Nel corso delle nostre analisi dei prodotti di Magic: The Gathering, abbiamo preso la decisione di concentrarci su otto lingue principali per le uscite più importanti. Perciò, a partire da Dominaria Unita, non pubblicheremo più i prodotti di Magic da tavolo in russo, coreano o cinese (tradizionale).

Anche se non prevediamo di pubblicare prodotti di Magic da tavolo in queste lingue, continueremo a sostenere i negozi del Wizards Play Network con eventi e promo del WPN, che saranno però in lingua inglese. Inoltre, Magic: The Gathering Arena continuerà a supportare il coreano e il russo.

Le lingue principali includono inglese, giapponese, cinese (semplificato), francese, italiano, tedesco, spagnolo e portoghese. Anche se non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le lingue, le nostre espansioni principali e altre uscite secondarie si concentreranno su queste otto lingue.

Dominaria Unita, il tanto atteso ritorno di Magic sul piano di Dominaria, esce in tutto il mondo il 9 settembre.