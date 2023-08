Unisciti al divertimento da favola di Terre Selvagge di Eldraine con due nuove carte promo! A partire dall’8 settembre 2023 in Giappone e dal 27 ottobre 2023 nel resto del mondo, il tuo negozio di zona potrà distribuire queste carte di Magic in versione anime senza bordo: Ice Out e Pyroblast.

Promo Ice Out (in inglese) Promo Ice Out (in giapponese)

Promo Pyroblast (in inglese) Promo Pyroblast (in giapponese)

Per ricevere queste promo, vai a fare visita al tuo WPN di zona dopo le date sopra indicate. Spedi almeno 50$ o l’equivalente nalla tua valuta locale (almeno 5.000¥ in giappone) in prodotti sigillati di Magic: The Gathering in negozio e potrai ricevere queste due promo in versione anime senza bordo con illustrazione di Takuma Ebisu, fino a esaurimento scorte. Con nuove carte e nuove illustrazioni, il tuo negozio di zona ha molto da offrire.

Terre Selvagge di Eldraine uscirà l’8 settembre ed è già disponibile per il preordine! Trova il tuo negozio di zona e preparati a scoprire tutti i segreti delle Terre Selvagge.