I mazzi di benvenuto fanno il loro ritorno nei negozi WPN, anche se con un po’ di ritardo, e sono disponibili agli eventi in negozio per i nuovi giocatori che vogliono capire il funzionamento del gioco.

Esistono cinque mazzi di benvenuto differenti, uno per ogni colore di Magic, e ogni mazzo contiene 30 carte. Come per le buste di Jumpstart, il giocatore può sceglierne due, mischiarle e avere subito un mazzo da 60 carte con cui giocare! Grazie a un’esperienza versatile, ripetibile e semplice nella meccanica, potrai insegnare ai tuoi amici e familiari le strategie di Magic.

I mazzi di benvenuto non sono legali in Standard. Tuttavia, grazie ad un’ampia gamma di carte provenienti dalla storia di Magic, questi mazzi mostrano ciò che il gioco ha da offrire, incluse delle versioni Booster Fun delle carte.

Di seguito troverai le liste dei mazzi per ciascuno dei cinque mazzi di benvenuto. Le carte di ogni mazzo sono ristampe di versioni passate, con il simbolo Planeswalker nell’angolo in basso a sinistra per distinguerle dalle stampe originali. (In ogni mazzo è inclusa una tabella che mostra l’espansione originale da cui proviene ogni ristampa.)

I mazzi di benvenuto arriveranno presto nel tuo WPN di zona e sono disponibili per gli eventi rivolti ai nuovi giocatori fino a esaurimento scorte.

Bianco

Savannah Lions Alpine Watchdog Linden, the Steadfast Queen Search Party Captain Mighty Leap Territorial Hammerskull Banishing Light Aerial Responder Odric, Lunarch Marshal Valorous Stance Search Party Captain Canyon Jerboa Serra Angel Mesa Unicorn Silverbeak Griffin Pacifism Alpine Watchdog 13 Plains

Blu

Cloudkin Seer Vedalken Mesmerist Academy Journeymage Charmed Sleep Chart a Course Chilling Trap Frost Trickster Cyclone Summoner Metropolis Sprite Gadwick, the Wizened Archaeomancer Serpentine Ambush Vedalken Mesmerist Charmed Sleep Tetsuko Umezawa, Fugitive Quicksilver Fisher Geistwave 13 Islands

Nero

Cursed Minotaur Grasping Scoundrel Crooked Custodian Reave Soul Vampire Nighthawk Final Reward Bogstomper Demonic Gifts Disciple of Bolas Vraan, Executioner Thane Pharika’s Libation Grasping Scoundrel Bone Picker Cursed Minotaur Inkrise Infiltrator Rise Again Dreadwurm 13 Swamp

Rosso

Chandra’s Magmutt Scorch Spitter Kolaghan Warmonger Mugging Voldaren Duelist Dragon Whelp Scorch Spitter Antagonize Lava Coil Demanding Dragon Goblin Trailblazer Flame Spill Onakke Ogre Volcanic Dragon Subira, Tulzidi Caravanner Goblin Trailblazer Dragon Mantle 13 Mountain

Verde

Goreclaw, Terror of Qal Sisma Druid of the Cowl Canopy Baloth Wildwood Patrol Clear Shot Dawnhart RejuvenatorForest Sentinel Spider Giant Growth Colossal Dreadmaw Treeshaker Chimera Druid of the Cowl Crushing Canopy Leatherback Baloth Overcome Snapping Gnarlid Iridescent Blademaster Snapping Gnarlid 13 Forest