Data Annuncio: 26 Agosto 2019

Standard:

Ferocidonte Scatenato non è più bandita.

Modern:

Hogaak, Necropoli Risvegliata è bandita.

Saccheggio degli Infedeli è bandita.

Mistica Forgiapietra non è più bandita.

Vintage:

Karn, il Grande Creatore è limitata

Forgia Mistica è limitata.

Passo Falso Mentale è limitata.

Troll della Tomba Golgari è limitata.

Legame Rapido non è più limitata

Data di applicazione: 30 Agosto 2019

Data di applicazione su Magic Online: 26 Agosto 2019 alle ore 21 italiane

Data di applicazione su MTG Arena: 4 Settembre 2019

L'elenco di tutte le carte bandite e limitate, suddivise per formato, è disponibile qui.

Prossimo annuncio sulle carte bandite e limitate: 7 Ottobre 2019

Standard

Rivediamo periodicamente la lista delle carte bandite e limitate, per individuare carte da poter rimuovere con un impatto positivo sul formato. Il Ferocidonte Scatenato è stato bandito durante l’anno Standard di Ixalan per depotenziare i mazzi rossi aggressivi e dare più possibilità di contrasto bloccando con creature e guadagnando vita. Da allora, i mazzi rossi aggressive sono diventati più deboli nel meta, e sono emerse strategie più forti e varie.

Due popolari nuovi mazzi Standard resi possibili dall’uscita del Set Base 2020 sono Morforama e Vampiri Orzhov. Entrambi i mazzi puntano a vincere mettendo sul campo un grande numero di piccole creature, e il mazzo Vampiri Orzhov ha molti modi per poter guadagnare vita. Il Ferocidonte Scatenato dovrebbe ridare ai mazzi rossi aggressivi e ad altri mazzi, come lo Jund Dinosaurs, maggiori opzioni per contrastare Morforama e Vampiri Orzhov. Anche se siamo soddisfatti in generale dalla salute del metagame Standard in questo momento, crediamo che il Ferocidonte Scatenato possa migliorare ancora il bilanciamento generale e il suo mantenimento per il resto della stagione Standard del Set Base 2020, fino alla rotazione con l’uscita di Throne of Eldraine.

Il Ferocidonte Scatenato non sarà più bandito nel formato Standard tradizionale al meglio di tre su MTG Arena (a partire dal 4 Settembre), ma resterà bandito nelle partite secche. Questo è dovuto a differenze nel metagame tra le due modalità di gioco, con le strategie aggressive basate sul rosso che hanno già ottime performance sulla partita secca.

Modern

Dall’uscita di Orizzonti di Modern, i mazzi basati sullo sfruttamento del cimitero con Hogaak, Necropoli Risvegliata hanno avuto un impatto enorme sul metagame in Modern. Dopo i primi segnali che il metagame non fosse in grado di auto-correggersi, come ad esempio un utilizzo massiccio di carte contro il cimitero e il mazzo Hogaak che manteneva alte percentuali di vittoria, abbiamo limitato Ponte con gli Abissi per indebolire il mazzo.

Da allora, i risultati del Mythic Championship IV di Barcellona, diversi Grands Prix, e altri tornei hanno mostrato come Hogaak mantenesse un’alta percentuale di vittorie e un effetto oppressivo sul metagame. Considerando l’evoluzione dell’archetipo nel tempo e la varietà di modi vincenti per costruire il mazzo, è chiaro che la carta Hogaak, Necropoli Risvegliata sia la fonte del problema. Per questo motivo, Hogaak, Necropoli Risvegliata è bandita.

Uscendo da questo periodo di metagame poco salutare in Modern, vogliamo evitare di fare un passo solo a metà che lasci ancora una volt ail metagame in uno stato in cui non può auto-regolarsi. Nel corso dell’ultimo anno, le strategie basate sul cimitero hanno occupato una porzione molto grande del metagame di Modern, al punto che la diversità nella costruzione dei mazzi è stata soppressa. Questo si manifesta nell’ascesa di carte molto efficacy contro I cimiteri nei main deck, come Estrazione Chirurgica, Leyline del Nulla, e Riposa in Pace. Vorremmo spostare l’attenzione del gioco leggermente dal cimitero e tornare verso la propria mano e il campo di battaglia.

La carta chiave che rende possible la maggior parte di questi mazzi incentrati sul cimitero è Saccheggio degli Infedeli. Dai dati raccolti su Magic Online e i risultati dei tornei tabletop, nell’ultimo anno il mazzo Modern con più vittorie in qualsiasi momento è sempre stato un mazzo basato su Saccheggio degli Infedeli. Esempi come Hollow One, Izzet Phoenix, e varianti di Dredge e Bridgevine (sia prima che dopo l’uscita di Hogaak). Con l’uscita di nuovi design di carte legate a cimiteri, scartare carte e giocare magie a basso costo, la forza legata all’efficienza delle mani e alla manipolazione del cimitero dei mazzi con Saccheggio degli Infedeli continua a salire sempre più in alto. Indipendentemente dall’impatto recente di Hogaak, Saccheggio degli Infedeli sarebbe stata un’aggiunta probabile nella lista delle carte bandite nel giro di poco tempo. Per evitare che il metagame torni ad avere un mazzo Saccheggio degli Infedeli legato al cimitero come dominante, crediamo che ora sia il momento giusto per fare questo cambiamento. Per la stessa ragione, abbiamo deciso di non togliere Ponte con gli Abissi dalla lista delle carte bandite in questo momento.

