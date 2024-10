Ciao! Sono Gavin Verhey. Qualche settimana fa, il Commander Rules Committee ha affidato a Wizards of the Coast la gestione del formato Commander. Per saperne di più e conoscere gli eventi che hanno contribuito a dargli forma, leggi il nostro articolo e guarda il livestream WeeklyMTG.

È una situazione senza precedenti. Desideriamo ringraziarvi per la vostra pazienza mentre eravamo al lavoro per definire i prossimi passi. Sono consapevole che molti di voi erano in attesa di ulteriori dettagli e oggi vi illustrerò la situazione attuale e ciò che potrete aspettarvi in futuro.

Quando ho iniziato a giocare a Commander, uno degli aspetti che mi ha più colpito è stato quanto sia incentrato sulla community. Ha un formato perfetto per giocare a casa o per le serate giochi con gli amici. È stato creato dai membri della community. Quindi, per me è assolutamente fondamentale che le decisioni relative a Commander siano in sintonia con la community dei giocatori di Magic di tutto il mondo.

Sono entusiasta di annunciare la creazione del Commander Format Panel. Ne abbiamo accennato qualche settimana fa nel corso dello streaming e ci siamo impegnati a fondo per realizzarlo.

Che cos'è, come funziona e chi ne fa parte? Vi illustrerò tutto.

Formazione del Commander Format Panel

Come ho già sottolineato, per noi è fondamentale che la community rimanga centrale. Abbiamo quindi voluto riunire un gruppo di persone che ne fanno parte per gestire Commander, così abbiamo creato il Commander Format Panel (CFP).

Si ispira al Pauper Format Panel. Se non lo conoscete, si tratta di un gruppo annunciato all'inizio del 2022. Siamo un team di persone provenienti da tutto il mondo che collaborano per monitorare lo stato di Pauper, suggerire cambiamenti e discutere di svariati argomenti come gli aggiornamenti dei ban. Credo che abbia funzionato bene, così ci siamo basati su questo modello anche per il gruppo della community di Commander.

Sebbene ci siano molte somiglianze, ci sono anche alcune differenze. Per esempio, a differenza di Pauper, Commander aveva già diversi gruppi della community che lo gestivano: Commander Rules Committee e Commander Advisory Group (CAG). Questi gruppi si sono impegnati a fondo per preservare la visione e lo spirito di Commander. Per me era importante che rimanessero per assicurare una continuità, soprattutto durante la fase di transizione.

Quindi, nel creare questo gruppo, la prima cosa che abbiamo voluto fare è stata quella di offrire posizioni a tutti coloro che facevano parte di Commander Rules Committee e CAG. Per me era importante iniziare da questi leader della community.

Oltre a questi gruppi, abbiamo voluto coinvolgere anche persone in grado di offrire nuove prospettive. Magic è un gioco diversificato e globale e Commander è particolarmente apprezzato da persone che vi giocano per i più svariati motivi. Desideravo fortemente coinvolgere giocatori provenienti da diverse parti del mondo e con vari livelli preferiti per Commander, in modo da avere un feedback proveniente da più Paesi e una visione di Commander nella sua interezza: dai giocatori che preferiscono mazzi amatoriali ai giocatori "cEDH" (Commander competitivo).

È un gruppo molto ampio. Per il primo anno del Commander Format Panel, abbiamo diciassette membri. Ve li presenterò tra poco, ma prima approfondiamo alcuni altri aspetti. Ovvero… cosa farà questo gruppo?

La missione del Commander Format Panel

Il gruppo lavorerà con i nostri team di progettazione e con altri team di Wizards per fornire feedback e a dare forma all'esperienza di Commander. Ogni settimana terremo discussioni sul formato in un gruppo Discord.

In buona parte, presenterò loro gli argomenti che stiamo affrontando in Wizards per sapere cosa ne pensano. Sul lungo termine, mi aspetto che le persone del panel condividano le tendenze che vedono o le preoccupazioni della community, in modo da poterne parlare come gruppo. È una strada a doppio senso. Vedranno ciò su cui stiamo lavorando, avranno la possibilità di dare il loro contributo e condivideranno con noi ciò che ritengono dobbiamo esaminare meglio.

