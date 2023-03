Wizards of the Coast

Anche i Phyrexiani sostengono i loro negozi di zona! Sebbene i vantaggi del loro arrivo in tutto il Multiverso siano discutibili, non c’è alcun dubbio che l’arrivo di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno presso i negozi di giochi porti con sé nuovi prodotti ed eventi divertenti da apprezzare con gli amici. Con l’occasione, introduciamo anche una pratica promozione volta a sostenere il tuo negozio di zona: il Contatore a ruota Phyrexiano!

A partire dal 3 marzo, visita il tuo negozio WPN di zona e ricevi un Contatore a ruota Phyrexiano in regalo con una spesa di 75$ su prodotti sigillati di Magic: The Gathering, come confezioni di buste, mazzi Commander o il bundle Phyrexia: Tutto Diverrà Uno Compleat Edition. (Limite di un Contatore a ruota per cliente al giorno fino ad esaurimento scorte.)

Il Contatore a ruota è un ottimo strumento per monitorare una varietà di punti durante una partita, come i tuoi punti vita totali o i segnalino veleno del tuo avversario, e ti dà qualcosa da sfoggiare al tavolo da gioco. Quindi, visita il tuo negozio di zona preferito, spunta qualche prodotto Magic dalla tua lista dei desideri e assicurati il tuo Contatore a ruota Phyrexiano in regalo, prima dell’esaurimento scorte!