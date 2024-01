Wizards of the Coast

È ora di giocare con Delitti al Maniero Karlov, in arrivo su MTG Arena il 6 febbraio e nei negozi di zona di tutto il mondo il 9 febbraio. La Lista è stata aggiornata con le nuove ristampe che accompagneranno l’uscita, ci sono delle nuove Special Guest e, per la prima volta, La Lista comparirà su MTG Arena, con qualche differenza.

La Lista è una selezione di carte dal passato di Magic che si possono trovare nelle buste di gioco sia in versione stampata che in MTG Arena. Una carta della Lista può sostituire una comune in circa 12,5% delle buste. Tra le carte della Lista, troverai tutte le rarità, dalle comuni fino alle rare mitiche, e saranno disponibili in lingua inglese ad eccezione delle buste di gioco in giapponese in cui saranno invece tradotte.

Le carte della Lista e le Special Guest (di cui parleremo più avanti) si possono utilizzare anche negli eventi Limited da tavolo e in MTG Arena, aggiungendo una variabile interessante a questi formati.

Nelle buste di gioco da tavolo potrai riconoscere le carte della Lista dal simbolo dei Planeswalker che appare nell’angolo in basso a sinistra.

La Lista su MTG Arena

La Lista è un’altra grande opportunità per portare vecchie carte di Magic nel gioco digitale. Le carte della Lista compariranno nelle buste di gioco su MTG Arena che faranno il loro debutto con l’uscita di Delitti al Maniero Karlov. Sostituiremo tre delle carte della Lista della versione da tavolo: Maestria Malevola Cavalcante delle Spine e Nube Mortale e al loro posto entreranno tre carte inedite in MTG Arena:

Tempesta di Possibilità Balzo Evolutivo Aerocottero del Contrabbandiere

Special Guest

Le carte Special Guest sono ristampe di carte di Magic amate dai fan che appaiono al posto di una carta della Lista. Ci sono dieci Special Guest senza bordo non foil in Delitti al Maniero Karlov (e nelle Collector Booster puoi trovare carte Special Guest in versione foil). Le Special Guest appariranno anche su MTG Arena!

Attenzione: per un problema di stampa, le versioni tradotte delle Special Guest non compariranno nelle buste di gioco in francese, tedesco, italiano, spagnolo e portoghese; al loro posto in queste buste di gioco compariranno le versioni in lingua inglese delle Special Guest. Per saperne di più leggi l’annuncio.

Ghostly Prison Fabbricare Mostra e Dimostra

Tragico Scivolone Vessare Giocare d’Azzardo

Passi Schiaccianti Battipista Instancabile

Affogare nel Loch Campo dei Morti

L’aggiunta di una carta alla Lista non ne modifica la legalità nei formati; le carte della Lista sono legali in quei formati in cui sono normalmente legali. Come già detto, le carte della Lista e le Special Guest sono legali nei formati Limited.

Carte nella Lista

Di seguito sono riportate tutte le carte in questa edizione della Lista, comprese le tre carte che sono state sostituite in MTG Arena.

(Nota: le immagini delle carte potrebbero non corrispondere alla versione presente nella Lista. Fai riferimento all’identificatore nella colonna a destra per la versione inclusa nella Lista.)

La Lista di Delitti al Maniero Karlov Nome della carta Espansione Maestria Malevola (MTG Arena: Aerocottero del Contrabbandiere) STX (MTG Arena: KLD) Vescovo degli Insanguinati XLN Peso del Rimorso DKA Cavalcante delle Spine (MTG Arena: Balzo Evolutivo) M20 (MTG Arena: ORI) Crisalide dell’Alleanza MH2 Relegare // Oblio HOU Nube Mortale (MTG Arena: Tempesta di Possibilità) DST (MTG Arena: DGM) Mantoscuro, Casa dell’Ombra RAV Wurm Arruolato ARB Ghost Quarter DIS Rosicchiare Fino all’Osso ISD Condottiero Goblin DOM Indizio Pungente MH2 Massima Allerta RNA Ixidor, Manipolatore della Realtà ONS Jace, Manipolatore di Misteri WAR Zannuto di Krosa ONS Rinascita di Kuldotha SOM Sepoltura Pacifica VOW Custode delle Reliquie Leonid MBS Magmafauce UMA Isteria di Massa MRD Totterista Dissidente DDU Mentore degli Umili 2X2 Enigmatico del Filametallo KLD Pietra da Macina Magica M14 Radura della Nebbia Eterna UMA Psiche Fusa SOM Tassa del Monologo STX Chiave del Mistero CLB Tessitrice di Nyx JOU Guerriero Putrido APC Quintorius, Storico da Campo STX Capitano dei Ranger di Eos MH1 Scheggia di Vetro SOI Trappola per Magie DIS Capitano di Stromkirk DKA Syr Konrad, il Lugubre ELD Terreno Infido C16 Wurm Spina del Mondo RTR

