattive delle carte incluse in ogni mazzo.)

Dai un’occhiata al contenuto di questi mazzi nella Galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering - Assassin’s Creed.

Antico Arsenale (rosso-bianco)

0274_MTGACR_StarFace: Eivor, Battle-Ready 0278_MTGACR_StarOthr: Escarpment Fortress 0293_MTGACR_StarOthr: Surtr, Fiery Jötun 0297_MTGACR_StarOthr: Raven Clan War-Axe

1 Eivor, Battle-Ready 1 Escarpment Fortress 1 Surtr, Fiery Jötun 2 Raven Clan War-Axe 3 Detained by Legionnaires 2 Battlefield Improvisation 3 Settlement Blacksmith 3 Keen-Eyed Raven 2 Headsplitter 3 Misthios's Fury 2 Spartan Veteran 3 Labyrinth Adversary 3 Bureau Headmaster 3 Stone Quarry 2 Hookblade 1 Ezio, Brash Novice 1 Arbaaz Mir 2 Towering Viewpoint 11 Plains 11 Mountain

Agenti della Confraternita (blu-nero)

0275_MTGACR_StarFace: Ezio, Blade of Vengeance 0294_MTGACR_StarOthr: Achilles Davenport 0295_MTGACR_StarOthr: Auditore Ambush 0298_MTGACR_StarOthr: Rooftop Bypass

1 Ezio, Blade of Vengeance 1 Achilles Davenport 2 Auditore Ambush 1 Rooftop Bypass 3 Tranquilize 2 Hookblade Veteran 3 Brotherhood Spy 2 Assassin Den 3 Merciless Harlequin 2 Brotherhood Patriarch 2 Poison-Blade Mentor 3 Brotherhood Ambushers 3 Submerged Boneyard 3 Hired Blade 1 Assassin Initiate 1 Restart Sequence 1 Chain Assassination 1 Eagle Vision 1 Towering Viewpoint 2 Murder 11 Island 11 Swamp

Preparati: Magic: The Gathering - Assassin’s Creed uscirà il 5 luglio 2024 e puoi preordinarlo già presso il tuo negozio di zona, da rivenditori online come Amazon e ovunque vengano venduti prodotti di Magic.