Consapevoli che questi cambiamenti avranno un grande impatto sul metagame, pensiamo sia un buon momento per rivedere anche quali carte sono al momento sulla lista delle bandite. Seguendo la stessa filosofia secondo cui abbiamo tolto dalle bandite Jace, lo Scultore di Menti e l’Elfa dalle Trecce Rosse lo scorso anno, riconosciamo che nel corso del tempo il livello di Modern si alza progressivamente con la crescita delle carte a disposizione. Carte che sono state bandite solo sulla base del livello di potenza, ora possono essere più appropriate nel contesto di un metagame con una potenza maggiore in generale. Crediamo quindi che il metagame e il livello di forza siano ad un punto tale in cui la Mistica Forgiapietra può ora essere inclusa nel card pool.

Il pericolo della reintroduzione della Mistica Forgiapietra, e la ragione per cui è rimasta bandita fino ad ora, è che raggiunge la sua massima forza contro i mazzi diretti che puntano al campo di battaglia. Anche se pensiamo sia improbabile, esiste una possibilità che la Mistica Forgiapietra possa arrivare a sopprimere questo tipo di gioco, nel qual caso procederemmo a riesaminare la sua validità (come nel caso della storia in Modern del Troll della Tomba Golgari). Al contrario, la nostra speranza è che con il gioco meno concentrato sul cimitero, la Mistica Forgiapietra sia una carta interessante per spingere i mazzi a concentrarsi nuovamente sul campo, sul combattimento tra creature e sul card advantage.

Vintage

La Guerra della Scintilla, Orizzonti di Modern e Set Base 2020 sono stati alcuni dei set col maggior impatto sul Vintage degli ultimi anni. Abbiamo osservato e studiato l’evoluzione del Vintage negli ultimi mesi, col metagame che ha iniziato ad assestarsi. Ora che il London Mulligan è ufficiale e abbiamo del tempo per rivedere dati e risultati dei tornei, vogliamo intervenire per risolvere alcune strategie di gioco problematiche.

Anche se i dati mostrano come Vintage sia in un buono stato di bilanciamento in termini di obiettivo, con quasi tutti i mazzi nella Top 10 con una percentuale di vittorie tra il 47% e il 53%, abbiamo recepito la preoccupazione della community nei confronti di un aumento di vittorie con mosse efficacy nei turni 1 e 2 e un calo del gioco interattivo. Siamo d’accordo, e vogliamo dirigere il formato di nuovo verso uno stato di cui la community sia felice, anche se dovesse richiedere diversi passaggi nel tempo.

Di recente, Karn, il Grande Creatore e Forgia Mistica hanno messo il turbo ai mazzi Shops, dando loro una maggiore possibilità di bloccare la partita nelle prime fasi (attraverso l’abilità statica di karn), una condizione di vittoria pilotabile (attraverso l’abilità -2 di Karn che può andare a prendere Time Vault e Chiave Voltaica o Chiave Multiforme), e il card advantage nelle partite più estese (soprattutto attraverso Forgia Mistica). Riguardo all’abilità statica di Karn, Vintage è il solo formato in Magic dove i giocatori possono divertirsi a giocare con artefatti potentissimi legati al mana come i Mox, l’Anello Solare e il Black Lotus. Vorremmo ridurre il numero di partite che diventano subito caratterizzate da un Karn nelle prime fasi che impedisce all’avversario di giocare magie.

Pertanto, per mantenere i mazzi Shop più interattivi nelle prime fasi e più attaccabili nelle partite prolongate, limitiamo Karn, il Grande Creatore e Forgia Mistica. Abbiamo tenuto in considerazione anche la possibilità di limitare Sfera della Resistenza, ma preferiamo fare questo passo più piccolo per primo e rivalutare il tutto sulla base dei dati e del feedback della community.

I mazzi Dredge basati su Bazaar di Baghdad sono diventati più potenti con il London Mulligan e alcune aggiunte recenti di carte, come Forza del Vigore come mezzo per combattere le carte contro il cimitero dei propri avversari. Per poter rallentare questi mazzi e dare maggior tempo per l’interazione, limitiamo il Troll della Tomba Golgari.

Passo Falso Mentale è stata una carta controversa nella community Vintage per anni. Anche se dà molte possibilità di interazione, sfoggia anche tutta la sua potenza contro i mazzi più interattivi. In più, uno dei maggiori motivi per giocare Passo Falso Mentale è contrastare il Passo Falso Mentale dell’avversario. Questo crea una situazione in cui molti mazzi hanno degli slot “obbligati” a dover essere usati per combattersi a vicenda, col risultato di indebolirsi contro gli Shops. In più, I mazzi Dredge usano spesso Passo Falso Mentale per proteggere il loro graveyard engine o interrompere gli avversari. Crediamo che limitare Passo Falso Mentale dia più varietà alla costruzione dei mazzi, potenzi i mazzi interattivi contro gli Shops, e indebolisca i Dredge.

Dato che la nostra filosofia è che Vintage sia basato sul giocare la totalità di Magic, riesaminiamo periodicamente la lista di carte limitate per individuare carte che possano creare nuovi mazzi e nuovi modi di giocare, anche se portano con sè dei rischi. Di recente, molti giocatori hanno indicato Legame Rapido come una carta intorno a cui vorrebbero costruire con quattro copie. Dato che la maggior parte dei mazzi Vintage si appoggia molto al mana dagli artefatti e include meno terre, è probabile che un mazzo costruito intorno a Legame Rapido sia molto diverso rispetto a qualsiasi altra cosa attualmente parte del metagame. Altre carte di cui stiamo discutendo il futuro sono Vento Sferzante e Necropotenza.

Siamo molto curiosi di sapere cosa pensa la community Vintage di questi cambiamenti e se saranno necessari altri interventi. Ci sarà un’ultima occasione per cambiare la lista B&R prima dell’Eternal Weekend North America, ed è ciò che faremo, quindi continuate come sempre a farci sentire la vostra voce.