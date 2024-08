Data di annuncio: 26 agosto 2024

Standard:

Nessun cambiamento.

Pioneer:

Amalia Benavides Aguirre è bandita.

Modern:

Nadu, Saggezza Alata è bandita.

è bandita. Afflizione è bandita.

Legacy:

Afflizione è bandita.

Vintage:

Saga di Urza è limitata.

è limitata. Ninnolo Irritante è limitata.

Alchemy:

Nessun cambiamento.

Explorer:

Amalia Benavides Aguirre è bandita.

Historic:

Nessun cambiamento.

Timeless:

Nessun cambiamento.

Brawl:

Nessun cambiamento.

Data di applicazione per il formato cartaceo e Magic Online: 26 agosto 2024

Data di applicazione per MTG Arena: 27 agosto 2024

Un aggiornamento sulla frequenza degli annunci per le carte bandite e limitate



Oggi partiamo con l’affrontare una tematica relativa alla finestra temporale degli annunci per le carte bandite e limitate. L’attuale finestra temporale associava gli annunci per le carte bandite e limitate con le uscite delle espansioni, posizionando l’annuncio il lunedì prima dell’inizio delle anteprime per Duskmourn: La Casa degli Orrori. L’obiettivo di questa scelta era garantire che ciascuna espansione avesse un appropriato contesto per la valutazione delle nuove carte, oltre che per minimizzare le necessità di modifica dei mazzi. Tuttavia, questa finestra temporale non ha preso in considerazione quella delle nostre stagioni di gioco agonistico, ossia il Campionato Regionale (RC), le Qualificazioni al Campionato Regionale (RCQ) e il Pro Tour.

Ciò ha fatto sì che gli annunci relativi alle carte bandite e limitate avvenissero nel mezzo delle stagioni agonistiche o, come abbiamo visto poco tempo fa con l’ultimo annuncio del 24 giugno, potessero avvenire nella settimana del Pro Tour. Ciò ha comportato difficoltà per i giocatori, che non sempre erano certi di quale mazzo usare per gli eventi programmati, sia dal punto di vista logistico che di prova.

È chiaro che la finestra temporale del 24 giugno per l’annuncio delle carte bandite e limitate è stata presa con poca accortezza, tanto da averci indotto a comunicare al pubblico anzitempo che non avremmo apportato modifiche a Modern per permettere ai giocatori di pianificare in modo appropriato quanto necessario per il Pro Tour di Orizzonti di Modern 3. Non è stata certamente la situazione ideale.

In futuro, allineeremo gli annunci per le carte bandite e limitate alle stagioni del RC e delle RCQ. In questo modo, potremo effettuare le dovute regolazioni negli ambienti di gioco per garantire la miglior esperienza possibile per lo svolgimento del gioco agonistico. La nostra intenzione è quella di impiegare le stagioni RC e RCQ (compresi i Pro Tour) al fine di raccogliere dati e osservare l’evoluzione di come ciascun formato integra ogni nuova uscita. Nel complesso, ciò significa anche minori annunci relativi alle carte bandite e limitate.

È per questo motivo che il nostro prossimo annuncio sulle carte bandite e limitate avrà luogo il 16 dicembre 2024.

Non abbiamo intenzione di modificare la filosofia attuale del formato Standard per le carte bandite e limitate: siamo comunque intenzionati a mantenere una singola finestra temporale all’anno, salvo emergenze. In tal caso, prenderemo le dovute azioni sul formato Standard.

(Spiegazioni sul formato cartaceo scritte da Dan Musser.)

Standard

A proposito di standard... abbiamo appena potuto osservare la prima rotazione del nuovo formato Standard triennale: le cose iniziano a farsi interessanti! Stiamo raggiungendo molti degli obiettivi col nostro nuovo piano per Standard. Vogliamo che i giocatori possano giocare i loro mazzi e le loro carte più a lungo, e vogliamo nuove espansioni per aggiungere contenuti ai mazzi esistenti, compresa la possibilità di creare nuove strategie. L’aver deciso di scegliere quali carte bandire da Standard solo una volta l’anno ha dato ai giocatori maggior certezza che le loro collezioni fossero al sicuro, così da sfruttare al meglio le proprie carte.

