In giornate come questa, ci piace aprire un bel Superdrop e guardare le nuvole che passano.

Senti il tepore della brezza e il profumo del gelsomino estivo? Con in mano la tua bevanda preferita, prenditi il tuo tempo per dare uno sguardo alle opzioni qui di seguito. Poi, fai un giro sulla pagina secretlair.wizards.com tra le 9:00 del 21 giugno e le 9:00 del 23 luglio (orario del Pacifico) per preordinare la tua sorpresa rinfrescante!

SATURDAY MORNING D&D

Saturday Morning D&D è disponibile nella versione foil tradizionale e in versione non foil.

Contenuti :

1 Commander’s Sphere senza bordo

1 Hero’s Downfall senza bordo

1 Impact Tremors senza bordo

1 Primal Vigor senza bordo

1 Unbreakable Formation senza bordo

1 Whir of Invention senza bordo

Prezzo :

Non foil: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

Foil tradizionale: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*IVA inclusa

È il 1983. È sabato mattina. Innaffi una tazza di cereali con una spruzzata di latte e poi corri alla TV. (Cerchi di non rovesciarla, ma lo fai comunque. Qualcuno pulirà.) Dopo aver giocherellato coi tasti, ti sintonizzi per guardare il primo episodio in assoluto del cartone animato di Dungeons & Dragons. Tyler Walpole, scienziato dell’animazione e illustratore d’eccellenza, è riuscito a distillare quella sensazione in illustrazioni di Magic. Dai; guarda! Sono perfette! Che tu sia fan di D&D, di Magic o del divertimento in generale, troverai ciò che cerchi in questo drop.

ARTIST SERIES: MARK POOLE

Artist Series: Mark Poole è disponibile in versione foil tradizionale e non foil.

Contenuti :

1 Balance con illustrazione alternativa

1 Birds of Paradise

1 Brainstorm con illustrazione alternativa

1 Counterspell

1 Howling Mine

1 Wasteland con illustrazione alternativa

Prezzo :

Non foil: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

Foil tradizionale: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*IVA inclusa

Mark Poole è uno degli illustratori più grandi di tutti i tempi. Ha accompagnato il gioco sin dall’inizio, e continua a creare illustrazioni magnifiche ancora oggi. Volevamo davvero che questo drop rendesse giustizia al suo ricco passato nel gioco. Per questo motivo include sia illustrazioni classiche, alcune delle quali non si sono mai viste nel bordo moderno, sia capolavori totalmente nuovi per carte celebri. Come era scontato, Mark ha colpito nel segno.

SPECIAL GUEST: FIONA STAPLES

Special Guest: Fiona Staples è disponibile in versione foil tradizionale e non foil.

Contenuti :

1 Dryad of the Ilysian Grove senza bordo

1 Metallic Mimc senza bordo

1 Sakura-Tribe Elder senza bordo

1 Soul-Scar Mage senza bordo

1 Spell Queller senza bordo

Prezzo :

Non foil: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

Foil tradizionale: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*IVA inclusa

Non crederai mai a cos’ha detto Fiona Staples quando le abbiamo chiesto se volesse illustrare un drop di Secret Lair. Ha detto: “Sì”. Beh, dato che stai leggendo questa pagina del prodotto, forse per te è facile crederci, ma a noi sembra ancora di sognare. Fiona Staples in persona, la pluripremiata fumettista famosa per la sua arte espressiva e i suoi personaggi coinvolgenti, è entrata nell’arena di Magic! (Non quella con la “A” maiuscola.) Ha distillato il suo talento smisurato in cinque fantastiche carte che ora possono essere tue!

SPECIAL GUEST: JEN BARTEL

Special Guest: Jen Bartel è disponibile in versione foil tradizionale e non foil.

