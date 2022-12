Siamo lieti di annunciare il pre-lancio di Spellslingers, un gioco digitale di carte collezionabili ambientato nel multiverso di Magic: The Gathering.

Spellslingers è incentrato sul combattimento rapido focalizzato sugli eroi, perfetto per partite rapide che mantengono comunque la soddisfacente profondità strategica che ti aspetti da un gioco progettato dai creatori di Magic! Scaricalo e inizia a giocare su Android, iOS o PC!

Scegli il tuo eroe e vinci.

Spellslingers punta i riflettori su alcuni dei personaggi più iconici di Magic, portandoli in vita in un nuovo stile visuale unico.

I mazzi sono costruiti intorno a uno di sedici personaggi Spellslinger giocabili (e altri ancora in arrivo in aggiornamenti futuri), ognuno con la propria personalità, stile di gioco e abilità uniche. Quando sblocchi un nuovo Spellslinger, ottieni immediatamente l'accesso a un mazzo iniziale da 30 carte, in modo da poterti tuffare subito nelle partite. Quando hai tutto pronto, personalizza il tuo mazzo o costruiscine uno nuovo dalle fondamenta usando carte della tua collezione. Una volta pronto il mazzo, forma una squadra o unisciti a una per condividere la tua lista con gli amici, o scambia per ottenere materiali per creare nuove carte.

È sempre emozionante condividere nuovi modi di vivere i personaggi e i mondi di Magic: The Gathering e ci auguriamo che tu viva Spellslingers in prima persona!

