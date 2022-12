Wizards of the Coast

Unisciti alla banda di Stranger Things nel nostro superdrop più da brivido di sempre! In questa uscita da paura, troverai carte tanto STRANE e INQUIETANTI che ti faranno impazzire di paura. Perciò, fai attenzione alla testa quando entri . . . nella nostra tana segreta . . . nel nostro Secret Lair. Certo . . . sempre se ne avrai il coraggio.

Dai, fallo! So che lo vuoi! Come la suspense che precede la scena in cui sai che il mostro salterà fuori, ma non riesci a staccare lo sguardo, tieni gli occhi incollati a questa uscita e vai su secretlair.wizards.com tra le 9 del mattino (PT) del 18 ottobre e le 9 del mattino (PT) del 15 novembre per preordinare prima che sgattaioli via (o ti colga alle spalle per divorarti).

SECRET LAIR X STRANGER THINGS

L’artwork per la carta Will the Wise di Secret Lair X Stranger Things è stato aggiornato rispetto a quanto mostrato in precedenza. La carta come appare in questo articolo è quella che sarà disponibile per il preorder nel Superdrop di Ottobre.

Secret Lair x Stranger Things è disponibile in foil e non foil.

Contenuto:

1 Chief Jim Hopper

1 Dustin, Gadget Genius

1 Eleven, the Mage

1 Lucas, the Sharpshooter

1 Max, the Daredevil

1 Mike, the Dungeon Master

1 Mind Flayer, the Shadow

1 Will the Wise

1 Clue Token

Prezzo:

Non foil: $ 39,99
Foil tradizionale: $ 49,99

Foil tradizionale: $ 49,99 / € 54,99* / £ 49,99* / CN¥ 398,00 / SGD 77,88

*IVA inclusa

I misteri di Hawkins e del Sottosopra sono arrivati in Magic: The Gathering! Questo drop contiene otto nuovissime carte e una pedina Indizio unica. Chiama a raccolta alcuni dei tuoi personaggi preferiti dello show e sfrutta i loro talenti unici in partite indimenticabili. Che tu li consideri comandanti o pezzi da collezione, questo drop è perfetto per i più grandi fan di Stranger Things e/o di Magic che conosci, specialmente se il fan sei tu!

MIRRODINSANITY

Mirrodinsanity è disponibile in foil e non foil.

Contenuto:

1 Borderless Ancient Den

1 Borderless Seat of the Synod

1 Borderless Vault of Whispers

1 Borderless Great Furnace

1 Borderless Tree of Tales

Prezzo:

Non foil: $ 29,99
Foil tradizionale: $ 39,99

Foil tradizionale: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SGD 61,88

*IVA inclusa

A un certo punto abbiamo detto: “Ehi, DXTR, ci piace un sacco quella carta che avevi fatto per noi. Ti va di fare un ciclo di terre artefatto?” E DXTR ha risposto: “Sì”. Quindi ci aspettavamo un’opera d’arte dipinta a mano in stile pixel art, invece si è SUPERATO e ci ha fatto queste illustrazioni ASSURDE strabordanti di dettagli e storia. C’è Krark su una di loro! E pure il suo pollice! Non annoiano mai, e ogni millimetro trasuda meraviglia! (Precisiamo che le carte non trasudano e non grondano.)

MONSTER ANATOMY 101

Monster Anatomy 101 è disponibile in versione foil in rilievo e non foil.

Contenuto:

1 Borderless Fleet Swallower

1 Borderless Goblin Trashmaster

1 Borderless Ilharg, the Raze-Boar

1 Borderless Protean Hulk

1 Borderless Gishath, Sun’s Avatar

Prezzo:

Non foil: $ 29,99
Foil in rilievo: $ 39,99

Foil in rilievo: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SGD 61,88

*IVA inclusa

Vi siete mai chiesti come sono fatte all’interno le creature più strane di Magic? Neanche noi, ma Timba Smiths ci ha mostrato la verità: è una figata! Considera queste carte come una lezione introduttiva sul funzionamento interno di alcune bestie fameliche. L’alternativa è permettere a un dinosauro gigante di mangiarti, e questo presenta più errori logistici di quanti potremmo mai elencarne nella semplice descrizione di un prodotto. Che tu impianti chirurgicamente queste carte nel tuo mazzo o le esponga con orgoglio per istruire i passanti, puoi dormire sonni tranquilli sapendo di aver condiviso del sapere con il mondo. È una cosa meravigliosa, non trovi?