Con l’uscita di Bloomburrow e la rotazione delle quattro espansioni più vecchie, abbiamo dato accesso a nuove strategie e aggiunto al contempo alcune carte agli archetipi esistenti. Questi macro-archetipi vanno dal midrange, all’aggro al controllo e trovano ampia rappresentanza all’interno delle strategie vincenti.



Anche se non possiamo ritoccare ogni aspetto dello Standard odierno, vogliamo comunque dare un paio di esempi su ciò che ci aspettiamo dopo il primo evento di rotazione.



Le strategie di Dominio dell’anno passato, basate sul tipo terre triple di Strade di Nuova Capenna ( Giardino di Jetmir e compagnia) sono rimaste efficaci anche dopo la perdita delle terre, sostituite dal Passaggio Leggendario di Bloomburrow e dalle dalle terre con sorvegliare di Delitti al Maniero Karlov, oltre alla sostituzione di Calpestatore Topiario con Raccolto Copioso. I giocatori possono comunque giocare gran parte del mazzo Dominio con alcune accortezze.

Vista da un’altra prospettiva, abbiamo notato i giocatori provare mazzi come Lucertole di Rakdos sotto forma di nuova strategia basata per lo più su nuove carte da Bloomburrow. Il tipo di creatura in questione, precedentemente poco supportato, ha visto un afflusso di nuovi membri tra cui Gev, Scaglia Bruciante e Frustaviti Iridescente . Un mazzo piuttosto furente: tutta quella sinergia tra Lucertole mette un sacco di pressione all’avversario, con tanto di terre STAPpate dalle varie espansioni, soprattutto se si parla poi di usare la Grotta delle Anime scegliendo il tipo Lucertola.



Standard sta andando alla grande, anche se molti altri nostri formati riscontrano delle difficoltà. Ora, indicheremo i problemi più evidenti che affliggono ciascun formato, e prenderemo le dovute misure come non si vedeva da parecchio in un annuncio di carte bandite e limitate.

Pioneer

Amalia Benavides Aguirre è bandita.

è bandita. Sorin, Signore Sanguinario Imperioso è bandita.

Nel corso degli ultimi mesi, abbiamo raccolto dati e osservato i risultati di una stagione completa di Pioneer nelle Qualificazioni al Campionato Regionale, oltre che i dati dagli eventi cartacei e da varie leghe e sfide di Magic Online. Il formato in questione ha due fattori critici di cui ci occuperemo oggi: i Vampiri e Amalia.

Laceravene

Dalla vittoria del Pro Tour di Seth Manfield a febbraio, i Vampiri di Rakdos sono stati una forza crescente nel metagame di Pioneer. Abbiamo gradualmente visto una certa crescita dei mazzi del metagame nel corso del tempo, arrivando a livelli che riteniamo problematici. La giocata competitiva del mazzo al turno tre con Sorin, Signore Sanguinario Imperioso e poi ilè così potente che molti mazzi fanno addirittura fatica a interagirci. Le rimozioni tradizionali necessitano di un supporto da parte di una creatura sacrificale per poterlo anche solo bersagliare. Così facendo, c’è ancora da fronteggiare Sorin, con due carte e un po’ di punti vita in meno, mentre l’avversario ne ha guadagnati in più. Si tratta di uno scambio da cui è difficile riprendersi. E questo soltanto se le proprie risposte e presenza sul campo di battaglia non sono già state contrastate dall’efficiente mazzo Rubapensieri/Spinta Fatale, dal sinistro niente male.