Voglio anche sottolineare un aspetto: Commander è un formato fantastico che è cresciuto sotto la guida della community per anni, e vogliamo mantenerne lo spirito originario. Wizards non ha intenzione di apportare cambiamenti radicali e credo che nemmeno il Commander Format Panel voglia farlo.

L'obiettivo principale per me è che ogni annuncio importante su Commander da parte di Wizards venga prima esaminato da questo gruppo. Anche questo articolo è stato revisionato dal gruppo ed è stata la prima attività su cui ha collaborato il panel. Desideriamo avere un feedback dai giocatori della nostra community che hanno familiarità con il formato, ognuno proveniente da parti diverse del mondo e con la propria prospettiva unica. Non si tratta di esaminare le carte di ogni serie (anche se di tanto in tanto potremmo condividere singole carte o meccaniche per avere un riscontro), ma di discutere di tutto ciò che abbiamo in programma di fare o provare nel formato.

Penso anche che sia bene notare (e l'ho detto anche a tutti i partecipanti al panel) che non mi aspetto che ci sia accordo su tutto. Mettere d'accordo diciassette giocatori di Commander è un'impresa ardua e queste persone sono state scelte proprio perché hanno opinioni diverse. In ultima analisi, le decisioni finali verranno prese da me e altri progettisti di Wizards, ma mi aspetto che la maggior parte delle volte prevarrà l'opinione della maggioranza del panel.

Ho quindi detto ai membri del panel che non solo sono invitati a esprimere pubblicamente le loro opinioni, ma sono anche incoraggiati a farlo. Fanno parte di questo gruppo perché sono membri della community ed è importante che possano esprimersi apertamente: non dovrebbero sentirsi obbligati ad appoggiare qualsiasi decisione presa dal panel o da Wizards of the Coast. Non voglio che debbano agire o parlare in modo non autentico. Esprimere le proprie opinioni in pubblico va benissimo. Dissentire con enfasi va benissimo. Contestare con decisione e pubblicamente le nostre decisioni va benissimo. Dal momento che Wizards prende le decisioni finali, eventuali malcontenti dovrebbero essere rivolti verso Wizards e non verso i membri di questo gruppo. Molti dei membri del panel sono creatori di contenuti e per noi e per loro è importante che siano liberi di dissentire e offrire opinioni diverse sui propri canali.

Il gruppo iniziale del Commander Format Panel ha firmato per un anno. Commander è in continua evoluzione ed emergono sempre voci nuove dalla community. Sebbene questo panel abbia una portata globale, vorrei che nel tempo si unissero persone da altri posti ancora. Ogni anno, quindi, alcune persone si ritireranno, altre entreranno, mentre altre ancora rimarranno. In questo modo avremo una rotazione naturale di anno in anno, per avere un mix di persone che mantengono la visione e nuove voci che entrano a rappresentare la community. La rotazione è prevista tra la metà di ottobre e l'inizio di novembre.

È probabile che il numero totale di persone diminuisca nella prima rotazione. Diciassette persone, oltre a me, sono un gruppo molto grande. Durante il primo anno, dovremo valutare molti aspetti, quindi sono felice avere ulteriori punti di vista ed esperienze. È fondamentale mantenere la coerenza e la visione nel corso di questa transizione.

Data la portata del lavoro sul formato più popolare di Magic e i livelli di discussione, volevamo assicurarci che le persone fossero più che semplici volontari. Quindi, tutti i membri del panel vengono pagati per il loro lavoro.

Qual è la prossima fase per Commander?

Ora che è stato formato il panel, su cosa lavoreremo?