Contenuti :

Archaeomancer senza bordo

Bloom Tender senza bordo

Mesa Enchantress senza bordo

Meteor Golem senza bordo

Prezzo :

Non foil: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

Foil tradizionale: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*IVA inclusa

Jen Bartel è qui e fa sul serio. Ha affinato le sue abilità sul campo lavorando per varie delle più importanti case editrici di fumetti e ora è il turno di Magic. Quando ha spalancato le porte di Wizards HQ con due calci di karate, è subito andata alla carica verso la zona degli illustratori. Ma solo dopo aver effettuato sei diverse prese di judo sui perplessi membri dello staff ci ha rivelato cosa voleva: il suo drop di Secret Lair personale. Abbiamo accettato seduta stante, in parte per paura, ma soprattutto per rispetto del suo talento assurdo. Jen e il suo talento si sono messi subito al lavoro. Alcune settimane dopo, una freccia infuocata ha fatto breccia attraverso la finestra dell’ufficio del nostro capo, incenerendo una felce accuratamente potata.

PHYREXIAN PRAETORS: COMPLEAT EDITION

Phyrexian Praetors: Compleat Edition è disponibile in versione foil tradizionale e non foil.

Contenuti :

1 Elesh Norn, Grand Cenobite Phyrexian

1 Jin-Gitaxias, Core Augur Phyrexian

1 Sheoldred, Whispering One Phyrexian

1 Urabrask the Hidden Phyrexian

1 Vorinclex, Voice of Hunger Phyrexian

1 codice per riscattare cinque (5) stili di carte basati sulle carte di Phyrexian Praetors: Compleat Edition da usare in MTG Arena**

Prezzo :

Non foil: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

Foil tradizionale: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*IVA inclusa

Gloria a Phyrexia! Festeggia l’inevitabile vittoria dei Praetor sul resto del Multiverso con queste cinque ristampe terribilmente fantastiche. Queste sono tutte le carte dei Praetor abilmente ricreate nella lingua Phyrexiana originale in cui erano scritte quando le abbiamo trovate nella pozza di fluido nero viscoso che colava dal mini frigo infestato del team di ricerca e sviluppo. Per precauzione, le abbiamo inserite nel nuovo bordo leggendario dei Praetor che ha debuttato con Kaldheim. Non è mai troppo presto per leccare i piedi ai nostri futuri padroni mostruosi.

**Il riscatto in MTG Arena non è disponibile nelle seguenti regioni: Cina, Hong Kong, Macao, Singapore, Taiwan e Vietnam.

MOTHER’S DAY 2021

Mother’s Day 2021 è disponibile nella versione foil tradizionale e in versione non foil.

Contenuti :

4 Mother of Runes senza bordo diverse

Prezzo :

Non foil: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

Foil tradizionale: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*IVA inclusa

Festeggiamo le mamme con un tributo alla madre preferita di Magic: Mother of Runes. Abbiamo chiesto a quattro artiste differenti di esprimere la loro visione della maternità. L’affetto e la protezione sono tangibili nelle meravigliose opere di Ejiwa “Edge” Ebenebe e Livia Prima. Rebecca Guay ed Eliette Mitchell, madre e figlia nella vita reale, hanno creato opere toccanti da entrambi i punti di vista della relazione. (E, sì, hai letto bene: anche Rebecca Guay è tornata!)

DAN FRAZIER IS BACK: THE ALLIED SIGNETS

Dan Frazier Is Back: The Allied Signets è disponibile in versione foil in rilievo e non foil.

Contenuti :

1 Azorius Signet con bordo retrò

1 Dimir Signet con bordo retrò

1 Gruul Signet con bordo retrò

1 Rakdos Signet con bordo retrò

1 Selesnya Signet con bordo retrò

Prezzo :

Non foil: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

Foil in rilievo: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*IVA inclusa

Sapevi che “illustrazione classica di Magic è l’anagramma di “Dan Frazier”? Ok, ci hai beccati. Non è vero. Ma in senso metaforico, è verissimo. Dan è un caposaldo delle illustrazioni vecchio stile, dato che ha illustrato le Mox originali e innumerevoli altre carte. Perciò, quando abbiamo deciso di festeggiare Modern Horizons 2 con alcune carte con bordo retrò, sapevamo esattamente chi chiamare. Dan si è spinto ben oltre, illustrando i sigilli di colori alleati come se le gilde fossero state ideate 30 anni fa. Alcune parti ti sembreranno familiari. Altre invece no. Solo una cosa è certa: Dan Frazier è tornato più in forma che mai.

