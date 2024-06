Data annuncio: 24 giugno 2024

Non ci sono modifiche in nessun formato.

Il prossimo annuncio relativo alle carte bandite e limitate uscirà ad agosto. Dai uno sguardo all’elenco di tutte le carte bandite e limitate suddivise per formato.

Dettagli sulla versione da tavolo forniti da Andrew Brown.

Standard

È passato un anno da quando abbiamo portato da due a tre anni il periodo di rotazione del formato Standard, e lo abbiamo monitorato da vicino. Il cambiamento è stato il primo passo verso il nostro rinnovato obiettivo di rilanciare il gioco Standard da tavolo. Inoltre, ha prodotto molti degli effetti sperati; vediamo molta più diversità nella strategia per tutto il metagame standard, e sono molti i giocatori che giocano a questo formato nei loro negozi di zona.

Nell’articolo dell’anno scorso, abbiamo sottolineato che il periodo precedente l’uscita dell’espansione estiva (Bloomburrow) sarebbe stato il momento in cui avremo apportato modifiche al formato Standard. Abbiamo parlato di come gli eventi di messa al bando rappresentano l’occasione ideale per uscire dal formato, e il nostro obiettivo è quello di avere una sua gestione più coerente e stabile. Oggi, scegliamo di non bandire nessuna carta che precede la rotazione di quest’anno. Nel complesso, il formato sembra essere in forma, e molte delle carte di cui ci saremmo preoccupati dopo la rotazione hanno perso notevolmente forza.

Abbiamo pensato di bandire alcune carte, ad esempio Atraxa, Grande Unificatrice e Cavaliera Errante di Eos come le principali candidate. È difficile prevedere cosa accadrà esattamente dopo ogni rotazione. Potremmo vedere queste carte emergere in altri mazzi o strategie, ma siamo contenti finché il metagame continua a evolversi. Atraxa è stata una presenza costante nel metagame essendo la carta di punta nelle strategie di accelerazione di mana e dominio del campo, e qualche volta può essere troppo difficile da sconfiggere dopo che si è risolta. Con la rotazione, quelle strategie perdono terre triple da Strade di Nuova Capenna e avranno difficoltà a ottenere un dominio, il che limiterà il livello di potenza complessivo di quel mazzo.

Boros Convoke è sempre stato una scelta solida nel metagame e appariva in MTG Arena molto frequentemente. Siamo soddisfatti dell’esistenza di un mazzo Aggro di pedine, ma a volte le mani iniziali possono essere troppo difficili da battere già nelle prime fasi della partita. Con la rotazione perde l’Epicureo Voldaren, una carta cruciale grazie alla sua abilità di giocare la Cavaliera Errante di Eos al secondo turno della partita dopo aver lanciato Demolizione Gioiosa .

Pioneer

Stiamo assistendo a una marea di risultati e liste mazzi provenienti dalle qualifiche RCQ Pioneer, il che ha i suoi lati positivi e negativi. Il lato positivo più importante che stiamo osservando è che quasi ogni macro archetipo è competitivo nel formato.

Una cosa che terremo d’occhio è l’evoluzione del mazzo Amalia: Mazzo combo. Essendo una creatura da mazzo combo, ci sentiamo positivi a riguardo. Purtroppo, la sua capacità di prolungare la partita porta a un’esperienza di gioco negativa.

Oggi non apporteremo nessun cambiamento al formato dato che vediamo che il metagame può ancora adattarsi alla crescita del mazzo Combo Amalia, ma anche perché le qualifiche RCQ per Pioneer continueranno a metà luglio e non vogliamo interrompere questi eventi a metà stagione. Il campionato regionale per Pioneer inizia il 28 settembre e continuerà fino al 7 dicembre.

Modern

Come è stato già annunciato, non ci saranno modifiche a Modern in previsione del Pro Tour di Orizzonti di Modern 3. Finora, Orizzonti di Modern 3 sta avendo un impatto considerevole sul formato e ci aspettiamo di vederlo anche al prossimo Pro Tour.

Siamo ancora davvero all’inizio di questo nuovo metagame. Sebbene Nadu, Saggezza Alata abbia sollevato delle preoccupazioni iniziali, ultimamente i risultati dei Modern League e delle Challenge iniziano a stabilizzarsi, dimostrando che il formato Modern ha gli strumenti per contrastarlo e che continua ad adattarsi.