MONSTER MOVIE MARATHON

Monster Movie Marathon è disponibile in foil tradizionale e non foil.

Contenuto:

1 Hand-drawn Beast Within

1 Hand-drawn Blasphemous Act

1 Hand-drawn Dismember

1 Hand-drawn Grafdigger’s Cage

Prezzo:

Non foil: $ 29,99
Foil tradizionale: $ 39,99

Foil tradizionale: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SGD 61,88

*IVA inclusa

Solo in questo superdrop, abbiamo un contenuto quadruplo da brivido creato dal maestro del macabro Martin Ansin. OSSERVA il terrore un uomo che si trasforma in mostro, in Beast Within! RANNICCHIATI per paura davanti all’ineffabile terrore di Blasphemous Act! INDIETREGGIA per l’orrore della follia di un dottore con Dismember! FUGGI dai terrori di Amonkhet in Grafdigger’s Cage! Affrettati a prendere i biglietti: quando questo spettacolo lascerà il teatro, non tornerà più indietro.

READ THE FINE PRINT

Read the Fine Print è disponibile in versione foil in rilievo, foil tradizionale e non foil.

Contenuto:

1 Demonlord Belzenlok

1 Griselbrand

1 Kothophed, Soul Hoarder

1 Liliana’s Contract

1 Razaketh, the Foulblooded

Prezzo:

Non foil: $ 29,99
Foil tradizionale: $ 39,99
Foil in rilievo: $ 39,99

Foil tradizionale: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SGD 61,88

Foil in rilievo: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SGD 61,88

*IVA inclusa

Così come conviene sempre leggere tutti i termini di un servizio, è importante esaminare accuratamente le clausole in piccolo di qualsiasi contratto. Se Liliana l’avesse fatto, avrebbe scoperto che, alla morte dei suoi sostenitori demoniaci, il controllo del suo contratto sarebbe passato a un certo . . . Bolas. Per festeggiare la stagione della paura e questo piccolo aneddoto tratto dalla storia di Magic, abbiamo chiesto all’artista ZIUK di prestarci il suo incredibile talento per ritrarre Liliana e i suoi demoni in tutta la loro gloria dorata. Che tu voglia giocare con queste carte o incorniciarle e ammirarle per sempre, possono essere tue... senza contratti demoniaci, s’intende.

SHOWCASE: MIDNIGHT HUNT

Showcase: Midnight Hunt è disponibile in foil e non foil.

Contenuto:

1 Showcase Moorland Haunt

1 Showcase Vault of the Archangel

1 Showcase Nephalia Drownyard

1 Showcase Desolate Lighthouse

1 Showcase Stensia Bloodhall

1 Showcase Grim Backwoods

1 Showcase Kessig Wolf Run

1 Showcase Slayer’s Stronghold

1 Showcase Gavony Township

1 Showcase Alchemist’s Refuge

Prezzo:

Non foil: $ 29,99
Foil tradizionale: $ 39,99

Foil tradizionale: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SGD 61,88

*IVA inclusa

Sperimenta dieci classiche terre multiuso di Innistrad in UN BIANCO E NERO DA BRIVIDO! Dieci degli artisti di Innistrad: Midnight Hunt ribadiscono il loro stile nell’inquietante stile Notte Eterna. Alayna Danner, DZO, Nico Delort, Daria Khlebnikova, Rio Krisma, Dan Mumford, Kerby Rosanes, Jessica Seamans, Robbie Trevino e N.C. Gli inverni insegnano che l’unica cosa da temere è la paura stessa e queste terre!

THRILLING TALES OF THE UNDEAD

Thrilling Tales of the Undead è disponibile in versione foil tradizionale e non foil.