Con un margine tanto ampio sul metagame, nel mentre che ci avviciniamo a quasi il 30% del termine della stagione RCQ, è evidente come l’esistenza di tale mazzo rovini la diversità del metagame a livelli che definiamo malsani. Anche se è molto probabile che chi gioca Vampiri di Rakdos sarà in grado di tornare a giocare un mazzo midrange di Rakdos più tradizionale, riteniamo che la rimozione dell’evento di pressione del turno tre ridarà respiro al metagame, aprendo ad alcune nuove strategie prima di una tale pressione.

È vero che Sorin, Signore Sanguinario Imperioso esiste in Pioneer già da diversi anni e non ha mai causato problemi, ma è altrettanto vero che con l’uscita di un singolo Vampiro di alto livello abbiamo visto tutti come ora è il protagonista del metagame. Quando c’è da scegliere su quale parte agire in una combo a due carte, una considerazione da fare riguarda quanto effettivamente una delle due causa il problema in relazione ad altre carte nell’ambiente di gioco, o con le potenziali future. Aumentare il costo di mana della carta è in genere una strategia sicura ed equa, mentre scontare la carta di molte unità di mana è a volte eccessivo. È per questo motivo che abbiamo bandito Sorin, Signore Sanguinario Imperioso da Pioneer.

Come detto nel precedente annuncio per le carte bandite e limitate, il mazzo di Amalia è uno di quelli su cui abbiamo gli occhi puntati da un po’. Riteniamo che i mazzi combo basati su creature nel complesso aggiungano positività al metagame del formato, quando ragionevole. Purtroppo però, questa particolare versione della combo creatura ha fin troppi problemi.

Il mazzo fa uso di Amalia Benavides Aguirre, Errante della Crescita Rigogliosa , e vari altri modi per guadagnare punti vita e scatenare una reazione a catena che di norma si conclude con un’Amalia a 20 di forza, un mucchio di carte pescate o macinate, oltre a un gran quantitativo di punti vita ottenuti e la distruzione di ogni altra creatura. E se questo non basta, i giocatori hanno anche trovato modi di rendere l’Errante della Crescita Rigogliosa indistruttibile, rendendo così la partita patta, dato che Amalia si attiva infinite volte. Non è di certo l’esperienza di gioco ideale, e non è un qualcosa che la nostra squadra aveva previsto nel corso del test di gioco di Le Caverne Perdute di Ixalan.

Oltre a una manciata di situazione nelle quali il mazzo rende la partita patta, l’intera combo è praticamente invincibile. Essere in grado di riproporre varie parti della combo con carte come Rientrare nei Ranghi e la Specialista di Estrazioni, oltre all’estrazione diretta delle stesse dal grimorio con la Corda della Convocazione e Compagnia a Raccolta, dà al mazzo ampia portata in termini di forza e affidabilità, tanto da renderlo uno dei mazzi più di successo del formato. La combinazione di forza, affidabilità e abilità nel rendere le partite patte ci ha portato a bandire Amalia Benavides Aguirre da Pioneer.

Abbiamo anche preso in considerazione altre carte. Traversata Sfarzosa e Fiaba dello Spaccaspecchi sono state a lungo dibattute. La nostra squadra ha deciso che, sebbene ciascuno dei seguenti formati richieda evidenti modifiche, volevamo seguire un approccio che ci avrebbe permesso di apportare quelle più importanti per ciascun formato, senza esagerare (questo è un sentimento comune che ritroverai anche nelle modifiche agli altri formati). Abbiamo fiducia nel fatto che le modifiche a questi formati li renderanno più divertenti. Quanto più divertenti, però? Per ora preferiamo osservare come queste modifiche avranno impatto, man mano che il formato si evolve e nel mentre che decidiamo se sono necessarie altre modifiche in concomitanza con il prossimo annuncio delle carte bandite e limitate, il 16 dicembre.

Modern

Nadu, Saggezza Alata è bandita.

è bandita. Afflizione è bandita.

