Jumpstart 2022 è in arrivo il 2 dicembre 2022! Questa nuova esperienza di Jumpstart porta ancora più tematiche e nuove carte da mischiare per creare combinazioni folli. Presto riveleremo maggiori informazioni sul contenuto esatto dell’espansione, ma per ora considerala semplicemente il modo più rapido per tuffarti in Magic.