DAN FRAZIER IS BACK: THE ENEMY SIGNETS

Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets è disponibile in versione foil in rilievo e non foil.

Contenuti :

1 Boros Signet con bordo retrò

1 Golgari Signet con bordo retrò

1 Izzet Signet con bordo retrò

1 Orzhov Signet con bordo retrò

1 Simic Signet con bordo retrò

Prezzo :

Non foil: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

Foil in rilievo: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*IVA inclusa

Sapevi che “illustrazione classica di Magic è l’anagramma di “Dan Frazier”? Ok, ci hai beccati. Non è vero. Ma in senso metaforico, è verissimo. Dan è un caposaldo delle illustrazioni vecchio stile, dato che ha illustrato le Mox originali e innumerevoli altre carte. Perciò, quando abbiamo deciso di festeggiare Modern Horizons 2 con alcune carte con bordo retrò, sapevamo esattamente chi chiamare. Dan si è spinto ben oltre, illustrando i sigilli di colori nemici come se le gilde fossero state ideate 30 anni fa. Alcune parti ti sembreranno familiari. Altre invece no. Solo una cosa è certa: Dan Frazier è tornato più in forma che mai.

BUNDLE ALL-NATURAL FOIL

Contenuti :

1 Artist Series: Mark Poole edizione foil

1 Dan Frazier Is Back: The Allied Signets edizione foil

1 Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets edizione foil

1 Mother’s Day 2021 edizione foil

1 Phyrexian Praetors: Compleat Edition edizione foil

1 Saturday Morning D&D edizione foil

1 Special Guest: Fiona Staples edizione foil

1 Special Guest: Jen Bartel edizione foil

Prezzo :

$269.99/€299.99*/£269.99*/CN¥1,833.23

*IVA inclusa

Bevi una sorsata fresca di tutti i drop in versione foil nell’All-Natural, Totally Refreshing Superdrop. Tutti i drop sono in versione foil, perciò non ti perderai nulla. Sconfiggi l’afa con questi drop scintillanti!

BUNDLE TOTALLY REFRESHING NON FOIL

Contenuti :

1 Saturday Morning D&D

1 Artist Series: Mark Poole

1 Special Guest: Fiona Staples

1 Special Guest: Jen Bartel

1 Phyrexian Praetors: Compleat Edition

1 Mother’s Day 2021

1 Dan Frazier Is Back: The Allied Signets

1 Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets

Prezzo :

$199.99/€229.99*/£199.99*/CN¥1,357.93

*IVA inclusa

Bevi una sorsata fresca di tutti i drop in versione non foil nell’All-Natural, Totally Refreshing Superdrop. Tutti i drop sono in versione non foil, perciò non ti perderai nulla. Sconfiggi l’afa con questi deliziosi drop!

BUNDLE ALL 4 U

Contenuti :

1 Saturday Morning D&D

1 Saturday Morning D&D edizione foil

1 Artist Series: Mark Poole

1 Artist Series: Mark Poole edizione foil

1 Special Guest: Fiona Staples

1 Special Guest: Fiona Staples edizione foil

1 Special Guest: Jen Bartel

1 Special Guest: Jen Bartel edizione foil

1 Phyrexian Praetors: Compleat Edition

1 Phyrexian Praetors: Compleat Edition edizione foil

1 Mother’s Day 2021

1 Mother’s Day 2021 edizione foil

1 Dan Frazier Is Back: The Allied Signets

1 Dan Frazier Is Back: The Allied Signets edizione foil

1 Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets

1 Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets edizione foil

Prezzo :

$444.44/€499.99*/£444.44*/CN¥3,017.75

*IVA inclusa

Qualcuno ha ordinato la confezione formato famiglia? Bevi una bella sorsata di ogni drop nell’All-Natural, Totally Refreshing Superdrop, in versione foil e non foil. È fatto apposta per i super fan di Secret Lair che cercano un buon affare. Aaah, è proprio rinfrescante!