Forse ricorderete il sistema di fasce di cui abbiamo parlato nell'articolo iniziale e nello stream di WeeklyMTG. Noi di Wizards l'abbiamo molto migliorato con il contributo dei vostri feedback: per questo desideriamo ringraziarvi tutti. Abbiamo qualcosa che ci interessa provare.

Nonostante all'inizio sperassi di poter presentare qualcosa per i beta test alla MagicCon: Las Vegas questo fine settimana, per me è fondamentale coinvolgere il panel in iniziative come questa e lo dico con convinzione. Perciò, piuttosto che affrettare l'uscita di qualcosa per il beta test alla MagicCon, preferirei dare il tempo necessario al panel per approfondire, fornire feedback e iterare. Potrebbe trattarsi di piccole modifiche o di una revisione completa basata sul loro feedback. Avremo maggiori informazioni quando sarà pronto e punteremo comunque a eseguire un beta test in occasione di un prossimo evento. Quando debutterà saprete che è il frutto del lavoro e delle discussioni tra persone con grande esperienza in Commander.

Le fasce, per chiarire, sono un'opzione facoltativa per aiutarvi a curare le vostre partite, un po' come la domanda "Qual è il livello di forza del tuo mazzo?", ma più precisa. È positivo averle, ma mi aspetto che per molte persone Commander non cambierà.

Dopo l'allineamento con un sistema di fasce e l'esecuzione di alcuni test, mi aspetto che la nostra attenzione si rivolga alla valutazione dell'elenco delle carte bandite. A livello di tempistiche, presumibilmente i cambiamenti avverranno non prima dell'inizio del prossimo anno, e avrete un preavviso. Come abbiamo detto in precedenza, è ancora vero che non bisogna aspettarsi nuove carte bandite nella valutazione.

Una cosa importante che mi è stata sottolineata nelle conversazioni e nei feedback è che Commander si muove lentamente. Non si tratta di un formato che richiede interventi consistenti o continue rivalutazioni come i formati competitivi. Quindi, sebbene ci siano aspetti su cui desideriamo lavorare durante la fase di transizione e che vogliamo esaminare nel loro complesso, ci prenderemo tutto il tempo necessario per fare le cose al meglio. Non vogliamo introdurre cambiamenti continui. La stabilità è un elemento portante di Commander ed è quello che lo rende un formato apprezzato. Per oggi, voglio concentrarmi sulla comunicazione, in modo che sappiate cosa vi aspetta.

Presentazione del Panel

Dunque… chi sono i membri del panel? Alcuni volti vi saranno probabilmente noti, mentre altri vi saranno nuovi. Conosciamo i diciassette membri!

Attack on Cardboard – @AttackOnCards Proveniente da Victoria, Australia, Attack on Cardboard fa parte del panel e va ad aggiungersi alla lunga serie di arbitri coinvolti nel lavoro su Commander. Infatti, non solo è un arbitro, ma cerca di aiutare le persone a imparare Magic e a rendere le regole più comprensibili attraverso il suo canale, dove analizza attentamente le interazioni tra le carte e le decisioni. Anche se si diletta in molti formati, Commander è il suo formato Magic preferito per trascorrere il tempo libero: infatti, quando l'ho chiamato per offrirgli il posto, mi ha detto che sperava di passare il fine settimana a giocare a Commander a PAX Australia! Oltre a fornire spiegazioni chiare e assistere i nuovi giocatori, ha una grande capacità di analisi: sono impaziente di vederlo in azione per Commander.

Bandit – @BanditMTG1 Chi vive fuori dall'Europa potrebbe non aver mai sentito parlare di Bandit, ma in Francia è molto conosciuto: è una figura di spicco della community francese di Magic , specializzato nel formato Commander. Il suo canale YouTube si occupa di molti aspetti: dalle discussioni al gameplay di Commander. Ho avuto l'opportunità di chiacchierare con lui al CommandFest di Annecy l'anno scorso e sono rimasto davvero colpito dalla sua vasta conoscenza di Commander e dalla sua capacità di pensare al formato. Sono entusiasta che sia lui a rappresentare la community francofona.