Come menzionato nella sezione di apertura dell’articolo, la finestra temporale del precedente annuncio per le carte bandite e limitate è stata poco oculata. Riteniamo che sia importante per i giocatori sapere quali modifiche ai formati aspettarsi. Pertanto, abbiamo pensato che fosse altrettanto importante impegnarci a rispettare le date di annuncio promesse. La data della settimana del Pro Tour di Modern ad Amsterdam è stata troppo prematura e sarebbe stato meglio prefissarla ad alcune settimane successivamente all’evento. È stata questo il motivo che ha portato alla relativa staticità di Modern nello scorso mese e mezzo. I giocatori sapevano che avremmo probabilmente bandito Nadu alla successiva occasione, ma sapevano anche che le migliori probabilità di vittoria nell’evento erano di giocarlo. Si è trattata di un’esperienza di scarso valore tanto per i giocatori, quanto per i negozi e gli organizzatori di torneo.

Sapevano che avremmo scelto la fine di luglio per occuparci delle modifiche alla frequenza degli annunci per le carte bandite e limitate, prima che i giocatori potessero lanciarsi nell’attuale stagione RCQ di Modern. Non possiamo tornare indietro nel tempo e porre rimedio, ma possiamo imparare dagli errori del passato e cambiare approccio per le prossime volte. E possiamo certamente cogliere quest’occasione per risolvere i problemi più evidenti con il formato.

Michael Majors, designer capo di Orizzonti di Modern 3 e autorità qualificata per il formato Modern, ha speso alcune parole su come Nadu ha iniziato a diventare quello che oggi bandiremo.

È già da diverso tempo che Afflizione veniva additata come una delle parti meno divertenti degli eventi agonistici di Modern. È davvero deludente dover iniziare la partita già sotto di due o tre carte se si avevano opzioni da un mana. È già abbastanza doloroso dover prendere un mulligan, ma essere subito dopo colpiti da due Afflizioni non fa che portare al limite un’esperienza già poco divertente. Anche senza considerare il mulligan, una risposta di turno uno a una creatura con minacciare di forza tre o quattro, dopo che l’avversario ha già spazzato via le nostre carte migliori è davvero troppo.

Al momento Afflizione non è così giocata come in passato, ma rimane un punto fermo nei formati di vari mazzi. Mono Nero Necrodominio, Esper Vendetta di Goryo, Fine Vivente, Rakdos Midrange e alcuni altri mazzi fanno tuttora uso di carte da un mana per abusare dell’interazione di Afflizione e del suo apparire senza mana. Con lo scopo di rendere il formato più divertente, abbiamo deciso di bandire Afflizione a partire da oggi.

Abbiamo naturalmente preso in considerazione alcune altre carte prima della scelta, come L’Unico Anello . Sebbene presente in alcuni mazzi, non esiste alcun mazzo con L’Unico Anello che estenda il proprio terrore su Modern. Trattandosi di una combo unica di auto protezione e vantaggio di carte, è una carta potente che fa da perno a un certo numero di strategie. In definitiva, abbiamo deciso di non agire contro L’Unico Anello. I potenziali problemi che potrebbe causare in Modern non sono così definiti come lo sono invece per Nadu e Afflizione. Una volta che avremo un’idea di come si evolverà il formato, potremo continuare a osservare e valutare l’integrità di Modern e vedere quali azioni future sarà necessario intraprendere.

Una nota positiva: nonostante Nadu abbia messo in ombra in ampia parte il potenziale di scoperta dei giocatori con l’aggiunta di Orizzonti di Modern 3, abbiamo visto alcune carte e strategie non basate su Nadu trovare successo. Abbiamo deciso volontariamente di potenziare i mazzi Energia ed Eldrazi. Necrodominio è l’omonima carta di una nuovissima strategia nera. Rana Psichica ha trasformato i precedenti mazzi Acque Torbide di Izzet nelle rispettive versioni Dimir. Cos’altro scopriremo ora che la minacciosa ombra di Nadu non c’è più?

Legacy

Afflizione è bandita.

