Questo è un sunto dell’annuncio fatto dal comitato per il regolamento di Commander. Puoi leggere l’annuncio e la spiegazione completi su mtgcommander.net.

Data annuncio: martedì 23 settembre 2024

Commander:

Estorsore del Porto è bandita.

Loto Gioiello è bandita.

Cripta del Mana è bandita.

Nadu, Saggezza Alata è bandita.

Altro:

Aggiornamenti sul progetto bordo argentato e sulle altre nuove iniziative.

I dettagli su ciascuna iniziativa sono riportati di seguito.

Data di applicazione per il formato cartaceo: martedì 23 settembre 2024

Data di applicazione per Magic Online: martedì 23 settembre 2024 ore 12:00 PDT

Motivazioni del comitato per il regolamento di Commander sulle carte bandite

La filosofia del formato Commander è di dare la priorità alla creatività e uno dei modi in cui, nel corso degli anni, essa si è manifestata nelle regole e nell’elenco delle carte bandite è stato quello di incoraggiare un ritmo di gioco più lento rispetto a quello dei formati tradizionali. Questo fa sì che i mazzi abbiano il tempo e lo spazio necessari per svilupparsi e fare cose diverse. Ci siamo prefissati l’obiettivo di rendere più semplice trovare un ambiente da esplorare per quei giocatori che preferiscono delle partite più lente e con una maggior socializzazione.

Il formato Commander ha sempre permesso che un giocatore avesse la possibilità di ottenere un vantaggio iniziale e diventare il primo arci-nemico della partita, ma tale vantaggio viene bilanciato dalla presenza di più giocatori che poi prendono di mira quel giocatore. Negli ultimi anni, in particolar modo da Strixhaven: Scuola dei Maghi, abbiamo notato uno stile di carte più forti a metà partita, il quale consentiva al giocatore che passava oltre la fase iniziale di ottenere un vantaggio sempre più rapido e crescente da condurlo alla vittoria. Partite occasionali di questo tipo vanno bene, ma non dovrebbe essere la norma, motivo per cui stiamo prendendo le misure necessarie per ridurne un po’ la frequenza bandendo tre delle carte più esplosive del formato.

Cripta del Mana Arrivando al primo turno e avendo un costo di mana di zero, è abbastanza probabile avere l’inizio esplosivo di Cripta del Mana in un Sigillo o Talismano, terra e un altro Sigillo, così quel giocatore si ritrova a STAPpare cinque mana al secondo turno. In partite che si protraggono oltre il dodicesimo turno, la minaccia di danno accumulata da Cripta del Mana fornisce un controbilanciamento ragionevole per il suo effetto esplosivo, ma quando metti il turbo per vincere al sesto o all’ottavo turno, si tratta di uno svantaggio privo di senso.

Loto Gioiello Un’altra carta che può darti cinque mana al secondo turno, Loto Gioiello lo fa senza nemmeno aver bisogno di una buona mano. Sebbene ponga dei limiti su ciò che puoi fare col mana, i Comandanti da quattro e cinque mana possono sferrare colpi poderosi oggi, spesso pescando carte per compensare magie da un mana, e le abilità difensive come egida non possono essere utilizzate così presto nella partita.

Estorsore del Porto Solitamente, l’Estorsore non è così esplosivo a inizio partita quanto le altre due carte, ma può comunque farti ritrovare con molto mana al secondo turno e poi iniziare a generare numerosi Tesori. Per anni questa carta è stata un caso limite, e in passato abbiamo evitato di agire perché si è adattata bene al livello di forza del campo di battaglia, ma è stata spesso una benefattrice delle più spettacolari tattiche con effetto domino.

E ora parliamo dell’elefante nella stanza. Non stiamo bandendo Anello Solare e non abbiamo voglia di farlo. Sì, stando ai criteri discussi poco fa, andrebbe bandito. Anello Solare è una carta iconica del formato ed è sufficientemente legata all’identità del formato tanto da sfidare le leggi della fisica come nessun’altra carta. Bandire Anello Solare equivarrebbe in pratica a cambiare l’identità del formato. Non stiamo cercando di eliminare tutti gli inizi esplosivi (se accadono una tantum sono emozionanti), tuttavia, rimuovere le altre tre carte riduce il numero di mani capaci di una produzione di mana ben al di sopra della curva durante i primi turni.

C’è un altra carta bandita qui, che è esplosiva ma in modo diverso. Considerato che, ad oggi, Nadu, Saggezza Alata è stata rimossa da molteplici formati, non c’è da stupirsi se l’abbiamo esaminata nel contesto del formato Commander. Talvolta, le carte che si rivelano fortemente problematiche in altri formati (tipo Oko e compagni) sono a posto nel formato Commander. Ma ciò che abbiamo osservato per Nadu rivela che il suo stile di gioco caratteristico creerà problemi.

Parte del problema sta nel modo in cui Nadu vince, poiché impiega moltissimo tempo per mettere in atto sequenze non deterministiche che non possono essere abbreviate e potrebbero alla fine venire meno. Questi non sono consigli attorno ai quali costruire un mazzo. Inserire Nadu in una “normale” struttura Simic comporta comunque il rischio di ridurre il gioco a un faticoso accumulo di risorse. Interagisce male con le carte che formano già le basi delle partite amatoriali, in particolar modo Schinieri dei Fulmini. Ciò significa che i mazzi nei quali viene inserito senza alcun intento malevolo possono comunque creare una situazione in cui il giocatore si ritrova a monopolizzare la partita per tutto il tempo. E noi non vogliamo correre questo rischio, motivo per cui Nadu viene bandita ancora.

E adesso?

Per fortuna, ora vi aspettano notizie più tranquille!

Nell’ultimo aggiornamento, abbiamo parlato di offrire ai giocatori modi migliori per includere le carte con bordo argentato nei loro mazzi. Il progetto procede bene, ma non è ancora pronto per essere rilasciato, motivo per cui non lo annunciamo qui. Tuttavia, crediamo che uscirà entro la data del prossimo annuncio, al massimo.

Stiamo collaborando con il personale di Wizards per fornirvi dei nuovi strumenti da usare nelle conversazioni pre-partita per aiutarvi a trovare giocatori con una mentalità simile. Siamo emozionati di vedere cosa potrebbero comportare. Però, non vi facciamo promesse in termini di tempistiche.

Comunque sia, torneremo il 18 novembre col nostro prossimo aggiornamento, dopo l’uscita di Fondamenti di Magic: The Gathering! Intanto, collegatevi per la diretta di beneficenza e continuate a giocare!