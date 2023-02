Wizards of the Coast

Apri, mescola e gioca! Con le buste di Jumpstart di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno puoi iniziare subito a giocare a Magic sfoggiando emozionanti strategie e nuove carte.

Solitamente l'arrivo dei phyrexiani in un piano porta guai ai suoi abitanti. Ma nel nostro piano almeno arrivano con le nuove buste di Jumpstart! Phyrexia: Tutto Diverrà Uno arriverà nei negozi il 10 febbraio, portando con sé le partite rapide e le esilaranti carte tipiche di Jumpstart.

Cosa sono le buste di Jumpstart?

Se non conosci le buste di Jumpstart, preparati a scoprire un mondo di divertimento. Le buste di Jumpstart ti permettono di passare subito alla parte più divertente delle partite di Magic . Apri due buste di Jumpstart, mescolane il contenuto e inizia a giocare: non dovrai pensare a costruire il tuo mazzo. È facile!

Inoltre, le buste di Jumpstart sono retrocompatibili: prova a unire buste di Jumpstart di altre espansioni come quelle di La Guerra dei Fratelli e Jumpstart 2022 per avere ancora più varietà.

Temi e contenuto delle buste di Jumpstart

Le buste di Jumpstart di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno hanno dieci tematiche basate sul colore, ovvero due per ogni colore:

Bianco : Acari

: Acari Blu : Avanzamento

: Avanzamento Nero : Corruzione

: Corruzione Rosso : Ribelli

: Ribelli Verde : Tossico

Ogni busta di Jumpstart contiene 20 carte di Magic e un inserto con il nome della tematica. All'interno di ogni busta troverai:

1 rara creata per le buste di Jumpstart di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

1 rara o rara mitica di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno nel colore del tema

1 comune o non comune con il trattamento icore di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

2 terre foil

5 terre non foil

Terre base

Ci sono cinque carte rare create ad hoc per i temi di queste buste di Jumpstart:

Le buste di Jumpstart di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

(Attenzione: le rare create per le buste di Jumpstart di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno sono disponibili nelle Collector Booster di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno nella versione con illustrazione estesa.)

Ogni busta di Jumpstart di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno include anche carte con trattamento icore abbinate al tema di ogni busta:

Carte con trattamento icore nelle buste di Jumpstart di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

Scopri di seguito il contenuto di ogni busta di Jumpstart! Puoi preordinare i prodotti di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno nel tuo negozio di zona, online su Amazon e presso qualsiasi altro rivenditore di Magic: The Gathering.

Liste di carte nelle buste di Jumpstart di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno

(Nota del redattore: la seguente lista del mazzo mostra automaticamente la ristampa più recente di ogni carta estratta dal nostro database delle carte, incluse versioni non incluse in questo prodotto. Le liste dei mazzi non sono rappresentazioni esatte carta per carta, bensì liste interattive delle carte incluse in ogni mazzo.)

