Mesi fa, quando Ikoria: Terra dei Behemoth è stato terminato, il mondo era un posto totalmente differente. Oltre a doverci adattare ad un mondo cambiato per sempre dalla diffusione del COVID-19, la parola "corona" ha acquisito un nuovo significato.

A questo proposito, la carta che stiamo per mostrarvi aveva senso quando è stata inizialmente concepita – il “Raggio Corona” è l’arma a soffio tradizionale di Spacegodzilla. Tuttavia, non abbiamo potuto cambiare il testo in tempo per tenere in conto il nuovo significato della parola. La prima stampa di Ikoria arriverà presto nei negozi e questa carta sarà parte del set, ma ci stiamo già muovendo per rimuovere o cambiare la carta dove possibile.

Per prima cosa, la carta sarà rimossa dalle ristampe di Ikoria. In più, rinomineremo la carta su Magic: The Gathering Arena chiamandola Spacegodzilla, Invasore del Vuoto. Infine, Magic Online, che metterà a disposizione le carte speciali della Serie Godzilla solo attraverso le Casse del Tesoro, non distribuirà questa specifica carta.

Attenzione, questa è una versione speciale della carta Convocatore del Vuoto, la quale non sarà oggetto di nessun cambiamento.

La salute e la sicurezza di tutti sono molto importanti per noi in questo momento. Per maggiori informazioni su come Wizards of the Coast stia affrontando il COVID-19, cliccate qui. Restate al sicuro, e grazie per la vostra comprensione e pazienza.