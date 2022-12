I ribelli di MSCHF portano Magic sulla cattiva strada! Conosciuto per le sue interpretazioni sconcertanti e irriverenti di temi di cultura popolare, MSCHF è un collettivo artistico di Brooklyn i cui componenti passano gran parte del loro tempo creando roba veramente tosta.

Sono specializzati in drop, proprio come noi di Secret Lair, così li abbiamo contattati per una collaborazione. Abbiamo chiesto loro cinque carte e ci hanno mandato cinque rettangoli fuori di testa, ciascuno ispirato a un drop famoso di MSCHF, come Guns 2 Swords, MSCHF Box e le Satan Shoes. Bordi senza limiti, illustrazioni uniche e trattamenti spettacolari (Blood Moon rischia seriamente di accecare qualcuno) rendono questo drop di Secret Lair un’uscita più unica che rara, destinata a destare scalpore per anni.

SECRET LAIR X MSCHF

Contenuti :

1 Swords to Plowshares (foil dorato in rilievo)

1 Grim Tutor (foil tradizionale con lamina argentata)

1 Blood Moon (foil dorato in rilievo)

1 Cut // Ribbons (foil dorato in rilievo)

1 Teferi’s Puzzle Box (foil tradizionale con lamina argentata)

Prezzo :

$ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58,88

*IVA inclusa

Non perdere l’occasione (proprio come con le loro scarpe!):preordina questo pezzo di storia di Magic finché puoi alla pagina secretlair.wizards.com tra le 9:00 del 20 novembre e le 9:00 del 28 novembre (ora del Pacifico) e aggiudicati il tuo drop Secret Lair x MSCHF!