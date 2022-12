Questo superdrop ha fatto un lungo viaggio da un futuro distante, o forse da un passato remoto, per lanciare un avvertimento! Il foglietto su cui era scritto l’avvertimento deve essere andato perduto nel vortice temporale, quindi forse non è il caso di preoccuparsi... Meglio concentrarsi invece sui drop.

Il tempo è comunque (perlopiù) lineare: dovrai visitare secretlair.wizards.com tra le 9:00 del 24 agosto e le 9:00 del 14 settembre (orario del Pacifico) per scoprirli e preordinarli prima che vengano di nuovo risucchiati dai vortici del tempo!

KAMIGAWA INK

Kamigawa Ink è disponibile in versione foil e non foil.

Contenuto:

1 Borderless Heartless Hidetsugu

1 Borderless Kami of the Crescent Moon

1 Borderless Michiko Konda, Truth Seeker

1 Borderless Reki, the History of Kamigawa

1 Borderless Toshiro Umezawa

Prezzi:

Non foil: $29,99/€34,99*/£29,99*/CN¥238.00

Foil: $39,99/€44,99*/£39,99*/CN¥318.00

*IVA inclusa

Kamigawa è un antico piano che vanta secoli di storia. Esplora le sue ricche tradizioni e leggende con gli impareggiabili disegni dell’artista JungShan! L’arte tradizionale giapponese incontra la classica storia di Magic: è il modo perfetto per aggiungere un tocco di classe al tuo mazzo o alla tua collezione. L’inchiostro di Reki non è nulla al confronto!

TEFERI'S TIME TROUBLE

Teferi's Time Trouble è disponibile in versione non foil.

Contenuto:

1 Retro frame Dack Fayden

1 Retro frame Karn, the Great Creator

1 Retro frame Teferi, Time Raveler

Prezzi:

Non foil: $29,99/€34,99*/£29,99*/CN¥238.00

*IVA inclusa

Sono Teferi. Potrei aver combinato un guaio. Giuro, sarebbe potuto succedere a chiunque. Sai quando provi un nuovo tipo di magia e per errore crei un vortice temporale instabile? Di sicuro mi capisci. Ora sono bloccato nel passato con Dack e Karn, e abbiamo i bordi retrò! Inoltre, il nostro testo delle regole è . . . diverso, come se fosse stato scritto quasi 30 anni fa. Il lato positivo è che almeno siamo illustrati dai classici artisti di Magic Adam Rex, Greg Staples e Mark Zug. Non credo che rimarremo qui a lungo, quindi sbrigati se vuoi preservare questa istanza temporale!

ARTIST SERIES: JOHANNES VOSS

Artist Series: Johannes Voss è disponibile in versione foil e non foil.

Contenuto:

1 Sanctum Prelate

1 Carpet of Flowers

1 Sphere of Safety

1 Karmic Guide

Prezzi:

Non foil: $29,99/€34,99*/£29,99*/CN¥238.00

Foil: $39,99/€44,99*/£39,99*/CN¥318.00

*IVA inclusa

C’è una cosa da sapere su Johannes Voss: è davvero, davvero, davvero, davvero, davvero, davvero, davvero, davvero, davvero, davvero, davvero, davvero, davvero, davvero, davvero, davvero, davvero, davvero, davvero bravo. E c’è di più! Queste carte, quando riunite, raccontano una storia con una poesia scritta da lui stesso. Sinceramente è un po’ ingiusto che si tenga per sé tutto quel talento, ma lo perdoniamo perché è troppo bravo. Queste fantastiche carte aggiungeranno un tocco di colore a qualsiasi mazzo o collezione. Fallo per Johannes, lui farebbe lo stesso per te!

ARTIST SERIES: THOMAS BAXA

Artist Series: Thomas Baxa è disponibile in versione foil e non foil.

Contenuto:

1 Ob Nixilis Reignited

1 Sliver Hivelord

1 Sire of Insanity

1 Spellskite

Prezzi:

Non foil: $29,99/€34,99*/£29,99*/CN¥238.00

Foil: $39,99/€44,99*/£39,99*/CN¥318.00

*IVA inclusa

Thomas Baxa è riuscito a sbirciare nel nostro subconscio estraendo i mostri più belli e inquietanti dei nostri incubi. Voglio dire, stai facendo un incubo spaventoso e Baxa è lì tranquillo che prende appunti. Tipo “Oh, non fare caso a me mentre un insetto alieno ti massacra. Più tardi lo disegnerò!” Non sappiamo come abbia ottenuto questo potere, ma sappiamo che l’ha usato per diventare uno dei migliori artisti del settore. Aggiungi subito questi orrori al tuo mazzo o alla tua collezione!

