Mentre ci prepariamo a viaggiare indietro nel tempo, abbiamo deciso di rendere il Prerelease di La Guerra dei Fratelli un po' più... storico.

Due aggiornamenti rendereanno il Prerelease di La Guerra dei Fratelli (a partire dall’11 novembre) la collezione di eventi più imperdibili dell’autunno.

Per prima cosa, negli eventi di Prerelease tenuti nei negozi partecipanti, ora potrai acquistare tutti i prodotti in qualsiasi quantità che desideri durante il periodo di Prerelease. Buste dell’espansione? Tutte tue. Collector Booster? Agghinda la tua collezione in anticipo. Buste per draft, bundle, mazzi Commander e buste di Jumpstart? Sì, sì, sì e ancora sì.

Poi continueremo il test che abbiamo iniziato con Strade di Nuova Capenna, offrendo il Prerelease cartaceo prima dell’uscita digitale. Questo significa che l’11 novembre è il primo giorno in cui potrai giocare con La Guerra dei Fratelli, e potrai farlo solamente nel tuo negozio di zona. Anzi, proveremo la stessa cosa per le due espansioni successive: Phyrexia: Tutto Diverrà Uno e L’Avanzata delle Macchine.

Per La Guerra dei Fratelli, l’uscita digitale su Magic: The Gathering Arena e Magic Online avrà luogo il 15 novembre.

La posta in gioco per Dominaria non è mai stata così alta, mentre i più grandi eroi e nemici di Magic si scontrano insieme ai più devastati artefatti mai forgiati, in una resa dei conti che farà tremare il Multiverso. Tieni gli occhi aperti per maggiori dettagli in arrivo nelle prossime settimane mentre continuiamo a festeggiare i 30 anni di Magic: The Gathering!