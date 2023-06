Wizards of the Coast

Con il Kit Iniziale de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™, tu e un amico potrete attraversare la Terra di Mezzo e vivere la storia de Il Signore degli Anelli. Ogni Kit Iniziale include tutto ciò di cui due giocatori hanno bisogno per iniziare delle epiche battaglie.

TUTTO CIÒ DI CUI DUE PERSONE HANNO BISOGNO PER INIZIARE A GIOCARE

Scopri come giocare di persona e online con due mazzi pronti all’uso (ognuno con una rara mitica foil e quattro rare, tutte carte inedite di Magic!) e i codici per giocare con un amico online su MTG Arena. Il tutorial online interattivo e la guida introduttiva inclusa ti insegneranno le basi che ti permetteranno di tuffarti in questo coinvolgente gioco strategico dove nessuna partita è uguale alla precedente.

Ecco tutto ciò che troverai nel Kit Iniziale de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo:

2 mazzi da 60 carte pronti per essere usati 1 mazzo Gondor: verde-bianco 1 mazzo Mordor: nero-rosso

1 guida introduttiva di Magic

2 portamazzi

Codici per due persone per sbloccare entrambi i mazzi e giocare online su MTG Arena (dove disponibile)

1 carta rara mitica foil

4 carte rare non foil

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo - Kit Iniziale

SCEGLI IL TUO MAZZO

In Magic ogni colore, o combinazione di colori, riflette un certo stile di gioco con caratteristiche, finalità e strategie specifiche.

Scegli il mazzo nero-rosso per unirti a Sauron e alle orde di Mordor oppure scegli di combatti per i Popoli Liberi della Terra di Mezzo con il mazzo verde-bianco.

ATTRAVERSA LA TERRA DI MEZZO

Assaggia il mondo ricco e variegato de Il Signore degli Anelli e combatti al fianco di personaggi conosciuti con carte piene di meravigliose illustrazioni e meccaniche a tema.

Inoltre, le carte inedite di Magic del Kit Iniziale sono legali in Modern, quindi puoi iniziare nuove avventure con gli eroi e i cattivi più amati dai fan nei tuoi mazzi.

Gondor: verde-bianco

Aragorn and Arwen, Wed foil Frodo, Determined Hero Gandalf, White Rider

Galadriel, Gift-Giver Bilbo's Ring

1 Aragorn and Arwen, Wed 1 Frodo, Determined Hero 1 Gandalf, White Rider 1 Galadriel, Gift-Giver 1 Bilbo's Ring 3 Knight of the Keep 1 Westfold Rider 1 East-Mark Cavalier 1 Eastfarthing Farmer 2 Protector of Gondor 1 Dúnedain Blade 1 Second Breakfast 1 Rosie Cotton of South Lane 2 Banishing Light 1 Landroval, Horizon Witness 1 You Cannot Pass! 2 Mushroom Watchdogs 2 Wose Pathfinder 2 Bag End Porter 1 Generous Ent 2 Many Partings 1 Galadhrim Bow 1 Meriadoc Brandybuck 1 Peregrin Took 1 Stew the Coneys 1 Butterbur, Bree Innkeeper 2 Shire Terrace 2 Graypelt Refuge 11 Forest 11 Plains

Mordor: nero-rosso

Sauron, the Lidless Eye foil Gollum, Scheming Guide Witch-king, Bringer of Ruin

Fires of Mount Doom The Balrog, Flame of Udûn

1 Sauron, the Lidless Eye 1 Gollum, Scheming Guide 1 Witch-king, Bringer of Ruin 1 Fires of Mount Doom 1 The Balrog, Flame of Udûn 3 Goblin Assailant 2 Easterling Vanguard 2 Feed the Swarm 2 Dunland Crebain 2 Mordor Trebuchet 1 Snarling Warg 1 Shelob's Ambush 1 Nasty End 1 Gothmog, Morgul Lieutenant 1 Voracious Fell Beast 1 Swarming of Moria 2 Olog-hai Crusher 1 Oliphaunt 1 Cast into the Fire 1 Fire of Orthanc 1 Goblin Fireleaper 1 Grishnákh, Brash Instigator 2 Foray of Orcs 1 Mauhúr, Uruk-hai Captain 1 Uglúk of the White Hand 1 Mind Stone 4 Evolving Wilds 11 Swamp 11 Mountain

