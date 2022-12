La completa galleria delle immagini delle carte è ora disponibile! Tripudio e attenta analisi.

Ciò significa che siamo a sole due settimane dalla pubblicazione di Commander 2016, la vostra prima occasione di tenere in mano tutte le carte che avete solo visto nella galleria delle immagini delle carte.

Potrete però chiedervi quali carte saranno presenti nei singoli mazzi. Come si può scoprire il modo di mettere mano al Capospia Goblin, a Yidris, Manipolatore del Maelstrom o al Protettore Primigenio? Come?!

Questo articolo è qui proprio per questo. Troverete le liste dei mazzi di ognuno dei cinque nuovi mazzi. Nota: le carte non sono ancora state aggiunte al Gatherer, il nostro database, quindi le nuove carte non appariranno come un link su cui potete passare il puntatore e saranno per ora raggruppate nella categoria "Altro", invece che in "Creatura", "Terra"... Se vi chiedete quale carta corrisponda a un determinato nome, vi consiglio di aprire la galleria delle immagini delle carte in una seconda finestra che potrete tenere affiancata. Gatherer verrà aggiornato prima dell’uscita dell'espansione.

Passiamo subito alle liste dei mazzi!

Rivolta Entropica

[decklist]

Title: Rivolta Entropica

Format: Commander

Commander: Yidris, Manipolatore del Maelstrom

1 Satiro Apripista

1 Muro di Bocciuoli

1 Oracolo Acciambellato

1 Trasios, Eroe Marinide

1 Capospia Goblin

1 Chimera Infusa di Magia

1 Frantumafiale la Focosa

1 Elite dell’Accademia

1 Custode del Gioco

1 Ematomante

1 Elfa dalle Trecce Rosse

1 Chimera dell’Orizzonte

1 Kydele, Prescelta di Krufix

1 Nephilim Occhiobrillante

1 Cronista Secolare

1 Divoracolpa

1 Aberrazione Distruttiva

1 Nath di Foglia Dorata

1 Nibbio Infernale Cornorunico

1 Stregone Corna di Eterium

1 Dracomago

1 Tiranno Sanguinario

1 Anello Solare

1 Pietra Fellwar

1 Sigillo Rakdos

1 Sigillo Simic

1 Lanterna Cromatica

1 Sfera del Comandante

1 Manto Setabisbiglio

1 Pallaboom

1 Germogliare

1 Nulla Va Sprecato

1 Fuga Forsennata

1 Catena di Vapore

1 Talismano Rakdos

1 Distorsione Caotica

1 Antico Scavo

1 Evacuazione

1 Esplosione di Bitume

1 Cala il Sipario

1 Ruota del Fato

1 Vento Sferzante

1 Pensieri di Commiato

1 Vagabondaggi Lontani

1 Passato in Fiamme

1 Follia Sussurrante

1 Decimare

1 Marea Devastatrice

1 Riplasmare l’Anima

1 Raccolto del Verme

1 Torcimagia

1 Capricci delle Moire

1 Sconvolgimento Sepolcrale

1 Spettacolo Crudele

1 Coscrizione Spettrale

1 Visione Vulcanica

1 Traversata Sfarzosa

1 Terreno Infido

1 Esercito dei Dannati

1 Sulla Scia di Garruk

1 Distese di Polvere

1 Torre di Comando

1 Necropoli in Sfacelo

1 Acquitrino Tetro

1 Terre Selvagge in Evoluzione

1 Frutteto Esotico

1 Bivacco di Frontiera

1 Conca nella Giungla

1 Palazzo Opulento

1 Carnario Rakdos

1 Torre del Reliquiario

1 Altopiani Accidentati

1 Cuspide Spaccata

1 Territori Selvaggi

1 Costa di Sangueombra

1 Camera di Coltura Simic

1 Rupi di Rapidacque

1 Distesa Terramorfica

1 Cascate di Boscorovo

5 Isole

5 Palude

5 Montagne

5 Foreste

[/decklist]