Non è finita qui!

Pensavi che fossimo qui solo per dare una rinfrescata ai tuoi mazzi? Abbiamo collaborato con gli amici di Ultra PRO e MTG Proshop per dare nuova vita al tuo stile nel gioco da tavolo e oltre! Fai in fretta, però: questi fantastici prodotti saranno disponibili solo durante il periodo di vendita dell’All-Natural, Totally Refreshing Superdrop! (Che ti ricordiamo va dal 21 al 23 luglio!)

Tappetini di Ultra PRO!

Ultra PRO offrirà una deliziosa gamma di tappetini, con illustrazioni di Dan Frazier, Mark Poole, Jen Bartel, Fiona Staples, Tyler Walpole, Igor Kieryluk e Livia Prima. Tuffati su shop.ultraPRO.com per assicurartene uno prima che sia troppo tardi!

Merchandise su MTG Proshop!

Se rilassarti con nuove carte non ti basta, metti in mostra il tuo stile con magliette e borse con otto incredibili illustrazioni 100% naturali e rinfrescanti a cura di leggende come Dan Frazier, Mark Poole e molti altri! Fai in fretta, però: questi fantastici articoli saranno disponibili su MTGProshop.com solo per il periodo di vendita dell’All-Natural, Totally Refreshing Superdrop!

Playmat di Secret Lair

È nuovo. È diverso. È un esperimento speciale. Questo tappetino di Secret Lair sarà disponibile in regioni europee selezionate per un periodo limitato. Visita secretlair.wizards.com per tutti i dettagli!

Stesso grandioso Secret Lair, nuova confezione più sottile!

Gli osservatori più attenti avranno notato qualcosa di ancor più sorprendente nelle immagini che mostravano in anteprima le meraviglie dell’All-Natural, Totally Refreshing Superdrop: quelle scatoline nere sono ora ancora più piccole!

A partire da questo Superdrop, le nuove confezioni dei drop di Secret Lair occuperanno meno della metà del volume originale. Sono realizzate interamente in carta riciclabile (eccetto gli involucri per le carte, che contiamo di cambiare in futuro) e contengono il 91% in meno di plastica in termini di volume.

Questa confezione migliorata è un ulteriore passo avanti nel nostro viaggio verso la riciclabilità e la riduzione della plastica in tutti i prodotti di Magic nel 2021 e oltre. Come sempre, siamo entusiasti di condividere con te questo viaggio e apprezziamo le tue opinioni per continuare a migliorare le nostre confezioni in futuro.

Accesso + preordinazione = busta gratis!

Avventure nei Forgotten Realms è alle porte e l’entusiasmo diventa sempre più palpabile. Dobbiamo condividerlo con voi prima di esplodere come elementali di emozione! Ecco come funziona: ogni cliente che preordina mentre è connesso riceverà una busta dell’espansione di Avventure nei Forgotten Realms inclusa nella consegna.

I clienti riceveranno una sola busta a prescindere dal numero di preordinazioni, ma siamo lieti di annunciare che la maggior parte dei clienti con un account Wizards saranno idonei alla partecipazione (anche al di fuori del Nord America). Che la gloria di Bahamut risplenda su ogni terra!

Gustati questa effervescente meraviglia prima che evapori, con l’All-Natural, Totally Refreshing Superdrop. Visita la pagina secretlair.wizards.com tra le 9:00 del 21 giugno e le 9:00 del 23 luglio (orario del Pacifico) per preordinare l’ondata di freschezza che la tua collezione merita!