Wizards of the Coast

Gioca agli eventi Standard di Bloomburrow per ottenere una busta mitica in MTG Arena

Una grande avventura ha inizio: la stagione di gioco di Bloomburrow è cominciata col Prerelease del 26 luglio. Ma il divertimento non finisce qui! Con un’altra promozione in negozio di Magic: The Gathering Arena basata sul gioco che partirà a breve, i giocatori di Magic avranno molte più opportunità di scoprire di che si tratta.

Dal 2 al 31 agosto, gioca in fino a quattro eventi Standard nei negozi WPN partecipanti per ricevere una ricompensa in MTG Arena per ogni evento a cui partecipi. Dovrai partecipare a ciascun evento usando il tuo account Wizards collegato al tuo account di MTG Arena nelle regioni in cui MTG Arena è supportato.

Dopo esserti registrato in un negozio aderente con il tuo account Wizards, potrai ottenere le seguenti ricompense in base al numero di eventi a cui prendi parte:

Dopo il primo evento: una carta rara casuale da Standard

Dopo il secondo evento: una carta rara casuale da Standard

Dopo il terzo evento: una busta di Bloomburrow e lo stile della carta Ral, Ingegno Crepitante

e lo stile della carta Ral, Ingegno Crepitante Dopo il quarto evento: una busta mitica di Bloomburrow

Riceverai i tuoi premi in MTG Arena per ogni evento a cui partecipi. Assicurati di registrarti all’evento con il tuo account Wizards collegato al tuo account di MTG Arena, così potrai ricevere le ricompense. Queste verrano inviate alla tua casella di posta in MTG Arena a partire dall’1 settembre 2024.

È un ottimo modo per godersi più partite di Standard e allo stesso tempo vincere ricompense digitali, sia che tu voglia fare pratica per lo Standard Showdown o solo esplorare le nuove carte di Bloomburrow, soprattutto perché partecipando riceverai grandi premi in MTG Arena.

Preparati a vivere ancora più avventure con gli altri Planeswalker! Visita il tuo negozio di zona e iscriviti ai prossimi eventi per non perderti il divertimento!