Ostilità Aperta

[decklist]

Title: Ostilità Aperta

Format: Commander

Commander: Saskia l’Implacabile

1 Presenza del Sesto Distretto

1 Protettrice del Rifugio

1 Esploratore Quirion

1 Anziano della Tribù-Sakura

1 Esploratore Silvaco

1 Mago della Gilda di Korozda

1 Druido di Zhur-Taa

1 Mago della Gilda di Selesnya

1 Mentore degli Umili

1 Entità Riflettente

1 Alesha, Che Sorride alla Morte

1 Mazzuolatore Taurino

1 Idra Divoramana

1 Domatrice Selvaggia

1 Tymna, la Tessitrice

1 Elementale della Terra Selvaggia

1 Scorta Intrepida

1 Condottiero dell’Orda Brutale

1 Bracicorno alla Carica

1 Eremita Seguace di Thelon

1 Tiana, la Seminasangue

1 Iroas, Dio della Vittoria

1 Fungoloth

1 Ravos, Guardiano di Anime

1 Trinciastinchi

1 Baloth Zampatonante

1 Vendetta in Agguato

1 Capitano Zoccolo di Pietra

1 Protettore Primigenio

1 Morsa Cerebrale

1 Anello Solare

1 Mazzafrusto del Conquistatore

1 Pietra Fellwar

1 Sigillo Gruul

1 Schinieri dei Fulmini

1 Sfera del Comandante

1 Plasmasole

1 Cieca Obbedienza

1 Scontro Evolutivo

1 Necrogenesi

1 Ascensione del Domatore

1 Tormento Eterno

1 Fuga Forsennata

1 Soffio della Furia

1 Terminare

1 Mutazione degli Artefatti

1 Talismano Boros

1 Mutazione dell’Aura

1 Talismano Abzan

1 Monile di Naya

1 Destino Crepitante

1 Prendere le Redini

1 Fine Assoluta

1 Rivendicazione Silvana

1 Trasformazioni Divergenti

1 Ordine // Caos

1 Lungosguardo

1 Crescita Inarrestabile

1 Rivelazione Sciamanica

1 Sconvolgimento Sepolcrale

1 Terreno Infido

1 Provocazione del Clan

1 Lavalanga

1 Distese di Polvere

1 Caverne di Koilos

1 Torre di Comando

1 Vetta del Teschio di Drago

1 Terre Selvagge in Evoluzione

1 Frutteto Esotico

1 Gran Colosseo

1 Torba Gruul

1 Santuario nella Giungla

1 Foresta di Karplus

1 Ponte Muscoso

1 Avamposto Nomade

1 Basilica Orzhov

1 Dirupo delle Radici

1 Roccaforte delle Steppe Sabbiose

1 Territori Selvaggi

1 Poggio Spina Rocciosa

1 Boschetto di Petali Solari

1 Distesa Terramorfica

1 Alture di Vento Pungente

3 Pianure

3 Palude

5 Montagne

5 Foreste

[/decklist]

Coesione Risoluta

[decklist]

