A causa di uno sfortunato errore interno, le 3 carte esclusive in lingua giapponese della Serie Godzilla di Ikoria: Terra dei Behemoth potranno essere trovate solo nei Draft e Collector Booster giapponesi, e come box topper giapponesi. Non sarà possibile trovarle nei Collector Booster in inglese o francese.

Questa esclusione dai Collector Booster non-giapponesi non è voluta, e, di conseguenza, le nostre comunicazioni fino al lancio di Ikoria: Terra dei Behemoth contenevano informazioni errate che abbiamo provveduto a correggere. I Collector Booster in inglese o francese non avranno la possibilità di contenere le carte coi numeri 385, 386, 387, qui di seguito:

Sappiamo che la prospettiva di trovare una di queste carte speciali in un Collector Booster è una parte importante dell’interesse per molti, e siamo profondamente dispiaciuti per questo errore.

Dato che l’errore è stato scoperto solo recentemente, non siamo riusciti a ristampare il prodotto con le carte coinvolte. Invece, stamperemo e distribuiremo copie delle carte per i negozi nel prossimo futuro per compensare questo errore.

Se stai acquistando dei Collector Booster da un negozio locale, dovrebbero essere in grado di farti avere copie aggiuntive di queste carte senza costi extra. Se hai effettuato un preorder o hai intenzione di acquistare, controlla prima con il tuo negozio.

Se per qualche ragione non dovesse essere possibile, contatta il Supporto Clienti di Wizards of the Coast per maggiori informazioni.

Wizards of the Coast punta a mantenere un’alta qualità e coerenza nei nostri prodotti, e siamo dispiaciuti di non aver rispettato questo standard questa volta.