Legacy può richiedere molta forza. Questo formato vede in gioco alcune delle carte più potenti di Magic. Ma, a prescindere da quanto siano forti, bisogna anche poterle lanciare per trarne vantaggio. Analogamente a come è successo per Modern, Afflizione impedisce ai giocatori di fare proprio questo.

Mentre in Modern i giocatori usano carte mirate come Rinascita di Malakir o Effimerare per trarre vantaggio dell’abilità di apparire senza mana di Afflizione, Legacy ha Rianimazione e Animare i Morti oltre a elementi protettivi come Sbalordire e Forza di Volontà . Le diverse strategie con Rianimatore sono state a lungo valide in Legacy, ma in genere erano tenute sotto controllo dalle carte anti-cimitero più forti mai create, ampiamente accessibili. Afflizione rappresenta una minaccia che va a braccetto con gli effetti di rianimazione e che può attaccare le carte di contrasto che l’avversario frequentemente usa.

In pratica, Legacy non è stato un formato capace di autocorreggersi per gestire la potente combo di Afflizione con Rianimazione . Rianimatore di Dimir continua a crescere nel metagame, e così abbiamo scelto di bandire Afflizione in Legacy.

Di nuovo, come per Modern, abbiamo preso in considerazione varie altre carte a questo giro di modifiche. Abbiamo esaminato il mazzo Eldrazi, con le sue molte carte di Orizzonti di Modern 3, e abbiamo discusso a lungo di Rana Psichica . Alla fine però, Afflizione e Rianimatore sono una parte talmente ampia dell’attuale metagame di Legacy che abbiamo deciso per questa chiara modifica, prima di applicarne di ulteriori. In particolare, Afflizione e Rana Psichica sono presenti assieme in Rianimatore di Dimir. Rana Psichica appare inoltre in varie parti fondamentali dei mazzi Scopritore, ma è logico che il suo metagame è maggiormente ristretto con la rimozione di Afflizione.

Vintage

Saga di Urza è limitata.

è limitata. Ninnolo Irritante è limitata.

Con la rimozione di Lurrus della Tana Onirica da questa selezione molto ristretta di carte Vintage bandite del 2021, questo compagno è divenuto una parte sempre più preponderante dei metagame di Vintage. Come formato, Vintage tende a evolversi in modo più lento rispetto ad altri e in genere richiede del tempo per mostrare ovvi segni di richiesta di correzione. Difatti, a parte aver bandito di recente le carte adesivo e Attrazione, le più recenti modifiche al formato hanno riguardato il non rendere più bandite e limitate alcune carte. Questo è un segno molto positivo che il formato Vintage è in ottima forma già da un po’ di tempo.

I mazzi Lurrus con la Saga di Urza hanno raggiunto l’apice del metagame nel corso dell’ultimo anno, i cui giocatori hanno spesso ottenuto la top 8 negli eventi cartacei e nelle sfide di Magic Online. Anche se Saga di Lurrus è ad ampio consenso riconosciuta come una strategia vincente in Vintage, il costo-opportunità di giocare quattro copie della Saga di Urza in questo formato è fin troppo ridotto. Quasi ogni mazzo ha tutta una serie di artefatti a costo zero o un mana. Dai mazzi Laboratorio di Mishra fino a quelli Riparatrice esiste un buon numero di strategie che fanno leva su questa potente terra senza minimizzare il piano di gioco nel complesso.

Essendo una delle cinque carte senza limitazioni più giocate in Vintage, la limitazione della Saga di Urza è complicata da rimuovere per via delle molte strategie in cui è attualmente impiegata, anche se in relativa misura. Ben poche partite vengono decise da un paio di pedine Costrutto 6/6 e da una raffica di mana di Loto Nero ai turni tre o quattro. Tutto ciò dovrebbe portare a un’ampia gamma di esperienze diverse per i giocatori, così che si godano Vintage. Per le ragioni riportate sopra, la Saga di Urza è limitata in Vintage.