Benjamin Wheeler – @BWheelerMTG Potreste aver incontrato il talentuoso canadese Ben Wheeler in vari contesti, da LoadingReadyRun al suo podcast con Shivam Bhatt, Shivam and Wheeler Love Magic, fino alla creazione di format come Canadian Highlander. Oltre al suo umorismo pungente e alla sua vasta conoscenza di carte Magic poco conosciute, ha una grande predisposizione per il gioco e per la creazione di formati e community, competenze che sono incredibilmente entusiasta di avere nel team.

Charlotte Sable – @Jaqalyte La finlandese Charlotte è un arbitro Magic di lungo corso e conosce approfonditamente il gioco. La sua prima esperienza con Magic risale al 1994 e da quel momento è diventata un pilastro della community degli arbitri di Magic , gestendo persino un longevo blog su Tumblr dedicato alle domande sulle regole del gioco. Ha una visione molto completa del formato, essendone stata coinvolta per così tanto tempo e avendone visto l'evoluzione, nonché una grande capacità nell'esaminare i sistemi. Mi aspetto che metta alla prova qualsiasi sistema di matchmaking e sono lieto che faccia parte del gruppo.

DeQuan Watson – @Powrdragn Se pensate che io abbia ricoperto molti ruoli nella community di Magic , DeQuan mi supera di gran lunga. Ha percorso quasi ogni strada aperta ai giocatori di Magic: proprietario di negozio, giocatore competitivo, organizzatore di tornei, ex dipendente di Wizards, streamer, scrittore di articoli, Commander e molto, molto altro ancora. DeQuan apporta una prospettiva assolutamente variegata al gioco, che sarà di grande aiuto per il panel. Vive negli Stati Uniti.

Deco – @Deco_PDC Per selezionare tutti i nuovi membri del panel, ho fatto molte ricerche e parlato con i giocatori. Sapevo di voler avere assolutamente una rappresentanza per cEDH. Quando ho chiesto ai giocatori cEDH chi avessero in mente, ricorreva un nome in particolare: Deco. Voce della community brasiliana, Deco non solo porta una grande prospettiva cEDH, avendo già fatto parte del canale cEDH brasiliano, ma anche una prospettiva amatoriale: di recente ha aperto un canale incentrato su tutto ciò che riguarda Commander, dai livelli amatoriali ai più competitivi, chiamato Papo de Commander. Deco ha inoltre aiutato a organizzare molti grandi eventi di Commander, tra cui una variante con oltre 200 giocatori per beneficenza. Mi piace sempre vedere giocare a Magic per una buona causa!

Greg Sablan – @GregorySablan Originario di Guam, Greg gioca a Magic dalla Quarta Edizione ed è ufficiale dell'esercito americano da quasi diciannove anni, attualmente di stanza nella Repubblica di Corea. Forse lo conoscete come ThePaintersServant su Twitch. Tra le tante cose, ha una grande abilità nel costruire community online, un aspetto che so che ci sarà utile in questo gruppo. Ha co-fondato l'Alliance of Military Magic Players (AMMP). Una storia che mi fa sempre sorridere: una sera ero andato a trovare Sheldon Menery. Stavamo parlando del CAG e di quanto prezioso fosse il loro contributo. All'improvviso mi ha detto: "Una delle più grandi menti Commander e che probabilmente non hai mai sentito nominare è Greg Sablan". Non vedo l'ora di avere questa mente nel gruppo!

Ittetu – @Ittetu_ Nonostante formati come Standard e Modern siano stati tradizionalmente i più giocati in Giappone, Commander sta vivendo una crescita vertiginosa, e Ittetu è solo uno dei tanti che si sono lasciati coinvolgere da questa rapida diffusione. Creatore di contenuti per Hareruya, si è occupato di tutto, dalla creazione di un compendio di elementi essenziali di Commander alla realizzazione di video che spiegano mazzi e strategie. È uno dei principali artefici della serie Commander Summit di Hareruya, un grande raduno di Commander. Una cosa di cui è orgoglioso e che mi ha colpito molto è il suo articolo sul matchmaking delle partite di Commander, che ha avuto un tale successo da essere adottato per aiutare a trovare le partite ai CommandFest in Giappone! Sono rimasto davvero sorpreso dalla gamma di argomenti trattati da Ittetu e, pur essendosi concentrato su Commander, conosce bene anche gli altri formati. Ha un occhio attento per la scena Commander giapponese, che vogliamo assolutamente conoscere.

