Alcuni mesi fa, abbiamo condiviso alcune partnership fantastiche per la nostra linea Universes Beyond raccontando anche la nostra filosofia e come vogliamo trattare le carte e i prodotti di Universes Beyond in future. Abbiamo in programma l’annuncio di una emozionante partnership molto presto, ma prima di farlo, abbiamo alcuni aggiornamenti da condividere su come gestiremo tecnicamente le carte uniche di Universes Beyond che venderemo nello specifico via Secret Lair.

Pezzi unici da collezione

Il nostro scopo con il design delle carte di Universes Beyond pubblicate via Secret Lair è di creare reinterpretazioni divertenti e collezionabili dei vostri personaggi da altri universi. L’obiettivo però non è di escludere i giocatori che non acquistano dal nostro canale direct-to-consumer da questi elementi di gioco.

In alter parole, vogliamo darvi le opzioni per trovare le carte che state cercando.

Perciò, ai giocatori che apprezzano e hanno un interesse per le versioni di Magic di alcuni dei loro personaggi e mondi preferiti, Secret Lair offrirà carte collezionabili uniche di Universes Beyon, con artwork e trattamenti che porteranno in un mondo che va oltre Magic.

Ai giocatori che preferiscono carte e personaggi propri del Multiverso di Magic, abbiamo qualcosa anche per voi. Per il prossimo Universes Beyond Secret Lair, abbiamo questo programma:

Creare e stampare le versioni delle carte con meccaniche uniche di Secret Lair Universes Beyond ambientate nel Multiverso di Magic Multiverse circa sei mesi dopo (il tempo effettivo può subire variazioni) l’uscita su Secret Lair.

Le versioni in-Magic saranno disponibili nella Lista, le cui carte si possono trovare nei Set Boosters per tutto il tempo in cui i giocatori avranno voglia di aprirli. Per cominciare, appariranno nella Lista più frequentemente di tutte le alter carte, in modo da renderle più semplice da trovare. In future, potremmo ristampare queste carde in altri prodotti – avremo quel livello di flessibilità.

Queste carte saranno considerati elementi di gioco equivalenti – ciò significa che potrete giocare 4 copie (o una copia) di solo una tra la versione di Magic e quella di Universes Beyond nel vostro mazzo.

In più, abbiamo iniziato a espandere il tempo di disponibilità di Secret Lair per migliorare l’accessibilità. Questo drop Universes Beyond Secret Lair (l’attesa per saperne di più vale totalmente la pena, promesso) sarà disponibile come parte di un superdrop nel corso di un mese. Considerando anche l’espansione delle regioni coperte dalla spedizione di Secret Lair, ci aspettiamo che la maggior parte dei giocatori interessati a questi drop potrà averne accesso.

Il piano è di fare tutto ciò per la prossima partnership di Secret Lair Universes Beyond che presto annunceremo. Non prevediamo di tornare indietro e applicare ciò per le carte di The Walking Dead. Al momento, il piano è valido per le carte Universes Beyond vendute tramite Secret Lair e non include le alter uscite di Universes Beyond. In future, continueremo ad ascoltare e rivedere questo approccio, e fare modifiche dove necessario.

Guardando Oltre

Nel futuro dello sviluppo della nostra gamma Universes Beyond, aspettatevi ulteriori aggiornamenti, cambiamenti, e miglioramenti. Crediamo che l’intersezione tra mondi e personaggi amati e il sistema di gioco di Magic possa fare felici giocatori e collezionisti, e non vediamo l’ora di mettervi a disposizione ancora più modi per godervi queste carte nel modo che più preferite. Continuate a seguirci!