E già che stiamo parlando di alcune delle carte più giocate senza limitazioni in Vintage, parliamo anche di Ninnolo Irritante. Questa gemma nascosta di Orizzonti di Modern 3 è stata creata per impedire ai giocatori di usare varie magie gratis in Modern come Afflizione , Forza della Negazione , Fine Vivente e altre strategie che è preferibile evitare. Si tratta di un obiettivo ragionevole per alcuni formati, non necessariamente per tutti.

Nel dettaglio, chi gioca a Vintage lo fa per lanciare le magie più potenti della storia di Magic! Chi gioca per primo ed è in grado di far risolvere Ninnolo Irritante prima del turno dell’avversario, può metterlo effettivamente a tacere impedendogli di giocare le proprie fantastiche carte quando il primo giocatore termina il turno. Mox, Loti e Forza di Volontà sono i principali motivi per cui i giocatori sono attratti da questo formato. Giocare con due, tre o quattro di queste carte non è un grosso ostacolo alla propria strategia di gioco, a differenza di carte come Calice del Nulla con cui è possibile sacrificare copie extra, risolvere più carte da zero mana e risolverne quindi un’altra prima di passare il turno all’avversario. Per mantenere lo spirito di Vintage, Ninnolo Irritante è limitata.

(Spiegazioni sul formato MTG Arena scritte da Dave Finseth)

Alchemy

La rotazione ha visto Alchemy ravvivarsi con la rimozione di numerosi mazzi dal formato, aprendo così la strada a un anno di elettrizzanti costruzioni mazzo. Colpo rimane tra i mazzi più diffusi per questo formato, a prescindere dal fatto che la probabilità di vittoria sia meno competitiva se paragonata a nuovi sfidanti come i mazzi Topi e Coniglio. Con l’uscita di Alchemy: Bloomburrow, non vediamo l’ora di vedere quali nuovi mazzi hanno creato i giocatori in questo dinamico formato.

Explorer

Amalia Benavides Aguirre è bandita.

è bandita. Sorin, Signore Sanguinario Imperioso è bandita.

Ogni carta bandita in Pioneer disponibile su MTG Arena è bandita anche in Explorer. Explorer si allineerà alle carte bandite per Pioneer. Non vediamo l’ora di lavorare a un torneo Pioneer per MTG Arena. La combo con Amalia è uno schema di gioco che siamo lieti di veder abbandonare MTG Arena: si è trattata di un’esperienza estenuante.

Historic

Sin dall’uscita di Orizzonti di Modern 3, Historic ha visto significative modifiche in termini di metagame, con Energia di Boros che ha rapidamente preso il sopravvento nello spazio agonistico. Per regolare il formato abbiamo deciso di ribilanciare tre delle carte più forti: Guida delle Anime , Fuoriuscita Galvanica e Branco di Ocelot . Ciascuna di queste carte ribilanciate resta ad oggi un’opzione competitiva, ma maggiormente allineata al livello di forza del formato. Ribilanciarle si è dimostrata una strategia di successo: il mazzo Energia di Boros rimane forte, e resta un’opzione popolare in Historic, sebbene non più così eccezionale. Senza Energia a dominare il metagame, Historic torna a essere uno tra i formati maggiormente differenziati per MTG Arena.

Timeless

Timeless ha finalmente iniziato a stabilirsi come formato e siamo felici di come stia prendendo forma dopo le ultime aggiunte. Timeless, d’altro canto, ha avuto una piccola ma appassionata community di giocatori che si è attivata per sfidarsi nel creare i mazzi più potenti che ci siano. La positiva aggiunta di Energia di Boros come mazzo per il formato offre una risposta aggressiva al metagame altrimenti orientato su controllo e combo. Mostra e Dimostra continua a essere una carta forte che definisce il metagame, spianando l’ascesa per i mazzi di controllo Dimir e Jeskai.

Riteniamo che Timeless sia pronto per un gioco più agonistico, e abbiamo programmato i primi eventi del fine settimana Qualifier per il formato.

Brawl