L’ascesa del mazzo combo basato sulle magie e Ruby Storm con Medaglione di Rubino e Ral, Mago dei Monsoni da Orizzonti di Modern 3 rappresenta un’ottima aggiunta al formato in quanto contrasta Nadu essendo di solito un turno più veloce. Analogamente, grazie all’aumento di popolarità, sono aumentati anche gli sforzi per sconfiggerlo.

È stato bellissimo vedere emergere gli archetipi, con i nuovi mazzi che utilizzano sia i pacchetti energia che Eldrazi così come i già menzionati mazzi combo e migliaia di carte su cui incentrare un mazzo.

Eldrazi Tron, Mardu Midrange (con Ajani, Reietto Nacatl e Sorin della Casata Markov ), Mono Nero Necrodominio, Gruul Prowess, Esper Vendetta di Goryo, Izzet Murktide, Azorius Control, Bant Nadu e Boros Burn sono tutti mazzi diversi che hanno vinto gli eventi di sfida di Magic Online dall’uscita di Orizzonti di Modern 3.

Legacy

In questo momento, stiamo affrontando Legacy in modo simile a Modern. Orizzonti di Modern 3 ha portato grandi cambiamenti al formato, e siamo in attesa di vedere come risponde a questa uscita. Mentre la community esplora Orizzonti di Modern 3, continueremo a monitorare la frequenza di gioco e di vincita di Reanimator, dato che la sua popolarità è aumentata drasticamente negli ultimi mesi. Parleremo più approfonditamente di Legacy nel nostro prossimo annuncio che uscirà verso la fine di agosto.

Vintage

In generale, Vintage sembra essere un formato sano e, data la sua diffusione e l’ammontare di gioco, continueremo a gestirlo mettendo al primo posto la community.

MTG Arena: dettagli forniti da Dave Finseth.

Alchemy

Il metagame di punta di Alchemy sembra più variegato di quanto non fosse prima, con il mazzo Heist come nuovo concorrente per sfidare i pilastri perenni come Mono Rosso e Mono Nero. Vediamo anche più sperimentazione tra le posizioni più alte con alcuni mazzi interessanti che non vengono giocati altrettanto bene nel livello Platino e in quelli inferiori. Le frequenze di vincita per questi mazzi si mantengono entro un intervallo ragionevole, generando un meta bilanciato e nel complesso diversificato. Con la rotazione in arrivo tra circa un mese, Alchemy non ha bisogno di alcun intervento.

Brawl

I giocatori di Brawl hanno ottenuto tanti nuovi strumenti con Orizzonti di Modern 3, e noi stiamo osservando e agendo dietro le quinte per adattare meglio i nuovi Comandanti all’abbinamento. Alcuni come Nadu, Saggezza Alata , hanno bisogno di modifiche importanti. Altri hanno bisogno solo di un’aggiustatina. Preferiamo sempre lasciare che siano i giocatori e il metagame a guidare queste decisioni. Quindi, il lancio di nuovi contenuti tende a creare un periodo un po' caotico man mano che si delineano i livelli adatti. Tuttavia, riteniamo sia meglio permettere ad alcuni Comandanti di prendersi il tempo per adattarsi piuttosto che influenzare immediatamente la bilancia a nostro favore.

Historic

Ovviamente, Historic è stato arricchito con molte nuove carte grazie a Orizzonti di Modern 3, e gli effetti sono ben visibili. Vediamo l’emergere di tanti nuovi mazzi, ma anche qualche miglioria apportata ai classici intramontabili. Mentre rimane da vedere se tra questi ce ne siano alcuni che hanno la tenacia necessaria ad abbattere il colosso Wizards Blu-Rosso, alcuni sembrano avere una buona possibilità. Ne sapremo molto di più tra qualche settimana, quando l’Arena Championship 6 presenterà Historic, ma finora le cose sembrano andare bene.

Timeless

Se Historic ha ricevuto qualche giocattolo nuovo con Orizzonti di Modern 3, Timeless ne è stato ricoperto. Stiamo assistendo a grandi cambiamenti nel formato, tra cui il previsto aumento dei mazzi Rakdos che di certo scateneranno Furia e Afflizione ai loro avversari, ma anche una serie di nuovi mazzi. I mazzi più amati come Mostra e Dimostra e Dominio sono ancora in giro, ma in numero inferiore. C’è molto in ballo in Timeless in questo momento. Niente di tutto ciò è equo, ma finora sembra abbastanza bilanciato. C’è una barra di restrizioni molto alta in Timeless, ma niente rappresenta una minaccia in quel senso.

Explorer

MTG Arena continua ad abbinare le carte bandite da Explorer con Pioneer.