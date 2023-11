Wizards of the Coast

A causa di problemi di produzione, le confezioni di Collector Booster di Le Caverne Perdute di Ixalan non arriveranno nei negozi in tempo per l’inizio del Prerelease il 10 novembre. Secondo le nostre previsioni arriveranno nei negozi durante la settimana del Prerelease e fino a tre settimane dopo.

In Nord America, i mazzi Commander di Le Caverne Perdute di Ixalan avranno disponibilità limitata durante il Prerelease, disponibilità che aumenterà dopo l’uscita del 17 novembre.

Ti ringraziamo per la comprensione mentre lavoriamo per far arrivare i prodotti ai fan e ai negozi il prima possibile.