Contenuto:

1 Hand-Drawn Gravecrawler

1 Hand-Drawn Liliana, Death’s Majesty

1 Hand-Drawn Rise of the Dark Realms

Prezzo:

Non foil: $ 29,99
Foil tradizionale: $ 39,99

Foil tradizionale: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SGD 61,88

*IVA inclusa

Ti diamo il benvenuto alle prime edizioni di THRILLING TALES OF THE UNDEAD! In questa espansione di Magic ispirata ai romanzi pulp, troverai AZIONE, AVVENTURA, PAURA e TANTO ALTRO! Fay Dalton ha meticolosamente creato queste copertine da paura, ognuna delle quali promette una nuova storia temeraria all’interno delle sue ipotetiche pagine che non esistono. Che tu voglia mischiarle nel tuo mazzo o metterle sul tuo scaffale, queste copertine pulp promettono un racconto emozionante!

NON-FOIL NIGHTMARE BUNDLE

Contenuto:

1 Mirrodinsanity

1 Monster Anatomy 101

1 Monster Movie Marathon

1 Read the Fine Print

1 Secret Lair x Stranger Things

1 Showcase: Midnight Hunt

1 Thrilling Tales of the Undead

Prezzo:

$ 189,99

*IVA inclusa

Dunque desideri tutti i drop non foil? Allora, forse ti interesserà questo NON-FOIL NIGHTMARE BUNDLE. Un uomo ha perso la mano in un misterioso incidente. Per distrarsi, ha deciso di partecipare a un evento di Magic del venerdì notte. Il suo avversario al primo turno? LA SUA STESSA MANO MOZZATA! È stata una bella partita, e ancora oggi sono in contatto. SPAVENTOSO!

FEROCIOUS FOIL BUNDLE

Contenuto:

1 Secret Lair x Stranger Things Foil Edition

1 Mirrodinsanity Foil Edition

1 Monster Anatomy 101 Foil Etched Edition

1 Monster Movie Marathon Foil Edition

1 Read the Fine Print Foil Edition

1 Read the Fine Print Foil Etched Edition

1 Showcase: Midnight Hunt Foil Edition

1 Thrilling Tales of the Undead Foil Edition

Prezzo:

$ 279,99

*IVA inclusa

Ti piacciono le cose che luccicano, vero? Stai forse peccando di avarizia? Vuoi un bundle con tutti i drop foil e foil in rilievo? Beh, ti racconto una storia di paura su un altro uomo a cui piacevano le cose che luccicano: è morto! Di vecchiaia! Dopo aver vissuto una vita lunga e appagante! Hai paura? Fai bene ad averne.

BOO-TACULAR BUNDLE BUNDLE

Contenuto:

1 Secret Lair x Stranger Things

1 Secret Lair x Stranger Things Foil Edition

1 Mirrodinsanity

1 Mirrodinsanity Foil Edition

1 Monster Anatomy 101

1 Monster Anatomy 101 Foil Etched Edition

1 Monster Movie Marathon

1 Monster Movie Marathon Foil Edition

1 Read the Fine Print

1 Read the Fine Print Foil Edition

1 Read the Fine Print Foil Etched Edition

1 Showcase: Midnight Hunt

1 Showcase: Midnight Hunt Foil Edition

1 Thrilling Tales of the Undead

1 Thrilling Tales of the Undead Foil Edition

Prezzo:

$ 449,99

*IVA inclusa

Il nostro primo bundle da brivido è per chi ama i bundle... . . . DA MORIRE! Questo bundle contiene tutti i drop, sia foil che non foil. Sai chi altri ama i bundle? Fai attenzione, la risposta potrebbe essere tanto terrificante da scioccarti fin dentro l’anima. È avvolta nella garza, e mostra degli addominali incredibili: è la terribile mummia! Che c’è, troppo spaventosa? Hai chiamato la tua? (Mummia e mamma sembrano quasi omofoni, se li leggi con una VOCE ESTREMAMENTE LUGUBRE)

Le stranezze non sono più tanto spaventose una volta che impari a conoscerle, ma se hai paura di perderti questi drop, allora devi andare dritto avanti a te. Vai su secretlair.wizards.com tra le 9 del mattino (PT) del 18 ottobre e le 9 del mattino (PT) del 15 novembre prima che queste uscite da brivido svaniscano per sempre!