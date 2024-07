Bloomburrow è un luogo pieno di grandi avventure, pericoli ancora più grandi e sfide per creature di ogni stazza.

Value Booster di Bloomburrow

Presso rivenditori selezionati, potrai trovare un nuovo tipo di busta. Mentre le Collector Booster sono perfette per i fan che vogliono le carte più appariscenti e le buste di gioco sono pensate per giocare a Magic, le Value Booster sono buste più piccole e leggere che contengono una manciata di nuove carte che i giocatori adoreranno: un modo conveniente di provare Bloomburrow. Ogni Value Booster contiene 3 comuni, 2 non comuni, una carta jolly di qualsiasi rarità e 1 carta che può essere una terra, una foil o una carta Special Guest.