Title: Coesione Risoluta

Format: Commander

Commander: Kynaios e Tirone di Meletis

1 Esploratore Veterano

1 Disertrice Umile

1 Gryff Alaquieta

1 Fautrice Orzhov

1 Furtivo del Baratro

1 Gwafa Hazid, Profittatore

1 Ludevic, Necro-Alchimista

1 Selvala, Esploratrice Ritornata

1 Edric, Capospia di Trest

1 Cavallo di Akros

1 Scudiera Altruista

1 Musa Eologena

1 Sidar Kondo di Jamuraa

1 Chimera dell’Orizzonte

1 Zedruu dal Cuore Grande

1 Psicosi Strisciante

1 Kazuul, Tiranno dei Dirupi

1 Kraum, Opera d’Arte di Ludevic

1 Cercatori di Reami

1 Colosso di Macerie

1 Mimic Progenitore

1 Arconte Sfavillante

1 Anello Solare

1 Piastra Empirea

1 Miniera Ululante

1 Sfera del Comandante

1 Campana del Tempio

1 Corazza d’Assalto

1 Geoscopio Prismatico

1 Diario di Venser

1 Pietra del Lamento

1 Scontro Evolutivo

1 Giuramento dei Druidi

1 Prigione Spettrale

1 Propaganda

1 Rituali d’Abbondanza

1 Sfera della Sicurezza

1 Predatori in Agguato

1 Da Spade a Spighe!

1 Canto del Cigno

1 Privazione Arcana

1 Pozione della Benefattrice

1 Obolo

1 Bestia Interiore

1 Manovra di Accerchiamento

1 Redini del Potere

1 Rivendicazione Silvana

1 Menti Raggianti

1 Viaggio Collettivo

1 Impronte del Cervo

1 Coltivare

1 Confini del Kodama

1 Tentazione della Scoperta

1 Resa dei Conti

1 Rotta Migratoria

1 Semi del Rinnovamento

1 Invertire la Sabbia

1 Terreno Infido

1 Atto Blasfemo

1 Distese di Polvere

1 Cancelleria Azorius

1 Torre di Comando

1 Terre Selvagge in Evoluzione

1 Frutteto Esotico

1 Frutteto Proibito

1 Bivacco di Frontiera

1 Torba Gruul

1 Via del Ritorno

1 Ebollitori Izzet

1 Santuario nella Giungla

1 Confine di Krosa

1 Paesaggio delle Miriadi

1 Monastero Mistico

1 Palazzo d'Opale

1 Cuspide Spaccata

1 Cittadella sul Mare

1 Santuario di Selesnya

1 Distesa Terramorfica

1 Passeggiata Transgilda

5 Pianure

5 Isole

5 Montagne

5 Foreste

[/decklist]

Razza Letale

[decklist]

