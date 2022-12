Come molti di voi avranno notato, le “216-ish” carte presenti in Unstable non sono propriamente 216. Alcune di loro, infatti, hanno diverse variazioni – che hanno una diversa art, o un nuovo flavor text, watermark o addirittura abilità diverse.

Ora possiamo dirvelo: tredici carte hanno dalle quattro alle sei variazioni ciascuna. Internamente differenziamo le tante versioni di queste carte come “Versione A” , “B”, etc etc....

Buon divertimento!

Amateur Auteur

Beast in Show

Everythingamajig

Extremely Slow Zombie

Garbage Elemental

Ineffable Blessing

Killbots

Knight of the Kitchen Sink

Novellamental

Secret Base

Sly Spy

Target Minotaur

Very Cryptic Command

