Siamo lieti di annunciare oggi a Gamescom che porteremo milioni di nuovi giocatori di tutto il mondo in MTG Arena. E che tutto inizia con Epic. Quest’inverno collaboreremo con Epic per portare MTG Arena nell’Epic Games Store per PC, e subito dopo introdurremo anche la versione per Mac. Avremo più informazioni su entrambi più in là, con l’avvicinarsi delle date.

Cosa comporta per i giocatori esistenti?

Nulla cambia per chi gioca già a Magic: The Gathering Arena. Con il lancio di MTG Arena nell’Epic Games Store il gioco resterà disponibile per il download diretto da MTGArena.com. I giocatori esistenti sulla piattaforma di Wizards non dovranno creare account Epic.

MTG Arena sarà in esclusiva per Epic Games su PC?

Siamo felici della nostra collaborazione con Epic per ampliare il bacino di giocatori di Magic a nuovi utenti di tutto il mondo. L’Epic Games Store sarà il nostro partner di download per PC di terze parti esclusivo (il gioco resterà scaricabile direttamente da MTGArena.com).

Si potrà giocare con gli amici, se scaricano il gioco dall’Epic Games Store o direttamente dal sito di MTG Arena?

Sì, si potrà giocare insieme indipendentemente da dove si scarica il gioco.

E le altre piattaforme?

L’obiettivo è sempre stato quello di portare MTG Arena a milioni di giocatori in tutto il mondo. Attualmente stiamo apportando dei miglioramenti durante la Open Beta su PC, e portare il gioco nell’Epic Games Store sarà un primo passo molto importante nel percorso di espansione e diffusione di Magic.

Dopo il nostro lancio su Epic, seguirà la versione per Mac.

Nel frattempo, se non hai ancora provato MTG Arena, adesso è il momento ideale per farlo. Vai su MTGArena.com per saperne di più e scaricare lo strumento migliore in assoluto per giocare a Magic in digitale.

Leggi l’annuncio completo di Epic Games qui.