Josh Lee Kwai – @JoshLeeKwai Posso contare su Josh Lee Kwai per diverse cose. Una di queste è, naturalmente, che lancerà sempre incantesimi per ottenere un vantaggio. Inoltre, ha una prospettiva davvero eccellente su Commander e su ciò che dicono i giocatori a tutti i livelli. Tra il podcast The Command Zone, Game Knights, la partecipazione agli eventi di Magic e il tempo trascorso sui social media, Josh è incredibilmente connesso alla community. Non ha mai esitato a dirmi cosa gli piace e cosa non gli piace, ed è solitamente molto accurato nel prevedere come le persone reagiranno a un cambiamento. Quando lanceremo nuovi programmi o modifiche a Commander, so che la sua voce sarà fondamentale per prevedere come andranno le cose. Vive negli Stati Uniti.

Kristen Gregory – @NarukamiKnight Kristen, che vive nel Regno Unito, ha molti interessi nel mondo Commander, tra cui il suo formato "bulk Commander" che è stato adottato per i CommandFest nel Regno Unito, ma quello a cui penso sempre (dopo la sua passione per Boros) è la sua scrittura. Ama anche Limited, è un'eccellente comunicatrice e, dopo numerosi incarichi di scrittura per Magic, è attualmente scrittrice capo di Card Kingdom. Ama analizzare in dettaglio i sistemi e le filosofie e, prima ancora di contattarla per questo ruolo, si stava già preparando a inviarmi le sue riflessioni sul matchmaking di Commander. So che lei ci aiuterà molto ad approfondire questi sistemi in futuro.

Lua Stardust – @LuaStardust Riflettendo sull'evoluzione cEDH nell'ultimo anno, sia a livello di community sia di formato, non posso fare a meno di considerare Lua Stardust una delle protagoniste questa crescita. Grande promotrice del formato dagli Stati Uniti, Lua si impegna a creare un ambiente di gioco accogliente e offre un'ottima prospettiva su tutti gli aspetti legati a cEDH, dal giocare nei tornei al gestire il suo canale di gameplay ScryBabies. Pur non avendo Wizards alcun piano o intenzione di organizzare tornei cEDH, per noi è fondamentale conoscere le aspettative e le problematiche di quella community per capire come le nostre decisioni, sia in qualità di Wizards che di panel del formato, avranno un impatto su quel formato.

Olivia Gobert-Hicks – @Goberthicks Non c'è nulla che renda Olivia più felice che gestire un mazzo Commander con un tema ridicolo e poi ridere mentre lancia ogni singolo incantesimo. Basta guardarla giocare nel suo programma YouTube Commander at Home. Olivia ha un vero talento nel tenere ben presente la natura divertente e spensierata di Commander, ma anche nel passare a conversazioni serie sul futuro del formato e su ciò di cui ha bisogno. Durante il suo lavoro nel Commander Rules Committee, ha sempre contribuito con una prospettiva ottima e sincera, e sono certo che continuerà a farlo con la CFP. Vive negli Stati Uniti.

Rachel Weeks – @Wachelreeks Penso sempre a come Rachel abbia contribuito a coniare il termine "lasagna tier", ovvero una sorta di mazzo strampalato costruito pensando al divertimento e alla storia, e a quanto questo incarni l'anima di Commander. Ciò che non vi dirà è quanto possa essere agguerrita nella gestione dei mazzi e come giocatrice di Commander quando esce dal "lasagna tier", un aspetto che sicuramente avrete notato in The Command Zone e Game Knights. Dimostra una grande abilità nell'ascoltare tutti i feedback inviati allo show ed essere in grado di tradurli in un divertente linguaggio di gioco e gestione di mazzi di Magic e non vedo l'ora che porti questa sua capacità nel panel. Vive negli Stati Uniti.

