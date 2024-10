Wizards of the Coast

La settimana appena trascorsa è stata particolarmente agitata per i fan di Commander, per i membri del Commander Rules Committee e per l'intera community di Magic. Abbiamo assistito alla condivisione, da parte di giocatori e fan, di un'ampia gamma di fervide opinioni, molte delle quali offensive o malevole.

Di seguito e nei prossimi giorni e settimane, discuteremo di molte cose relative a Commander, a partire da quelle più urgenti: nel corso dell'ultima settimana, le conversazioni si sono inasprite, culminando con inaccettabili minacce personali alla sicurezza dei membri del Commander Rules Committee. È un comportamento per noi intollerabile. A prescindere da ciò che si pensa di Magic, non è mai appropriato insultare o minacciare qualcuno. Tutti noi membri di Wizards of the Coast siamo uniti su questo fronte: non esiteremo a prendere provvedimenti contro chi minaccia di ledere gravemente alla salute dei membri della community o dei dipendenti.

In questa settimana abbiamo anche dovuto riconoscere il gravoso compito che ha dovuto affrontare il Commander Rules Committee. Il Commander RC è composto da cinque persone talentuose e premurose che svolgono altri lavori e che portano avanti vite che devono conciliare con la gestione del formato più popolare di Magic. Si tratta di una quantità incredibile di lavoro, di tempo trascorso a prendere decisioni importanti e di esposizione al pubblico.

Nessuno merita di sentirsi in pericolo per aver sostenuto il gioco che ama. Purtroppo, il compito di gestire Commander ha superato di gran lunga la portata e la sicurezza del suo scopo per essere demandato a sole cinque persone.

Per questo motivo oggi, in collaborazione con i membri dell'attuale Rules Committee, annunciamo che il Rules Committee affida la gestione del formato Commander al team di design del gioco Wizards of the Coast.

Commander è sempre stato un formato incentrato sulla community, e questo passaggio di testimone non ne cambierà le finalità.

Sebbene la proprietà del formato possa cambiare, i membri del Rules Committee e altri membri della community continueranno a essere coinvolti e il concept della socialità del formato resterà immutato. Ci siamo già consultati in via preliminare su ciò che vorremmo realizzare e abbiamo alcune idee che presenteremo insieme nei prossimi mesi.

Lavorare insieme alla community per creare questo formato è fondamentale per tutti noi. Abbiamo aperto un nuovo canale Discord sul Discord ufficiale di Magic (nel canale #Commander_News) e parleremo di questo anche nello streaming WeeklyMTG di domani, 1 ottobre, alle 10 a.m. PT su Twitch.tv/Magic.

Cosa ci aspetta ora?

Anche se è ancora molto presto, vogliamo condividere una delle cose su cui abbiamo appena iniziato a lavorare insieme al Rules Committee: un approccio più oggettivo al livello di forza dei mazzi, una guida aggiuntiva e un linguaggio condiviso per i giocatori per trovare giochi che corrispondano al tipo di gioco che stanno cercando di fare.

Non abbiamo ancora finito, ma volendo realizzare questo progetto insieme alla community, abbiamo deciso di aprirci a feedback, idee e altre versioni di come potrebbe essere. Pensate a questa situazione come a una beta aperta.

Ecco cosa abbiamo in mente: ci sono quattro fasce di potere e ogni mazzo Commander può essere inserito in una di queste fasce esaminando le carte e le combinazioni del vostro mazzo e confrontandole con gli elenchi che creeremo con l'aiuto della community. Ipotizziamo che la fascia uno sia la base di un mazzo precostruito medio o inferiore e che la fascia quattro sia la forza massima. Per i livelli più bassi, possiamo basarci su un mix di carte e su una descrizione del funzionamento del mazzo, mentre i livelli più alti sono probabilmente definiti da elenchi di carte più espliciti.

Ad esempio, la fascia uno prevede carte che potrebbero essere facilmente inserite in qualsiasi mazzo, come Da Spade a Spighe!, Titano Sepolcralee Coltivare, mentre la quarta fascia avrebbe carte come Tutore Vampirico, Armageddone Monolito Tetro, carte che rendono le partite troppo monotone, sbilanciate o veloci rispetto a quelle che il mazzo medio può affrontare.

In questo sistema, il mazzo sarebbe definito dalla carta o dalle carte di fascia più alta. In questo modo è chiaro quali carte vanno dove e quali tipi di carte ci si può aspettare che vengano giocate. Ad esempio, se Tomba Antica è una carta di fascia quattro, il mazzo è generalmente considerato un quattro. Ma se fa parte di un mazzo a tema Tomba, la conversazione potrebbe essere "Il mio mazzo è un quattro con Tomba Antica, ma un due senza. Va bene per tutti?"

Questo sistema garantirà giochi perfettamente bilanciati? No, e questo potrebbe andare bene al vostro tavolo, ma se fa iniziare la conversazione da una comprensione condivisa, è già un ottimo traguardo per il tavolo.

Ci piacerebbe sapere cosa ne pensate e in quali fasce di potere collochereste certe carte.

Insieme al Commander Rules Committee e alla community, valuteremo anche l'attuale elenco delle carte bandite. Nell'ambito di questa valutazione non verranno bandite altre carte. Sebbene la discussione sull'elenco delle carte bandite sia ormai iniziata, le modifiche immediate all'elenco non sono la nostra priorità.

Per noi, ora è urgente tutelare la sicurezza e il benessere del Commander Rules Committee. Quello che è successo la scorsa settimana è assolutamente inaccettabile. Lavorando insieme come una squadra, possiamo assumerci la responsabilità di questo formato e di tutto ciò che ne consegue.

Restate sintonizzati per saperne di più. Nel frattempo, siete invitati a unirvi al nostro Discord per discuterne ulteriormente e ci vediamo per lo streaming di WeeklyMTG domani, 1 ottobre, alle 10.00 PT su Twitch.tv/Magic.