Title: Razza Letale

Format: Commander

Commander: Atraxa, Voce dei Pretori

1 Strimpellibrì

1 Strisciapiaga

1 Melma Mangiacarogne

1 Falconiere Abzan

1 Fautrice Orzhov

1 Capitano della Guardia di Zanne

1 Necroplasma

1 Campionessa di Lambholt

1 Reyhan, Ultima degli Abzan

1 Vorel del Clade del Carapace

1 Camminatore Cristallino

1 Custodi Soggiogaspiriti

1 Antico Dimenticato

1 Sventura dei Viventi

1 Ishai, Dracofona Ojutai

1 Minaccia della Guida dei Cadaveri

1 Maga della Profondità

1 Gran Biomante

1 Guardia Scaglia d’Elite

1 Sveglialata

1 Manta del Bagliore Abissale

1 Idra di Kalonia

1 Ikra Shidiqi, l’Usurpatrice

1 Zombie Rapace

1 Ranger dell’Ordine di Juniper

1 Ghave, Guru delle Spore

1 Signore della Scaglia Perpetua

1 Anello Solare

1 Pietra Fellwar

1 Sigillo Golgari

1 Sigillo Orzhov

1 Sigillo Simic

1 Sfera del Comandante

1 Lingotto di Darksteel

1 Calderone delle Anime

1 Cornucopia Astrale

1 Scaglie Indurite

1 Affronta le sabbie

1 Eredità del Duellante

1 Addestrato alla Caccia

1 Assedio della Roccaforte

1 Crociata dei Catari

1 Fendente Sdegnoso

1 Solidarietà tra Eroi

1 Morsa della Phyresis

1 Chiamata Ispiratrice

1 Mortificare

1 Putrificare

1 Antico Scavo

1 Trama a Specchio

1 Rivendicazione Silvana

1 Innumerevoli Intuizioni

1 Languire

1 Mossa di Tezzeret

1 Rotta Migratoria

1 Sfratto Inesorabile

1 Immagine Sputata

1 Esalazione Sublime

1 Spazzadune

1 Traversata Sfarzosa

1 Santuario Arcano

1 Distese di Polvere

1 Cancelleria Azorius

1 Torre di Comando

1 Catacombe di Acquascura

1 Barriera Terrore delle Navi

1 Terre Selvagge in Evoluzione

1 Frutteto Esotico

1 Mortificio Golgari

1 Bosco Sussurrante

1 Palazzo d'Opale

1 Palazzo Opulento

1 Roccaforte delle Steppe Sabbiose

1 Cittadella sul Mare

1 Prateria di Solerba

1 Tempio della Dea Fasulla

1 Distesa Terramorfica

1 Fiume Sotterraneo

5 Pianure

4 Isole

5 Palude

7 Foreste

[/decklist]

Creazioni Superiori

[decklist]

Title: Creazioni Superiori

Format: Commander

Commander: Breya, Plasmatrice di Eterium

1 Myr da Riporto

1 Ingegnere Capo

1 Scultrice di Eterium

1 Ingegnere Vedalken

1 Slobad, Riparatore Goblin

1 Strige Funesto

1 Akiri, Lanciafuni

1 Automa dell’Armeria

1 Myr Scintillante

1 Maestro di Eterium

1 Mago dei Gingilli

1 Magus della Volontà

1 Hanna, Pilota della Nave

1 Silas Renn, Esperto Cercatore

1 Sydri, Genio Galvanico

1 Oracolo Inciso

1 Simulacro Solenne

1 Gargoyle del Santuario

1 Spiritelli Artigiani

1 Bruse Tarl, Mandriano Selvaggio

1 Giudice Eterico

1 Sfinge Evocatrice

1 Jor Kadeen, il Trionfatore

1 Anima di Nuova Phyrexia

1 Godo, Condottiero Bandito

1 Nibbio Infernale Tiranno

1 Sharuum l’Egemone

1 Sfera da Battaglia Myr

1 Nibbio Infernale Incendiario

1 Angelo della Filigrana

1 Calice Infinito

1 Morsa Cerebrale

1 Anello Solare

1 Capsula del Dissipatore

1 Capsula del Carnefice

1 Placca Cefalica

1 Pietra Fellwar

1 Sorgente d’Icore

1 Sorgente di Micosinti

1 Stivali Piedelesto

1 Fonderia di Totteri

1 Sfera del Comandante

1 Martello da Guerra Lossodonte

1 Mucchio d’Ossa

1 Disco di Nevinyrral

1 Stazione Commerciale

1 Urna di Lampidotteri

1 Daretti, Esperto di Rottami

1 Maledizione della Vendetta

1 Morsa della Phyresis

1 Antico Scavo

1 Leggere le Rune

1 Prova // Riprova

1 Bagliore Sferzante

1 Pensieri di Commiato

1 Da Rottami a Tesoro

1 Faro dell’Inquietudine

1 Rotta Migratoria

1 Aprire le Cripte

1 Rinascita di Phyrexia

1 Sconvolgimento Sepolcrale

1 Cataclisma Costiero

1 Santuario Arcano

1 Distese di Polvere

1 Cancelleria Azorius

1 Presidio Boros

1 Rovine Sepolte

1 Torre di Comando

1 Necropoli in Sfacelo

1 Roccaforte di Darksteel

1 Acquedotto Dimir

1 Terre Selvagge in Evoluzione

1 Frutteto Esotico

1 Monastero Mistico

1 Avamposto Nomade

1 Carnario Rakdos

1 Cuspide Spaccata

1 Sede del Sinodo

1 Tempio della Dea Fasulla

1 Distesa Terramorfica

1 Passeggiata Transgilda

5 Pianure

5 Isole

4 Palude

4 Montagne

[/decklist]