MATH IS FOR BLOCKERS

Math Is for Blockers è disponibile in versione foil e non foil.

Contenuto:

1 Brazen Borrower

1 Vindictive Lich

1 Meandering Towershell

1 Ohran Frostfang

1 Thragtusk

Prezzi:

Non foil: $29,99/€34,99*/£29,99*/CN¥238.00

Foil: $39,99/€44,99*/£39,99*/CN¥318.00

*IVA inclusa

Sappiamo che probabilmente ti aspetti una descrizione del prodotto piena di battute sulla matematica, ma a essere sinceri le abbiamo esaurite per scrivere i testi narrativi di queste carte. Ormai siamo a corto. Ma chi se ne importa del testo, guarda che illustrazioni fantastiche ha disegnato Alexandre Chaudret! Alexandre inizia con semplici forme geometriche, poi le espande con l’immaginazione e le trasforma in fantastiche illustrazioni di creature spettacolari. Dai forma al tuo mazzo o alla tua collezione con queste carte matemagiche. Se dai un’occhiata alla forza e alla costituzione di queste creature, potresti notare un delizioso schema . . .

THE WORLD'S NON-FOIL-EST BUNDLE

Contenuto:

1 Artist Series: Johannes Voss

1 Artist Series: Thomas Baxa

1 Kamigawa Ink

1 Math Is for Blockers

1 Teferi's Time Trouble

Prezzi:

$119,99/€139,99*/£119,99*/CN¥988,00

*IVA inclusa

Noi del Secret Lair non solo abbiamo un fantastico bundle che include i cinque drop non foil, tutti parte dell’Out of Time Superdrop... ma siamo anche i più grandi custodi di segreti, che in effetti è alquanto ovvio, se leggi il nome. Sappiamo un po’ di tutto, ad esempio qual è il deodorante usato dall’uomo delle nevi o quale marca di balsamo compra. Va bene, la maggior parte dei nostri segreti riguardano l’uomo delle nevi, ma alcuni di essi sono talmente inquietanti che sconsiglio di scoprirli. Vuoi sapere quanto tempo passa a spazzolarsi le zanne ogni giorno? Te la senti di affrontare le conseguenze? La risposta è due minuti, esattamente come raccomandato dal Gran Consiglio dei Dentisti . . . CHE È FORMATO INTERAMENTE DA UOMINI DELLE NEVI. SORPRESA!

THE WORLD'S FOIL-EST BUNDLE

Contenuto:

1 Artist Series: Johannes Voss foil

1 Artist Series: Thomas Baxa foil

1 Kamigawa Ink foil

1 Math Is for Blockers foil

Prezzi:

129,99$/144,99€*/129,99£*/CN¥1008,00

*IVA inclusa

Proprio come l’umile gazza, ami tutto ciò che luccica. Anche se, in effetti, hai mai visto una gazza umile? Questi uccellacci svolazzano in giro rubando la nostra argenteria, riempiendo il cielo dei loro orribili versi come se ce l’avessero con gli aerei di passaggio. E noi? Le lasciamo fare solo perché non sono abbastanza intelligenti da compilare la dichiarazione dei redditi? Ora basta. È ora di cambiare le cose. D’ora in poi le gazze si chiameranno delinquelli e non se ne parla più. Prendi invece un drop foil in offerta per ogni tipo.

THE WORLD'S BUNDLIEST BUNDLE

Contenuto:

1 The World's Foil-est Bundle

1 The World's Non-foil-est Bundle

Prezzi:

239,99$/269,99€*/239,99£*/CN¥1908,00

*IVA inclusa

Conosciamo tutti la classica parabola del dilemma del bundle. Una donna sta camminando nel bosco quando fa cadere accidentalmente il suo bundle del Secret Lair superdrop in un lago. Uno spirito emerge dall’acqua reggendo in mano due bundle, uno foil e l’altro non foil. Lo spirito chiede alla donna quale dei due bundle fosse il suo, e le dona un’ascia dorata o qualcosa del genere? Era da un po’ che non sentivo questa storia, ma il concetto è che tu, a differenza della povera protagonista di questa storia, non devi scegliere. The World's Bundliest Bundle li contiene entrambi!

Il tempo scorre, o scivola, o gira... è difficile a dirsi nel presente, ma una cosa è certa: questo superdrop sarà presto un ricordo del passato (o del futuro, non abbiamo ancora capito da dove è arrivato).

Visita secretlair.wizards.com tra le 9:00 del 24 agosto e le 9:00 del 14 settembre (orario del Pacifico) prima che questi drop vengano inghiottiti dal tempo!