Per celebrare i 30 anni di Magic: The Gathering, sapevamo di dover fare qualcosa di grandioso. Dovevamo creare un’esperienza per i nuovi e i vecchi appassionati che sarebbe stata degna dei tre decenni dell’originale gioco di carte collezionabili. Volevamo qualcosa che fosse da collezione, commemorativo, inaudito, folle, da scolpire nella nostra memoria collettiva, mentre guardiamo ai prossimi 30 anni di Magic.

Tuffati nell’Edizione 30º anniversario.

Questo è il retro delle carte. Ma la parte più interessante è il lato frontale.

Bordo moderno Bordo retrò

L’Edizione 30º anniversario è un prodotto commemorativo, collezionabile, non legale nei tornei che celebra i 30 anni di Magic. Ispirato alla Limited Edition Beta, l’Edizione 30º anniversario permette ad appassionati e collezionisti di provare alcuni degli elementi più iconici dei primi anni di Magic.

Bordo retrò Bordo retrò Bordo retrò

Con le illustrazioni originali che hanno ispirato una generazione di appassionati di Magic, l’Edizione 30º anniversario è realizzata con una sensibilità moderna e radici nostalgiche. L’Edizione 30º anniversario sarà in vendita per le festività, disponibile dal 28 novembre a 999 $ su 30thEdition.wizards.com. E anche se Magic è cresciuto infinitamente negli ultimi 30 anni, siamo tornati alle nostre radici con una tiratura a edizione limitata.

In Nord America, gli ordini dovrebbero arrivare a destinazione entro quest’anno. Se vivi in altre regioni in cui questo prodotto sarà spedito, è probabile che arrivi all’inizio del 2023. Condivideremo ulteriori dettagli sul funzionamento della vendita man mano che ci avvicineremo alla data di uscita del 28 novembre.

Ogni confezione dell’Edizione 30º anniversario conterrà quattro buste di pura nostalgia reimmaginata in un contesto moderno. Ogni busta contiene 15 carte, di cui 13 con bordo moderno (1 rara, 3 non comuni, 7 comuni e 2 terre base) più una terra base con bordo retrò, una carta aggiuntiva con bordo retrò e una pedina.

Bordo retrò Pedina Edizione 30º anniversario

Lo slot bordo retrò è particolarmente interessante, poiché circa tre buste su dieci conterranno una carta rara con bordo retrò, una carta qualsiasi da un Loto Nero a un Genio Mahamoti a un’Isola Vulcanica. Ciò significa che alcune buste conterranno due rare, e altre persino due pezzi delle Power Nine!

A proposito dell’Isola Vulcanica, sappiamo che le terre doppie sono un pezzo storico degli albori di Magic, perciò ogni terra doppia comparirà due volte più frequentemente rispetto alle altre terre rare non doppie. Questo vale sia per le terre doppie con bordo moderno che con bordo retrò.

Bordo moderno Bordo retrò

Inoltre, quasi ogni carta dell’Edizione 30º anniversario inclusa corrisponde alla rarità della sua controparte nella Limited Edition Beta. Non ci sono rare mitiche e nessuna rarità è stata modificata. Tuttavia, queste carte hanno una formulazione del testo e angoli moderni, e abbiamo ritoccato leggermente alcune delle illustrazioni per un look più nitido e attuale.

Bordo moderno Bordo retrò Bordo moderno

L’unica carta che non corrisponde alla sua rarità originale è un’altra aggiunta speciale per l’Edizione 30º anniversario: Anello Solare è una carta cara a molti giocatori; perciò, abbiamo creato un nuovo ritaglio dell’illustrazione originale che comparirà con rarità comune sia con bordo moderno che retrò. Anello Solare compare anche come non comune.

Inoltre, ci sono alcuni altri tocchi nostalgici. Il bordo retrò è lo stesso bordo che abbiamo utilizzato in Spirale Temporale Remastered. Abbiamo anche reintrodotto il simbolo di mana bianco originale, il modello di terra base originale e l’illustrazione classica!

Bordo retrò Bordo retrò

Queste carte collezionabili non si possono usare nei tornei. Hanno un retro diverso e non sono legali in alcun evento Magic sanzionato. Sono state ideate per essere oggetti da collezione e per commemorare i 30 anni di Magic. Pochissime persone hanno vissuto l’esperienza di trovare un Loto Nero o un Mox di Zaffiro quando Magic uscì per la prima volta, così abbiamo voluto riproporre un po’ di quella leggendaria esperienza per le nuove e vecchie generazioni.

Bordo moderno Bordo retrò

Anche se volevamo condividere parte dell’esperienza, abbiamo reinterpretato questo prodotto con un approccio moderno. Volevamo conferire una venatura nostalgica, ma non tutto soddisfaceva i nostri criteri moderni. Perciò, abbiamo rimosso completamente sei carte. Le carte rimosse sono:

Contratto con gli Abissi

Patto con le Tenebre

Avvocato del Diavolo

Tentacoli della Terra

Indebolimento

Crociata

Inoltre, abbiamo apportato delle modifiche minori ad alcune altre carte, perlopiù al testo narrativo.

Infine, proprio perché si tratta di una celebrazione, volevamo diffondere un po’ di amore. Abbiamo anche intenzione di regalare, a titolo completamente gratuito, una confezione dell’Edizione 30º anniversario a tutti i negozi WPN e tre copie a tutti i negozi WPN Premium. Questo include i negozi nelle regioni in cui questo prodotto non può essere spedito diversamente. È un regalo che volevamo condividere con alcuni dei nostri partner più solidi: per maggiori dettagli, i negozi WPN possono rivolgersi ai loro rappresentanti.

Bordo moderno Bordo moderno

L’Edizione 30º anniversario celebra i 30 anni di Magic, ricatturando la magia dei primi anni. È un oggetto da collezione memorabile, un’esperienza storica e un modo indimenticabile per commemorare il nostro gioco preferito.

Bordo moderno Bordo retrò Bordo retrò

Bordo retrò Bordo moderno

Per vedere tutte le carte, visita la Galleria immagini delle carte dell’Edizione 30º anniversario di Magic: The Gathering.