Rebell Lily – @Rebell_Lily Rebell è una vera e propria errante dei mondi: che si tratti di Commander amatoriale, cEDH o dei tornei competitivi di Magic in formati come Standard e Modern, lei è in giro per New York a giocare e a cercare di migliorare costantemente. Apprezzo molto la sua prospettiva multiformato e multigioco soprattutto per l'analisi dei pattern di gioco delle carte: con Rebell abbiamo molto discusso su quale sia il gameplay migliore per Commander e sull'elenco di carte bandite in passato. Sono felice che possa portare tutte queste riflessioni anche al di fuori delle nostre conversazioni e condividerle con l'intero panel.

Scott Larabee – @ScottLarabee Scott ha contribuito in modo determinante a rendere Commander ciò che è oggi. Non solo è stato uno dei primi Wizards a scoprire Commander nel 2005, quando veniva giocato nel tempo libero dagli arbitri, e uno dei primi membri del Commander Rules Committee, ma ha riportato il formato in Wizards e ha contribuito alla creazione dei primi mazzi precostruiti. Sebbene il suo ruolo in Wizards a Seattle lo impegni nella gestione dei nostri eventi professionali, si dedica anche del design di Magic e ha fatto parte di diversi team di progettazione; l'ho visto realizzare carte dolcissime come Arixmetes, Isola Sopita e Nelly Borca. Sono lieto che porti nel panel la sua profonda conoscenza del formato, la sua esperienza e la sua attenzione verso il futuro.

Tim Willoughby – @timswheelbarrow Tim è sempre alle prese con qualche stratagemma per la costruzione creativa dei mazzi: ricordo con piacere quando, poco dopo la presentazione di Strade di Nuova Capenna, ero con lui nella sua casa di Londra e lo osservavo mentre elencava tutti i modi intelligenti per creare un numero sconfinato di pedine usando Jinnie Fay come comandante. Ha fatto di tutto nel mondo di Magic: dalla copertura mediatica, alla gestione di un negozio specializzato, fino al gioco competitivo. Ora si concentra principalmente su Commander. Nel corso delle nostre conversazioni ho scoperto che una delle sue molte capacità è quella di suddividere i compiti più grandi e complessi in passaggi più piccoli, e sono sicuro che questo ci sarà utile.

Toby Elliott – @TobyElliott Toby Elliott ha fatto parte per lungo tempo del Commander Rules Committee, contribuendo a guidare il formato fino al punto in cui si trova oggi. Tra i suoi tanti pregi, spicca la sua precisione. Si occupa delle Regole da torneo di Magic , un documento davvero imponente, ed è un arbitro leggendario: è stato capo arbitro di più Pro Tour di chiunque altro. Il suo background sarà particolarmente utile nel CFP, poiché entrambi ci occupiamo di comunicazione e, se dovessimo discutere delle modifiche alle regole, Toby avrà senza dubbio delle ottime proposte su come affrontarle e come gestirle all'interno delle regole. Vive negli Stati Uniti.

Siamo tutti entusiasti di partecipare alla creazione del futuro di Commander. È un gruppo di persone di incredibile talento e non vedo l'ora di scoprire che risultati raggiungeremo insieme.

— Gavin, a nome di tutto il Commander Format Panel, e:

Attack on Cardboard

Bandit

Ben Wheeler

Charlotte Sable

DeQuan Watson

Deco

Greg Sablan

Ittetu

Josh Lee Kwai

Kristen Gregory

Lua Stardust

Olivia Gobert-Hicks

Rachel Weeks

Rebell Lily

Scott Larabee

Tim Willoughby

Toby Elliott